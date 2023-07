Muchos sanjuaninos optan por salidas cortas para aprovechar las vacaciones de invierno al máximo. En este caso que mejor que elegir un destino turístico de nivel internacional como Mendoza para hacerlo. Allí las bodegas no paran de sacar propuestas para pasar el día, hacer cabalgatas, trekking, salidas en bicicleta, que también incluyen degustaciones de vinos, picadas o exclusivos almuerzos. A la par las empresas olivícolas también muestran lo suyo con visitas guiadas que incluyen delicatessen de todo tipo, y los amantes de los cócteles no se quedan afuera porque las opciones abundan. Aquí un puñado de sugerencias para los inquietos sibaritas que no quieren perderse las propuestas gourmet a poco más de 170 kilómetros de San Juan.



Olivícola Laur y Acetaia Millán



Los visitantes podrán conocer la finca de olivares centenarios, la olivícola, acetaia y por último el shop donde podrán degustar y adquirir productos (https://laur.ar /turismo/)

Esta aceitera fue fundada en 1889, pionera en la implantación de olivares en Mendoza como así también en la elaboración de aceite de oliva. En el año 2021 fue nombrada por el EVOO World Ranking como la olivícola número 1 del mundo. Este hito se repitió en la nueva edición 2022, colocando a Laur en el Top 100 de las mejores olivícolas del mundo por segundo año consecutivo. Está ubicada en Videla Aranda 2850, Cruz de Piedra, Maipú.

- Visita Degustación: $2.000

* Visita guiada por acetaia y olivícola con guías bilingües especializados. Degustación de pastas, aceitunas, acetos y todos los aceites y recorrida por Gift shop. Duración 45 minutos aproximadamente.

- Visita Cata: $3.000

* Visita guiada por acetaia y olivícola con guias bilingües especializados. Degustación de delicatessen -pasta de poroto, tomate, aceituna y queso-, 5 aceites, 2 acetos y acompaña el vino Malbec Laur Tres Hectáreas (90 puntos Wine Advocate).Duración aproximada 1 hora.

* Se puede almorzar en Restaurante Laur by Abrasado.

Reservas al whatsapp: +54 9 2612057054 o turismo@laur.ar



Bodega Piedra Negra



El establecimiento Piedra Negra, ubicado en Los Chacayes, Valle de Uco, ofrece propuestas al turismo todo el año en un paisaje único. En esta oportunidad para las vacaciones de invierno dispone de una interesante salida.

Cabalgatas:la actividad tiene una duración de 2 horas. La visita guiada comienza en la bodega acompañada de una copa de vino. Luego se realiza la cabalgata de unos 30 minutos, por los alrededores de la bodega y para finalizar, degustación de 4 vinos de alta gama de la bodega.

Valor por persona: $45.000

Link de actualización de precios: https://wineobs.com.ar /mro/piedra-negra



Bodega Kaiken



Ubicada en Vistalba, Luján de Cuyo, propone compartir en familia el diseño y creación de un vino familiar. La idea es que los padres creen su propio corte de vino, haciendo las pruebas necesarias, mientras que los niños diseñan la etiqueta.Y al final de la visita se llevan la botella con el vino terminado, de recuerdo.

Además Realizan una visita a los viñedos y a la bodega. Los padres pueden realizar una degustación de 3 variedades.

La propuesta tiene una duración de 90 minutos. El horario de la actividad es a las 11.

Valor por grupo familiar (2 adultos + 2 menores - 3 a 13 años-): $31.100

Puede combinarse con un almuerzo posteriormente en el restaurante Ramos Generales que posee la bodega junto con el chef Francis Mallman.

Aquí otras opciones

Experiencias:visita guiada por los viñedos, bodega y la Cava del Ángel con una degustación de 4 etiquetas. Valor por persona: $9.145 Duración: 1 hora y 15 . Horarios disponibles: 9.30, 11, 12.30; 15.30 y 17.30 hs.

Malbec Terroir:visita guiada por viñedos, bodega y Cava del Ángel, con degustación de 5 etiquetas: Estate Malbec Rosé, Ultra Malbec y Aventura Chacayes Norte, Sur y Canota. Valor por persona: $18.100

Para reservas:

Tel.: +549 261 5250018

Correo electrónico: hospitality @kaikenwines.com

Dirección: Roque Sáez Peña 5516, Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza





Bodega Vistalba



Esta reconocida bodega fue fundada en Mendoza en el año 2003 por Carlos Pulenta, tercera generación de una tradicional familia bodeguera. Fue construida en una finca familiar en Vistalba Luján de Cuyo, en medio de un paisaje para admirar.

Para estas vacaciones ofrece a las siguientes opciones:

Blending Game: Luego de realizar un recorrido por la bodega, degustan 3 vinos varietales y le enseñan cómo combinarlos para crear un blend. Es apto para toda la familia.

Duración: 1.30 hs. Precio por persona $15.500

Reservas: turismo@bodegavis talba.com

Cata a ciegas:Si el objetivo es agudizar los sentidos, la propuesta es hacer una cata a ciegas.

Ideal para aprender a degustar jugando: $ 8.000 por persona

Degustación Clásica: Recorrido por la bodega y por los viñedos. Degustación de 4 vinos de nuestras colecciones Vistalba, Tomero y Progenie.

Reservas: turismo@bodegavistalba.com



Hilbing Franke Distillery



En esta destilería artesanal, elaboran bebidas de calidad premium con productos naturales y orgánicos, en alambiques alemanes de última generación. Desde hace cinco generaciones (1870) están dedicados a la elaboración de bebidas alcohólicas. Está ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Una linda propuesta para los amantes del gin y la coctelería.

Degustación Cóctel Class:en la cual los turistas podrán convertirse en bartender por un día y elaborar sus propios cócteles. La destilería les brinda toda la información para poder realizar 3 cócteles + degustación de 3 destilados.

Proponen realizar una visita guiada para conocer el proceso completo de la destilación y la forma en que trabajan. Luego en la degustación les ofrecen 3 de sus más importantes destilados y un trago para disfrutar.

Precio por persona: $4.500 durante todas las vacaciones de invierno .

Para los entusiastas de la coctelería hay una opción de tomar una masterclass el bartender exclusivo de la destilería.

De lunes a viernes de 9.30 a 17.30 (la última visita es a las 16 hs)

Datos de contacto:Reservas: + 54 261-2165237

Página web: www.hfdistillery .com.ar

Dirección: Acceso Sur lateral Oeste Nro. 2200, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza



Bodega MAAL



Es un establecimiento que cree en la importancia de reciclar, por lo que diseñaron y construyeron una bodega reutilizando la mayor cantidad posible de material de descarte, intentando que el conjunto de esos materiales resulte estético, funcional y con identidad propia. Ninguna bodega antes había reciclado tanta chatarra para su construcción.

A la vez está pensada para que el turismo encuentre allí todos los placeres de los vinos que elabora y la gastronomía. Aquí algunas propuestas:

Puro Malbec Tour: Visita a la finca y charla sobre Las Compuertas. Recorrido por la bodega y explicación sobre el proceso de elaboración. Degustación de cuatro vinos de finca: Ambiguo,

Biutiful, Biolento, Imposible. Precio por persona $6.500

Todo Maal Tour: Visita a la finca y charla sobre Las Compuertas. Recorrido por la bodega y explicación sobre el proceso de elaboración. Degustación de seis vinos de finca: Ambiguo,NN, Biutiful, Biolento, Imposible, Bestial. Precio por persona $10.000

Días y horarios: Lunes a Viernes: 9.30, 11.30,13.00, 15.00. Sábados: 9.30 y 11.30.

Maalas Experiencias: Luego de alguna de las visitas y degustación se puede disfrutar de un almuerzo en la Cantina. Menú de tres pasos elaborado en el momento, a la parrilla y en el horno de barro. Vinos: NN Malbec Clarete, Biolento Malbec, Ambiguo La Vieja Brut Nature de Malbec. Precio por persona: $35.000



Hay otras propuestas, incluidas cabalgatas, trekking, bicitour que se pueden consultar en www.maalwines.com. Para todo se requiere reserva con al menos una semana de anticipación.

Reservas al: +54 9 2615701013 / turismo@maalwines.com

Dirección: Pje de la Reta 975, Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza