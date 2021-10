El 31 de marzo de este año, Eva Nielson y Alejandra Gonzáles se conocieron en un show de karaoke. Luego de cantar y compartir ese día, Eva que es cantante la invita a formar un dúo. Así comienza el trabajo juntas, no eran amigas, son casadas y mamás de chicos grandes, ambas docentes, una maestra jardinera y la otra profesora de música. Y, a pesar de tener diferentes voces logran complementarse a la hora de subir al escenario. "El DJ donde cantamos juntas por primera vez nos ofreció su casa para trabajar nuestras voces. Nuestra primera canción fue de Pandora, 'Como te va mi amor', y nos quedó como muletilla para calentar vocalmente e ir soltándonos frente al público, cuenta Alejandra. Cuando todo comenzó solo éramos Eva y Ale, entonces comenzamos a buscar un nombre para el dúo y se lo propusimos al público y a los contactos de redes de cada una. Finalmente surge a través de una amiga, maestra de nivel inicial que se encargó de buscar el nombre Alejandra y Evangelina. Cuenta que ambos nombres eran de Diosas Griegas. Así surge nuestro nombre: 'Las Griegas'". Eva agrega, que las dos habían pensado en Sin Tatu, porque ninguna de las dos está tatuada, pero finalmente quedó el otro.



"Lo que brindamos en las noches es un show muy versátil y repertorio de música popular, donde cantamos de todo. En realidad, nosotras armamos el show, arrancamos con temas tranquilos y luego subimos la onda, según lo que demande el público, aclara Eva. Pero en realidad hay de todo en el repertorio, por ejemplo canciones populares, tango, mexicano, inglés, paso doble, rock nacional, canciones de películas, aunque siempre apuntamos al bailable. Nuestro trabajo es en bares, restaurantes y show privados, a mitad de semana ya empiezan las reservas y el público nos sigue. Por ello conocemos quienes estarán presentes y por lo tanto cambiamos siempre el repertorio de canciones. Pero la demanda viene del público presente, a veces cantamos individualmente y la otra la acompaña en los coros y otras lo hacemos a dúo".



La profesora



Alejandra Gonzáles de 52 años y casada, sus hijos Noelia de 30 años es bibliotecaria, Elías de 26 es fotógrafo y profesor de dibujo y Jeremías de 18 es estudiante. Es profesora de música, estudió en el Polivalente de Artes, lleva 32 años de docencia. Dio clases en diferentes escuelas y hoy se desempeña en la escuela Ciudad de Bailen, en el departamento de San Martín, en el colegio Monseñor Orzali y en el Polivalente de Arte. Participó en distintos coros, tales como: Coro de Villicun, Coro de Pocito y en el de Rawson.



"Yo amo la música porque en mi familia todos son músicos. Nací en medio de ella, somos salteños y desde pequeña me mandaban a aprender piano y luego al Polivalente de Arte que es donde me recibí. Tuve la posibilidad de ser docente de la institución y empezar con la carrera desde muy joven, a los 19 años. En algunas escuelas primero tengo que cantar antes de empezar a dar clase. Pero siempre analizamos las canciones antes de trabajar en música, por ejemplo una vez querían cantar 'Despacito' y eso no era posible, entonces les propuse que hicieran una letra nueva con ese tono musical y surgió algo muy lindo referido al medio ambiente. Trabajo con todos los grados del nivel inicial. Cuando empecé a cantar con Eva, mis compañeras de trabajo me alentaban en esto, lo mismo mis alumnos. La oportunidad que me brindó Eva, es hermosa y me hace muy feliz".



La maestra jardinera



Eva Nielson tiene 52 años, casada con dos hijos Nicolás es jugador de futsal y Gastón es gastronómico de 30 años lleva más de 10 años cantando. Fue mamá muy joven a los 20 años y su residencia la hizo ya con su primer hijo. Es docente, maestra jardinera y trabaja en ENI 34, Magdalena Güemes. Eva cuenta, "cuando era joven tenia muchas amigas que iban a estudiar esta carrera, pero en realidad a mi me hubiera gustado ser contadora, pero mis padres no podían costearme la carrera. Fue mamá muy joven a los 20 años y su residencia la hizo ya con su primer hijo. Soy una maestra parlante y cantante, llego a la sala con mi cajita de karaoke para que los pequeños canten y sobre todo les gusta las canciones de Marta Gómez, cantante latinoamericana, que son con un tono de voz que los mantiene tranquilos. Siento que tengo una misión como maestra jardinera y es que tengan una infancia feliz porque para mí es una etapa muy importante en la vida en cuanto a la formación de cada ser humano. Si la infancia no está bajo una base sólida, después ese edificio tambalea cuando son más grandes. Siempre trabaje en escuelas con niños en situaciones humildes y difíciles, yo colaboro mucho con ellos ayudándolos con lo que sea. Quiero que en la escuela sean felices porque quizá en la casa no lo son. En cambio, cuando hago el show, mi prioridad es que disfrutar a pleno yo misma y así llego al público. Aprendí con los años y experiencias de vida, que cuando uno canta pone el alma y los sentimientos, porque las letras de las canciones son la vida. Mi familia fue siempre mi sostén en especial al principio mi hijo mayor me acompañaba con el sonido. En este día tan especial deseo trasmitirle a la gente esto: Los sueños se cumplen, todo está en uno en hacerlos realidad. Siempre quise cantar desde pequeña y se me pasaban los años, hasta que un día lo logré. Cantar significa regalar un momento agradable sobre el boomerang de vida que tiene la gente hoy y cuando termina el show es la misma gente quien hace sentirme una artista'.



Para contactos:

Instagram: Las_Griegas 22