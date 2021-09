Del vestido beige con cola infinita de Billie Eilish al diseño de transparencias de Irina Shayk pasando por el look de inspiración western de Jennifer López, esta nueva edición de la Met Gala no ha dejado a nadie indiferente. Esperada de forma especial este 2021, rindió homenaje a la cultura estadounidense y no faltaron referencias en la alfombra roja.



Se celebra habitualmente el primer lunes de mayo y en 2020 fue cancelada debido a la pandemia, fue pospuesta este año a septiembre para coincidir con el fin de la Semana de la Moda de Nueva York, lo que ha permitido aprovechar la vuelta de los famosos a la ciudad, que es parte de su normalidad.



Su temática siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender, como ocurrió con el estilo "camp' elegido hace un par de años, pero en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: "In America: A Lexicon of Fashion" (En EEUU: un glosario de la moda).



Anna Wintour, la influyente editora de Vogue y organizadora de la gala, que se ha retransmitido por primera vez por internet, llegó temprano y explicó que la exhibición del Met será "diversa, inclusiva y sostenible' para "simbolizar que EEUU está hecho de muchas culturas", algo que también se reflejó en la fiesta.



Repasamos algunos de los conjuntos más atrevido y/o logrados de la noche que nos confirmaron que la moda sigue teniendo mucho que decir:



Billie Eilish

La artista dejó sin habla con un vestido de cola larguísima, de Óscar de la Renta, y un look de belleza que nos recordó de forma inevitable a Marilyn.



Karlie Kloss

Karlie Kloss apostó por un diseño rojo, corto, de Carolina Herrera, que tampoco pasó desapercibido.



Anna Wintour

La editora de moda más famosa apostó por un diseño floral, con volantes, de Óscar de la Renta.



Meghan Fox

Meghan Fox se atrevió con un lookazo rojo aunque fue sin duda su flequillo postizo el que más llamó la atención.



Justin y Hailey Bieber

La pareja se decantó por looks minimalistas, pero eficaces. Mención especial al efecto acampanado de los pantalones del cantante.



Kendall Jenner

Kendall Jenner dejó sin habla con este diseño de transparencias largo, con lentejuelas.





Irina Shayk

Irina Shayk lució uno de los looks más comentados de la noche, un vestido de Jeremy Scott para Moschino.



Jennifer López

Jennifer López acaparó todas las miradas con un look de inspiración cow girl.



Serena William

La tenista combinó dos tendencias seguras, el terciopelo y las plumas. El resultado, firmado Gucci, fue uno de los más espectaculares de la noche.



Emily Blunt

Emily Blunt también sorprendió con un look de inspiración angelical, marcado por lentejuelas.



Lorde

La cantante lució un conjunto de inspiración virginal, marcado por su impresionante corona, y destellos de luz y colores.



Jennifer Hudson

Jennifer Hudson apostó por un total look rojo, marcado por el efecto satinado.



Iman

Iman lució uno de los looks más impactantes de la noches, con las plumas y el efecto dorado como protagonistas.





Por: María Inés Montes

Fuente y fotos: Reuter