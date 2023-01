Desde pequeño me gustó escribir. Y comienza contando una anécdota muy linda para él. "Es mi madre quien me enseña a leer y escribir, a pasar de que ella no tenía la primaria completa, su nombre era Armonía García. Ella es madre de siete hijos varones y luego de luchar con mis hermanos en su crianza, vengo yo el último. Tenía 4 años o 5 años cuando entre al jardín de infantes y al otro día me pasaron a primer grado por saber escribir y leer. Otra anécdota que recuerdo con mucho sentimiento es que mi hermano mayor era profesor de música y cuando parte al servicio militar deja la música, pero en un mueble grande que había en casa deja los libros y cuadernos escritos por él. Mi madre se tomó el trabajo de corregir los errores de esos escritos y ella mientras me enseñaba. De chico escribía textos, poemas, poesías, frases, generalmente vivencias y pensamientos que tenía. Esto con el tiempo, ya de grande, lo trasladé a un trabajo que tuve donde permanecí 19 años, una empresa de informática, y esta costumbre se las trasmití a mis compañeros. Entonces aquellas frases que se me ocurrían las escribía y las pegaba en la parte interna de las puertas de los placares donde se guardaban los papeles de trabajo. Esos pensamientos que por ahí tiene cada uno. Esto lo trasladé a mis compañeros, así ellos también se fueron expresando en frases "célebres', así las llamábamos y tomaron esta costumbre.



De muy joven yo formé mi familia, entonces tenía que trabajar, por lo tanto, continué en la empresa de informática, continué con la investigación y desarrollo de software, fui discípulo de Telechea, porque él me dio la parte de diagramación. Esto me gustaba mucho, hacíamos el soporte técnico a Banco Nación entre otras empresas más. La empresa un día quebró y cerro, entonces me fui con unos compañeros que habían abierto un taller de mantenimiento y sistemas, trabajamos hasta que mis compañeros tomaron otros rumbos. Fui desarrollando sistemas de manera autodidacta, investigaba, estudiaba y de ese modo salía adelante con trabajo. Continúe escribiendo, pero muy esporádicamente, por los tiempos y las complicaciones que surgen de las cuales uno tiene que hacerme cargo.



Trabajo en Diario de Cuyo desde el 2005 primero con una empresa contratada y luego quedé solo trabajando. Así es que retomo la escritura de grande entre el 2018/19, y solo hacía bosquejos. Debo contar que haciendo el secundario nunca me gustó la historia y marco esto porque es la historia la que me lleva a escribir a indagar cada vez más. Mi lectura siempre fue la biblia, por eso mis escritos tratan de doctrinas, como acostumbramos a llamarlas en mi iglesia, están basados en mi curiosidad, en el por qué paso, en el para qué y en qué momento histórico. En el ultimo de los libros escribo historias sacadas del Antigua Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero narradas a nivel de interpretación personal. Esto siempre lo hablaba con los pastores, por supuesto que cada uno tenía distintas opiniones, por lo tanto, debatíamos mucho los temas.



Mi primer libro se llama "Paz en medio de la tormenta', es una doctrina de la fe, es para quien empieza a incursionar en la fe, entonces hace falta profundizar. Una cosa es trasmitir y otra es utilizar un pasaje de la biblia, para qué fin, su sentido y ahí vienen las interpretaciones. En realidad, la biblia no prohibe nada, todo lo que trata es de la moderación.



El segundo libro "Mártires por fe en Cristo', hago una recopilación desde donde pude encontrar información de los mártires cristianos muertos por la fe en cristo. Jesucristo es el primero, los apóstoles, los apóstoles que después se agregan y de ahí en más todo ese séquito que se va ampliando a lo largo de la historia. Una historia breve de lo que pude encontrar de cada uno de ellos.



El Tercero trata de historias, por ejemplo, de David, Jacob, Moisés, pero narradas a mi criterio. Para explicarlo muy básicamente para quien le de curiosidad Este libro lo terminé hace dos meses.



Mis libros son una forma de trasmitir la palabra de Dios, dentro de la Iglesia Autónoma Asamblea de Dios, a la cual pertenezco. No busco un fin comercial, solo juntar unos pesos para el próximo libro, en eso se basa mi amor por la escritura. Me paso con el primero, no tenía dinero para editarlo, hasta que un buen hombre me facilitó la tarea.



Desde el 23 de agosto del 2022 armé cinco libros, pero editados son estos tres. Siempre tuve que limitarme en el tamaño de los libros, el primero fue un poco más grande, pero por los costos tenía que reducirlos, por lo general son más largos. También hago el desarrollo de tapa, contratapa y solapa, esto gracias a que incursioné en temas informáticos sobre todo en diseño.



También escribo otros libros que no tienen que ver con la religión, esto debido a que la historia se convirtió en mi deleite, la leo, la investigo, la relaciono y así me encanta llegar a mis destinos. Ahora todo me llama la atención para escribir, por ejemplo, estoy con el tema de los terremotos en San Juan y con el viento Zonda.



Amo los libros y el olor a papel, mi biblioteca es grande y soy de acumular muchos de diferentes temas. Es la curiosidad la que me lleva. Ya tengo el cuarto y quinto libro escritos, pero no adelantaré los títulos porque quiero que sea sorpresa'.



El Dato:

Los libros están a la venta en librería Pesur - Sarmiento 68 (s)

@libreria_pesur

En la Iglesia Asamblea de Dios - Mendoza 405 (s) - Rawson

$2000 y por los tres $5000