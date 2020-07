En nuestro análisis local, otro de los sectores vinculados a la agricultura fuertemente, es la actividad que desarrollan las abejas y quienes están relacionados comercialmente con ellas. En el territorio provincial es un segmento que posee a quienes se dedican a la obtención de miel, miel y otros derivados como polen, jalea real, cría de abejas reinas (estos dos últimos muy pocos) y a los que ofrecen los servicios de llevar colmenas a polinizar cultivos que necesitan a las Apis melliferas para cuajar y dar frutos.



Guillermo Sillero lleva mas de 3 décadas en el rubro, fue entrevistado por este medio especializado. "En la campaña invernal se está trabajando sólo con montes de almendros, no se hace polinización en otros frutales en San Juan. Se están poniendo de 8 a 12 colmenas por hectárea, según variedades, digamos sobre 10 de promedio. La colmena que va al almendro hay que prepararla en marzo y llevarla correctamente en su preparación, y con buen diálogo en equipo con el fruticultor, ahí aparecen los buenos resultados. No es sólo el hecho de llevarlas y dejarlas en la finca, hay todo un trabajo detrás. Estamos hoy en Albardón y en departamentos vecinos".



En su opinión "para nosotros el Covid-19 fue a fin de temporada, gracias a Dios. A los apicultores les quedaba poco por cosechar y hacer sanidad. Hoy todo está en un parate, si bien aquí no hay tanto drama con la pandemia, en la actualidad no hay movimientos, no ha habido oferta por la miel, están todos como viendo qué va a pasar. Hay especulación comercial".



Prosiguió: "Creo que el año fue seco, y con problemas de climatología para el mundo entero, San Juan no es ajeno a este fenómeno. También ha hecho mucho calor y el campo está como deshidratado, el problema del riego influye. El Médano de Oro está notablemente seco. No hay producciones digamos buenas, están sobre el promedio, o en algunos casos algo menos. Estamos pasando un momento similar al de todas las actividades, aguantando, no sabemos qué irá a pasar en el futuro, y reina la incertidumbre".



Agregó que "en el invierno, se trabaja con los montes de almendros, tanto de variedades de cáscara blanda, más antiguos; como con algunos de las cáscaras duras, más modernos".

CIFRAS