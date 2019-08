Fitotec. El ingeniero agrónomo Matías Elizondo muestra bandejas con tomate para industria.



El momento de gran incertidumbre que vive nuestro país en materia de política, y su seria incidencia económica inmediata, se puede palpar en todos los sectores productivos. Y en San Juan, siendo el tomate para industria uno de los aspectos que más creció en los últimos años, salimos a visitar a los sectores de servicios de este cultivo para ver como sigue la campaña 2019/20.



Sobre Ruta 40, pasando calle 13, el vivero Fitotec produce desde 1996, con 2 naves iniciales, importadas. Al termino del primer año, armaron 5 más. Luego fueron creciendo, hasta la fecha con 32 naves, las últimas instaladas en 2015, con la más alta tecnología, incluyen doble techo, malla de aluminio, aislados con malla antiáfido desde el exterior.



Pedro Martín, uno de los propietarios, ingeniero agrónomo y gran conocedor de la técnica de la propagación hortícola, comentó a Suplemento Verde "sin dudas es otro escenario después de las PASO, cambió el valor del dólar y muchos insumos que se utilizan en esta actividad están dolarizados. Nosotros, como empresa, estamos viendo de hacer el mayor esfuerzo en tratar de sembrar, como venimos haciendo desde hace un tiempo, las 600 hectáreas con variedades de tomates para fábrica que siembre encaramos; en total, son unos 15.000.000 de plantines. Ojo, en temporadas 'buenas' hacíamos el doble de esa cantidad".

Caldera italiana Uniconfort, inversión a futuro de los dueños de Fitotec.



"El sector -continuó- está reacomodándose, como todos los que tienen alguna producción, ya que hay semillas que vienen del extranjero, insumos básicos como agroquímicos y fertilizantes son todos dolarizados, y una cosa es el valor a $46, y otra es 57 o 60. Estamos eficientizando al máximo nuestra labor, aquí no hay margen de error, buscando un costo por plantín que no aleje al agricultor y que no pierda calidad nuestro producto, que es la base del negocio".



"Hacemos inversiones en forma constante -aseguró. Un ejemplo es la caldera Uniconfort italiana, que tiene diseño argentino en el intercambiador de calor y en la cama caliente, es de 450.000 kilocalorías por hora. Vimos que era necesario y la incorporamos, como puede acumular calor y redistribuirlo más eficientemente, reemplaza a los de gas de 1.159.000 kilocalorías. Esto es una gran ventaja, se distribuye a todas las naves desde la caldera, por ser un circuito de agua se puede centralizar, el de aire que usábamos antes, no".



Con Matías Elizondo, ingeniero agrónomo de la firma, visitamos las naves con tomates, pimientos, melones, sandías y otras hortalizas, observando muy buenas calidades de vegetales.



En variedades, el 75 % del total es HM 7883, luego Fokker y HM 1892, estas suman un 10%. En precoces, tempranas para fines de diciembre, está Docet y también 6416. Y las fábricas están pidiendo que los tomates traigan más grados Brik desde el campo, por ello H 1307, que llega a 4,9 y hasta 5 unidades, viene empujando. Las de siempre tienen 4,5 aproximadamente.



Sin dudas, Argentina vive un cimbronazo que la sacudió violentamente. Pero el agro pone el hombro y busca la salida más rápida para continuar.

Pedro Martín, Ing. Agr. Fitotec SRL.