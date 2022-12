Según el economista Salvador Distéfano, la faena es estable, pero el consumidor está desplatado. La sequía incrementa la oferta, llueve agua y no pasto, las praderas tardarán en generar alimento. La faena de los últimos 12 meses (octubre 2022 a noviembre 2021) ascendió a 13.348.717 millones, aumentando 1,4% respecto a los 12 meses anteriores. Resulta interesante analizar la faena por categoría y pasamos a mostrar los números. La categoría en la que más animales se faenaron fueron novillitos con 5.797.360 animales, lo que muestra una caída del 2,1% respecto a los 12 meses anteriores. Los novillitos fueron reemplazados por animales más grandes, buscando en mayores kilos una tasa de rentabilidad más adecuada. En segundo lugar, quedó la vaquillona, con 3.643.334 animales faenados, que representó una caída del 1,5% respecto a los 12 meses anteriores. En tercer lugar, quedó la vaca con unos 2.392.445 animales faenados, esto implicó un aumento del 10,7% respecto al año anterior. Esto se debe a las mayores exportaciones que se realizaron a China durante los últimos 12 meses. Otra suba importante se observó en la categoría novillo con 1.120.122 animales faenados, que representa una suba del 11,1% respecto al año anterior. La categoría Toro mostró una faena de 211.515 animales con una suba del 7,6% y el macho entero joven se faenaron 183.941 animales con una suba del 1,0%. En resumen, estamos observando más faena de animales grandes, lo que es bueno y aumenta el peso de la media res, esta faena revela una tasa de extracción del 25,0%, nos muestra que no estamos en un proceso de retención, ni de liquidación. El hombre de campo sigue dejando sus animales en la pradera a la espera de que las lluvias traigan consigo un aumento de pasto en el campo. Recordemos que no llueve pasto, está lloviendo agua y que para el pasto se necesitan 45 días adicionales, con lo cual el mercado podría seguir ofertado por bastante tiempo. Las carnicerías han aumentado el precio de la carne, entre un 10% y 15% para cubrir los gastos de estructura del negocio, si aumentará el precio del kilo vivo podríamos ver una caída en los kilos vendidos. Tomando los últimos 12 meses, el consumo aparente es de 47 kilos per cápita y la exportación está en torno de 18,1 kilos per cápita, en total 65,1 kilos per cápita que es una suma inferior a los 68,5 kilos per capital del año 2020, pero superior a los 63,6 kilos per capital del año 2021. Del 100% de carne que se produce, el 72,2% queda en el mercado interno, mientras que el 27,8% va a la exportación.