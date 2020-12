Cuando las crisis arrecian en Argentina el campo siempre ha sido, es y será el salvavidas para una economía que merece ser pensada de manera sistémica y estratégica en algún momento.



Pero esta noticia no parece nueva en la historia de la humanidad. De hecho, Jesús eligió el campo y en él un pesebre para nacer. Así marcó la generosidad de un sector con mucho perfil social por su principal labor: producir alimentos.



Desde Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO saludamos a hombres y mujeres del agro que en silencio, con esfuerzo y sacrificio construyen un mundo mejor como María y José, y adherimos a las palabras del papa Francisco marcando la humildad de tamaño nacimiento: "En estos tiempos de incertidumbre y fragilidad no desperdiciemos nuestras vidas pensando sólo en nosotros mismos... San Pablo nos invita a enfrentar la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia...". Y coloca a los marginados en el centro del nuevo testamento: "El Evangelio no se entiende sin los pobres, ellos están en la misma personalidad de Jesús, que siendo rico se redujo a sí mismo, se hizo pobre, se hizo pecado, la pobreza más despreciable".



¡Feliz Navidad!