Fotos: Maxi Huyema

JULI CORIA / Actriz

Tu cara me suena

La carita de Brisa resultaba muy familiar para muchas personas tanto en su avatar de los afiches pegados en todo San Juan promocionando la FNS como para quienes la vieron en vivo en el show final. ¡Cómo no! Si sus más de medio millón de seguidores en Instagram y más de un millón en Tik Tok la tienen presente en sus vidas cotidianas. Hasta ahí podría decirse que Juli Coria es una influencer -palabra que "odia", según sus propios dichos-, porque ella es actriz y creadora de contenido para redes. Esta vez, su primera en la Fiesta, le tocó interpretar a una jugadora profesional de ligas de E-Sport (videojuegos), quien fue una de las protagonistas del espectáculo de cierre.



"El personaje es muy distinto a mí, lo gracioso es que se llama como mi perrita, Brisa, eso me da mucha risa. Ella es jugadora de videojuegos y yo no conozco ese mundo. Sí tengo en común con ella y con los otros personajes que son muy independientes y viven de las redes", cuenta Juli (25), una joven actriz que a los 17 años decidió mudarse a Buenos Aires para estudiar actuación.



Está hiperconectada a las redes, sin duda, porque hizo de ellas un modo de vida. Es su trabajo. Así crea contenido para empresas que la convocan por su capacidad de llegar a la gente, siempre con humor, mucho humor.



Su cara también puede verse en publicidades de Clorox, Sedal, Pedidos Ya, entre otros, lugares también ganados por mérito propio. "En Buenos Aires hay castineras que convocan para distintos anuncios y he tenido la oportunidad de quedar en varios. Eso no tiene nada que ver con las redes, porque son publicidades que se emiten por la tele o por redes según dispone el anunciante. Hay personas que hacen muchos casting y no quedan. Eso te toca o no ", agrega.



Su conexión con el mensaje que dejó el espectáculo también lo hace suyo. Allí los 3 protagonistas se preguntan ¿qué es estar conectados? Y de algún modo ella se cuestiona lo mismo. "A mí me pasa un poco eso. Siempre trato de tener presente quién soy, de tener los pies en el piso porque las redes son otro mundo. Veo mucha gente muy obsesionada con las visualizaciones, los seguidores y la verdad es que todavía no puedo tener dimensión de la gente o hasta dónde llego. Lo prefiero así, sigo siendo yo. Nunca imaginé tener tantos seguidores, no me lo impuse. Voy a lugares donde me piden fotos y me da risa", dice la sanjuanina que decidió usar las redes como plataforma de su actividad artística.



Ella sostiene que así como ahora existen diferentes formatos para actuar -teatro, cine, televisión-, las redes se sumarán para mostrar otra forma de actuar y comunicar artísticamente.



"Las redes forman parte de mi vida en este momento. No son mi objetivo A, sí mi herramienta y estoy muy agradecida de ellas. Cada día me siento más cómoda porque antes era como que si eras actriz y estabas ahí te ninguneaban los videos. A los 17 me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar teatro musical, acá había arrancado a los 8 en Stars, pero siempre estuve más volcada a la actuación. También estudié doblaje. Luego me di cuenta que hacer videos para Instagram era una salida y me puse como objetivo hacer uno por semana sobre cosas que me gustaran a mí. Mi objetivo era mostrarme como actriz. Actualmente estoy súper orgullosa de lo que hago", cuenta Juli, quien a esta altura recibe comentarios de actores y directores que la siguen y reconocen.



Actualmente participa de la obra "La patria al hombro" en el teatro Del Pueblo, que justamente contrasta mucho con las redes porque es independiente y la forma de actuar es otra. Allí hizo temporada el año pasado y continúa en este.



Sus formación teatral fue con Matías Feldman y Santiago Gobernori, mientras que la capacitación en cine fue junto a Marco Berger un director independiente con quien adquirió herramientas para la parte audiovisual.



"Mi objetivo es seguir haciendo teatro. A la vez me gustaría meterme en el mundo audiovisual, cine, series y actuar en otros países. En definitiva me gustaría continuar viviendo del arte", asegura mientras pasa unos días en la provincia gracias a la convocatoria para protagonizar la fiesta de los sanjuaninos.

LUIS ÁVILA / Escritor y guionista

El espectáculo de los millones de lecturas



La primera pregunta que le hicieron a Luis Ávila desde la dirección del espectáculo final "Conectados, nos unen las pequeñas historias", no fue si quería escribir el guión (lo daban por seguro). Fue si no le molestaba que otros profesionales y artistas opinaran e hicieran aportes a sus textos. La respuesta de este escritor sanjuanino de 27 años fue una enorme sonrisa. ¿Cómo iba a importunarle esa acción colaborativa a alguien que desde hace años tiene vinculación directa con Wattpad (una plataforma de libros con más de cien millones de usuarios, en la que cualquier puede publicar contenido en forma gratuita y se lee de la misma forma) y más específicamente Booknet, de Amazon, en la que no sólo los lectores le pagan por acceder a un libro terminado sino además tiene seguidores que le hacen aportes económicos por medio de suscripciones para dar sus puntos de vista mientras avanza la historia que va relatando de manera serial? Es más, él ha aprendido por cuestiones comerciales, a responder a los algoritmos de búsqueda de sus lectores y, sin dejar de lado sus intereses, poder "acomodar" el mensaje a esos intereses.



Sin lugar a dudas Luis Ávila es producto de esta era digital y probablemente el más indicado para escribir un guión de un espectáculo sobre y para los jóvenes (su público principal, aparte de las mujeres), directamente relacionado con estar conectado (lo online es su modo de trabajo y de vida: por ejemplo hace varias tareas a la vez en Internet, sube a diario hasta 20.000 caracteres de sus novelas por contrato y no deja de responder mensajes en redes sociales, lo que a veces se multiplican por cientos o miles) y que tuviese al amor como un puente o punto de encuentro, ya que él se declara afecto a la literatura romántica en todos sus estilos, desde la comedia a la erótica. Pero además se describe como una persona sensible.



Así fue como Luis se sumó al equipo, al que le reconoce la libertad, especialmente creativa, para poder desarrollar sus ideas. "Lo que ayer se vio ha sido súper fiel del original, muchas ideas si bien se adaptaron técnicamente y tuvieron algunos giros interesantes, gustaron desde un principio en lo artístico, inclusive en las disciplinas que propuse. Quisimos plantear que conectados no se vincula sólo a algo tecnológico sino que hay un guiño muy fuerte que nos hace pensar en el concepto de amor, de diálogo intergeneracional. Lo mejor que ha tenido esta propuesta fue la posibilidad de aprender muchísimo y la cantidad de talentos hermosos que he conocido en el elenco y en todas las áreas", reconoce.



La experiencia además de desafiante le resultó súper enriquecedora para alguien que dio sus primeros pasos en la literatura a los 12 años y que a esta altura tiene 64 libros -la mayoría digitales, aunque algunos publicados por Editorial Planeta, todos en castellano pero algunos traducidos al inglés y con lectores repartidos en el mundo entero- que han alcanzado los 60 millones de lecturas. Luis, aparte llevó una de sus historias -Tachas- a una serie por streaming para celulares y participa en un programa de la Televisión Pública. Como si fuera poco, se hizo cargo del equipo de las redes de la Fiesta del Sol. Jamás en todo este tiempo, abandonó sus proyectos laborales como novelista.



Nobleza obliga decir que es psicólogo, que aunque paga religiosamente su matrícula no ejerce. Lo estudió -aunque suene injusta su postura con la profesión, confiesa que incentivado por la búsqueda de elementos para nutrir o retroalimentar su necesidad de crear personalidades para sus personajes- como plan B por si la pasión de la escritura no le funcionaba. Pero resultó que las guardias en una clínica psiquiátrica eran menos rentables que los libros que le permiten vivir, pagarse las vacaciones, el auto, su casa, viajar y darse el gustos de trabajar de lo que más le gusta.

EMILIA SOLER / Cantante

La Voz de la fiesta



Desde que tiene uso de razón está conectada con la música. Y la gran conexión con la gente llegó de la mano de La voz Argentina uno de los programas más visto de la tele nacional. Esta vez, Emilia Soler estuvo (y está) conectada con la Fiesta Nacional del Sol. Fue la voz del relato, de las canciones identitarias del show final, en definitiva una gran protagonista que hizo de nexo entre el público y el encuentro en sí. Sueño cumplido. Es que desde pequeña se ilusionaba con formar parte de esta gran fiesta sanjuanina.



Todo comenzó con un llamado de Martín Ferres director artístico musical del espectáculo para pedirle que fuera la voz de las dos canciones de la FNS: Conectados y Voy a Luchar. "Lo admiro tanto que no lo podía creer, y además me confiaba las dos canciones. Fue emocionante", cuenta Emilia quien en poco tiempo más se radicará en Buenos Aires para estudiar comedia musical.



Esta idea nació durante su permanencia en La Voz. Allí descubrió que la interpretación y la danza son fundamentales para seguir creciendo a nivel escénico.



"En San Juan hice talleres de teatro, y comedia musical sólo un par de meses cuando era chiquita así es que no se si cuenta. Ahora sí se que eso me hace muy feliz, y reflexioné sobre la necesidad de estudiar para poder transmitir los sentimientos de cada canción", revela.



Siempre le gustaron los ritmos urbanos tanto que desde chica asistía a un taller de Nico Altamirano y luego tomó clases en Global Dancer. Superada esa etapa, llegó el turno de empezar en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) dirigido por Ricky Pashkus y Fer Dente. Un gran paso que seguramente dará sus frutos.



"Amo mi provincia, estoy cómoda acá y no tengo ganas de irme, pero lamentablemente como dice el dicho popular Dios atiende en Buenos Aires. Las oportunidades están allá. Tomé la decisión gracias al programa que me abrió la cabeza, de hecho en el 2019 no sabía que estudiar ni que hacer con mi vida. Ahora tengo todo más claro", dice Emi.



Su vocación por la música la trae en los genes. Viene de "una familia musical" como ella misma dice. Tanto que prácticamente todo lo aprendió de su papá, Daniel, quien toca la guitarra y canta.



En su etapa de incertidumbre empezó el profesorado de música popular, pero al poco andar se dio cuenta que no quería ser profe sino cantante.



Su perfeccionamiento es constante. También hizo un curso de doblaje que le ha facilitado su trabajo como narradora de Conectados, otro punto más para su preparación actoral.



"De no haber elegido la música me hubiera gustado dedicarme al doblaje. Me encanta. En este caso la narración fue casi etérea, omnipresente, colocada, tranquila, y yo no soy así, es ponerse en el personaje y eso me ayudó", relata.



Es la primera vez que Emilia participa en Fiesta Nacional del Sol, un sueño que siempre estuvo presente. Recuerda que de pequeña iba con su familia y miraba deslumbrada a los artistas pensando o soñando con estar en ese escenario.



"Este año la fiesta cambió en un montón, salió de la zona de confort que para nosotros los jóvenes es muy importante. Siento que está bien recalcar nuestra cultura y nuestras tradiciones pero ahora hay culturas nuevas que no se ponen en valor. Este año decidieron mostrar lo que antes no se mostraba y se que hay mucha gente que no le va a gustar, pero es así", asegura.



Sin duda estuvo hiperconectada a la FNS, mucho más que a las redes donde tenía 3 mil seguidores antes de La Voz y pasó a tener 22 mil en Instagram. Aprendió en ese ascenso que a los comentarios hay que tomarlos con pinza y ocuparse más de la formación integral para seguir creciendo.

XIARA HERAZO MANRIQUE "re-provinciana" / Youtuber

Con el mismo código



Si la fiesta del 2023 estaba enfocada en los más jóvenes obviamente tenía que tener una forma de comunicar en su mismo idioma. Por eso, las redes recobraron semejante despliegue en la convocatoria y en el modo de contar la previa y lo que iba sucediendo noche a noche.



De hecho, fue la youtuber más conocida de San Juan, quien tuvo a su cargo esta tarea en los canales oficiales. Ella, aunque no lleva la cuenta exacta, refiere que tiene 312.000 seguidores en Youtube y en Tik Tok, más de 400.000.



Por eso, sumarla al equipo fue ganancia para ambas partes: a la FNS llegaba "re-provinciana" y ella, pudo acceder al evento más convocante. "Una oportunidad inmensa", lo define. Y natural como se muestra en sus videos confiesa que seguía a la fiesta por Instagram y le gustaba tanto lo que subían, dejó un mensaje diciendo que quería hacer unos reels (video corto). De inmediato, la convocaron para que generara material en los ensayos, del trabajo de los artistas, inclusive de sitios turísticos de San Juan.



De más está decir que su inclusión pudo haber sido antes si alguna vez hubiese llegado a tiempo a los castings, ya que durante toda su infancia y adolescencia practicó danza clásica -es más llegó a cumplir su sueño de ganar una beca para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la que tuvo que abandonar a los 6 meses por un cuadro de anorexia nerviosa, del que da cuenta detalladamente en su espacio virtual-. Hoy ya tiene 20 años y sigue con su humor un tanto irónico, pero fundamentalmente divertido y espontáneo.



Xiara desde muy pequeña quiso ser parte de las redes. Especialmente Youtube. Ella era una asidua consumidora de videos, a tal punto que sentía que sus protagonistas eran sus amigos. Mica Suárez, BajoNingúnTérmino, Demente y su favorito, PedritoVM -ganador de un Martín Fierro Digital al Mejor YouTuber en el 2019- de algún modo "la empujaron" a sumarse a la virtualidad. Pero había un temita que la desvelaba: no quería que la identificaran en su entorno. Una noche, en una cena, contó su idea y su mamá Mariela y su hermano Marco empezaron a jugar con posibles nombres para este nuevo medio de comunicación que ingresaba para siempre a la familia. Así nació hace 4 años "re provinciana" de la mano de esta chica del secundario que, pese a que estaba prohibido, no dudaba en filmar en clases y en el patio de la escuela.



"Al principio me daba vergüenza que me encontraran mis amigos y conocidos y me hicieran burla. Por suerte, hemos avanzado un montón y me encanta que cada vez haya más personas que se animan a hacer redes", dice.



En pandemia y a contramano de lo que les pasó a muchos, cerró su canal casi por un año. Y, para encausar el tiempo libre generado, empezó a jugar en línea. Pero era algo muy diferente. "Soy una persona muy expresiva y muy creativa entonces pienso todo el tiempo que voy a subir. Tengo claro que no quiero que sea una obligación armar material, porque dejaría de disfrutarlo. Es algo que me entretiene, algo que me gusta y que no quiero que pierda la magia", da detalles esta influencer que dedica horas a esta tarea porque ella edita sus videos.



Su participación en las plataformas le genera ingresos que le permiten darse algunos gustitos como viajar. Le pagan por la cantidad de visitas. Por eso considera que sus seguidores "son personas muy importantes y les estoy muy agradecida por el apoyo y el cariño, pero no me ciegan", cuenta y explica que trata de tener contacto pero no siempre puede. Inclusive asegura que también la han sorprendido, como aquella vez que la siguieron en el colectivo hasta su casa o cuando en plena montaña, en Bariloche, una chica le pidió sacarse una foto.



Si bien el 6 de marzo comienza formalmente sus estudios de Medicina en Mendoza, no planea volver a dejar estos espacios ya ganados. "Son parte de mi vida y quiero que sean un recuerdo, para cuando sea mucho más grande poder verlo y revivir tantos lindos momentos. Los veo como si fuesen un álbum de fotos", asegura y reconoce que ahora sumará un capítulo más, el de Conectados, un reconocimiento a ese evento que siempre vio de afuera, pero que ahora disfruta en bambalinas y con todas las herramientas que tiene a mano.

LEO VEGA / Músico

Sonidos a distancia

A juzgar por un mensaje en redes de parte de Martín Ferres que tardó casi un año en contestar, se podría decir que Leo Vega no está muy conectado. O mejor dicho está desconectado. Sin embargo, absolutamente toda su producción musical, pasa por un trabajo virtual. Justamente fue este mensaje el que lo vinculó a ser uno de los pocos artistas colaboradores en el último disco de Bajofondo, una rareza para el grupo que encabeza Gustavo Santaolalla y del que es parte el propio Ferres, quien fue director Artístico y Musical de "Conectados". El contacto fue en el 2017-2018. Y siguen trabajando juntos.



El metié de Leo está ligado a la producción y post producción musical on line o remota a tal punto que él se considera un "informático musical". Para el espectáculo final que subió al escenario ayer, calcula que hizo el 80 % de la música, teniendo en cuenta que los sonidos que caracterizaron el show estuvieron marcados por las canciones típicas de los jueguitos electrónicos, paisajes sonoros, arte digital logrado con sintetizadores. Aparte quedó en sus manos, la producción y composición de "Voy a luchar" y la producción de "Solos y conectados" que compuso Gabriel Dávila, los dos temas leiv motiv de la obra.



Ésta no es la primera vez que tiene un espacio en la FNS. Está ligado desde el 2007. Primero fue Esteban Vega quien lo convocó a su estudio de grabación para hacer post producción y mezcla de todos los sonidos. En ese entonces Esteban era tecladista de una iglesia evangélica y Leo tocaba, en ese ámbito religioso, el bajo en una banda metalera y otra de rock indie. Luego se sumó al estudio de Rolando García Gómez para hacer la misma tarea.



"Lo mío es trabajo de estudio, en la "cueva". Haciendo es como aprendí. También escuchando todo tipo de música, leyendo, estudiando, investigando"', cuenta el profesional que ha forjado una enorme paciencia a costa de que comenzó cuando en San Juan no había banda ancha de Internet entonces bajar un manual, un programa o efectos de instrumentos podía requerirle días. Pese a esos inconvenientes y a posibilidades concretas que le ofrecían otros lugares, jamás pensó en irse de la provincia porque considera que aquí se necesita que la gente se quede a hacer cosas distintas.



Un año intentó renunciar a la fiesta para dedicarse de lleno a la composición musical. De hecho, se incorporó a dos grandes productoras audiovisuales. Sin embargo con ellas, volvió a tener trabajo para la FNS.



"Justamente grabé la música de backstage para una entrevista de la actuación de un Dj Set de Martín. Él empezó a preguntar quién lo había hecho. Y por un año estuvo tratando de contactarme. Al poco tiempo, me sumó a Sueños de Libertad, el espectáculo que se hizo sobre San Martín. Empezamos a componer y producir juntos. Entre otras cosas hicimos un tema para el disco Aura, de Bajofondo. En realidad, el tema no se llamaba así cuando lo envié, pero le pusieron ese título e inclusive sirvió para nombre del disco. Parece que resultó. Yo hice todo desde San Juan: la composición, la producción, la orquestación. Y lo mandé en forma de maqueta para que los integrantes de la banda le agregaran sus ideas, su música. Solo en un momento viajé a Buenos Aires para grabar el bandoneón de Martín para el tema. Es una composición llena de texturas, que hacen un paisaje sonoro. Jamás imaginé que esto me iba a pasar. Ahora queremos presentar un dúo de música electrónica. Y quien dice algún día presentarlo en Los Angeles, la cuna de la música", dice el experto que, entre otros trabajos, mezcló el disco de García Gómez y Juan Falú.



Hasta aquí ha llegado y le queda mucho por recorrer o por mandar virtualmente. Y pensar que a los 5 años, cuando lo llevaban a la Escuela de Música, él no entraba a las clases porque se aburría del sistema. Ya sabía que quería ser músico.





CECI ARA - LILITH / Freestyler

Poetisa del rap

¿Quién es esa chica de pelo verde que dice lo que quiere decir, pero lo hace con estilo único? Al menos es lo que hizo en la escena final del espectáculo en el Predio Ferial Costanera, cuando salió de entre el público para sostener la "voz de la juventud" en ritmo de rap, después del recitado de Vallecito.



No trascendió hasta ahora pero vale aclarar que el contundente, rebelde y poético texto de 1 minuto 15 segundos es de su autoría de principio a fin, la decisión de cada movimiento que hizo, también. La eligieron desde el equipo de producción la misma tarde en la que la vieron freestylear en la plaza en medio de una competencia. Apenas si le dieron 8 palabras claves -de las cuales ella se tomó la licencia de descartar una- para usar en ese mensaje en el show, en el que no podía improvisar por cuestiones técnicas. Por eso, las estrofas las hizo de antemano, en una madrugada, desde las 3 am hasta las 8 de la mañana. Solamente su novio fue quien las leyó antes que tuviera el aprobado para subir a escena. Ninguno de sus colegas sabía lo que iba a hacer la noche del 25 en el escenario. Así es que todos se sorprendieron por igual.



Esta chica de pelo verde es, ni mas ni menos, que la primer freestyler que tuvo San Juan en sus competencias y la que le abrió un camino a muchas otras para animarse no sólo a improvisar sus expresiones desde el Hip Hop sino además para "enfrentar" a sus pares, hasta hace unos años, un espacio reducido a varones, pese a los cambios de época.



Hace 4 años, Cecilia Ara (18) -también conocida en el ambiente de las batallas de gallos como Lilith- tomó fuerza para cruzar la calle que separaba la escuela Industrial de la Plaza Aberastain. Fueron sus compañeros de curso los que la animaron después de ver su desempeño en mas de un mano a mano en el ámbito escolar. Ese día fue un antes y un después. Logró un ante un experimentado rival, la réplica o revancha. A partir de ahí, no dejó nunca más de ir a hacer freestyle, algo que ella compara al jueguito con la pelota de fútbol solo que con palabras.



Claro que ella desde los 11 años que va con sus amigos del barrio a ver estas competencias callejeras y en las que en la actualidad llegan a reunir hasta 80 freestylers, entre ellos cada vez más mujeres y disidencias. Antes había practicado gimnasia artística y a la par de las improvisaciones, incorporó una rutina de ritmos urbanos como complemento.



"Hay un poco de prejuicio con el rap. Pero es toda una cultura que implica tener vocabulario, tener una respuesta al instante en el mismo proceso de estar escuchando, saber de métrica y lograr el punch o lo fuerte en la contestación, todo eso al mismo tiempo. Es algo exigente, es más mucha gente prepara temas, investiga, busca contenido para sus estrofas. Le dedicamos mucho tiempo y somos amigos, después de una batalla, nos abrazamos y nos vamos a tomar una Coca. Por que es un juego, de palabras, algo más bien performático, y no tanto, en el plano confrontativo real. Inclusive en los encuentros se suele hacer talleres, de poesía, del baile que se hace con basculación de caderas, entre otros. Por eso espero que mi participación en la Fiesta del Sol, sirva para visibilizar y para que se valore esta cultura", añora en voz alta, quien, sin lugar a dudas, a partir de su buen desempeño empezó a tener más seguidores virtuales, pero a su vez reales, especialmente mujeres que querían sumarse.



A días de empezar a cursar dos carreras a la vez en Buenos Aires -la Licenciatura en Artes de la Escritura y la Licenciatura en Música- ya diseña en su cabeza lo que quiere hacer una vez que consiga los títulos: sueña con componer canciones, para ella misma y para terceros.

AMPARO CARRIZO / Bailarina

Pura sensualidad



Si alguien escucha hablar de Heels Dance es altamente probable que no sepa de qué se trata, salvo que haya asistido al espectáculo final de la FNS y haya visto como Amparo Carrizo se movía sensualmente con una técnica muy precisa que se asemeja a un video clip. Así como salida de una escena audiovisual es ella. Con apenas 21 años y sólo difundiendo lo que hace para atrapar alumnos que quieran aprender ritmos nuevos logró casi 300 mil seguidores en Tik Tok y más de 17 mil en Instagram. Híper conectada.



Sólo hacer click en @amparo.carrizo alcanza para deleitarse con esta sensual danza que se caracteriza, entre otras cosas, porque se usan tacos y están basadas en coreografías de artistas famosos que usan en sus videoclips, además de la creación propia.



Aquí la improvisación es exactamente igual a Cero. Para lograrlo con la facilidad que lo hace y lo muestra en la FNS-, primero se recibió de profe de Danza Clásica en el Instituto Ballerinas a los 17 años (empezó a los 5), también estudió contemporáneo y ahora enseña Hells dance. Esto sin contar que cursa segundo año de la licenciatura en Psicología y es gestora de Modas.



Cualquier parecido con los protagonistas de Conectados no es ninguna coincidencia. Tiene el triple condimento: es joven, es emprendedora y está conectada para poder lograrlo.



"Estudio, trabajo y pongo mucho énfasis en las redes sociales. Subo contenido sobre danza para atraer más público para mis clases. Eso me ayudó mucho estos últimos años para desarrollarme y atraer gente que estudie conmigo. Trato de crear videos una vez por semana o un poco más porque son sesiones de fotos, de video clips que llevan su tiempo. Así muestro lo que hago", relata.



Ampi participó de la escena del espectáculo final en la que se mostró una especie de club que funcionaba de conexión con la realidad para que los protagonistas se dieran cuenta cómo es el mundo y como funciona. "Esto tiene mucho que ver con lo que hago porque es una escena en la que bailo Hells, junto con las dragas y las que hacen Vogging (danza que surgió de la comunidad LGBTQ +), y Pole Dance", detalla.



Así a lo grande -y por primera vez- participó en la FNS. Toda una experiencia en el escenario mayor. "Es muy emocionante lo que me está pasando desde el momento en que me llamaron para hacer el primer laboratorio de danza que se hizo en noviembre del año pasado para preparar unas 50 personas y es la primera vez que se suma la categoría del Heels dance, arte Drag y Vogging", cuenta con orgullo.



Si bien se preparó en danza clásica y contemporánea también pasó por Global Dancer, instituto de ritmos urbanos para incursionar en Heel Dance, y luego en Buenos Aires con diferentes profes para perfeccionar el estilo ya que acá son pocas las personas que enseñan.



"El Heels es una danza muy técnica y muy sensual que fusiona el jazz, el contemporáneo, el tango, latino, entre otros. Nace de los video clips de los famosos, se usan tacos y es dar un show. Una tendencia que crece a nivel mundial desde el año 2000 y 2010", explica Amparo.



Tiene claro que quiere dedicar su vida a la danza sin detrimento de llevar adelante su profesión de psicóloga cuando obtenga el título. Tan claro es su panorama que ya sabe que tras esa meta vendrá un pos grado en sexología. "Sé que eso me ayudará a enseñar mejor porque es una danza que involucra tanto el cuerpo como la conexión con uno mismo. Además quiero estudiar todo lo concerniente a ideología de género", agrega.



Como muchos de los jóvenes actuales no dudan en emprender, cruzar fronteras y animarse siempre a más.

FEDERICO LUCERO / Actor

El profe protagonista



Fede Lucero (30) es profe de teatro, de los que jamás perdieron las ganas de actuar y llevar a la práctica lo que marcan en sus clases. Es bien conocido en el ambiente local por haber participado y dirigido diferentes obras como Electro Shock en el 2019, justo antes de la pandemia cuando prácticamente se cortó todo. El mismo le puso el cuerpo, la voz y la actitud a Grego, personaje protagonista de Conectados. Un DJ de eventos digitales, productor de música un tanto extrovertido. Primer punto de disidencia con Fede que en su vida personal tiene un perfil más bajo, o al menos no le gusta ser el centro de todo.



"Doy clases en el profesorado Ana Pavlova y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, siempre en el área de teatro. Además trabajo en el centro cultural Eva Duarte de Perón", cuenta Fede.



Sin duda un conectado con el Arte, camino elegido que quiere seguir pese a las dificultades que a veces puede representar este tipo de actividades.



"Grego es un personaje extrovertido, muy seguro de sí mismo, le gusta mucho la exposición, porque si bien un DJ está aislado de la gente, es muy protagonista y yo no soy tan de ese perfil. Por otro lado siento que Grego es uno de los personajes más sensibles porque es el que genera la conexión de los autómatas y en eso sí nos parecemos. El es quien genera o se sensibiliza con lo que les pasa a sus amigos Brisa y Nano. Logra descubrir ese valor como persona individual", explica.



El teatro es su forma de vida. Todo comenzó cuando terminó la escuela secundaria y tomó la decisión de seguir el profesorado. Reconoce que los profes que tuvo en la materia le facilitaron la determinación.



"Tuve muy buenos maestros y eso me marcó. Además San Juan es en una provincia en la que hemos ido construyendo el teatro independiente y ese es un logro muy importante. Tanto que llegar a trabajar en la Fiesta del Sol era algo impensado antes y ahora eso es posible. De hecho hace un tiempo nadie podía vivir de esto, sí o sí había que tener otro trabajo. Las cosas comenzaron a cambiar. Ahora siento que cada día se puede más. Así es que mi objetivo es seguir actuando y dirigiendo además de la docencia", asegura.



Fede como la gran mayoría de actores empezó estudiando en la provincia con Sebastián Ozdoba, Fabricio Montilla y Marcelo Villanueva Meyer, luego se fue a Buenos Aires para adquirir nuevas herramientas actorales con Gabriel Chame Buendía y Pompeyo Audivert.



Las cosas no quedaron ahí también obtuvo una beca internacional para realizar estudios con Philippe Gaulier, director, actor, clown y profesor de teatro. Una experiencia muy enriquecedora.



"El trabaja mucho en el teatro físico y eso me dio mucha base de formación", cuenta.



Como profe de teatro y actor la pandemia puso en pausa muchas actividades que ahora ha retomado con la firme idea seguir por las rutas de las artes.



"Lentamente volvimos a ponernos en marcha y recién ahora estamos mejor pudiendo hacer cosas gracias al apoyo del Estado y de otras instituciones que nos permiten darle continuidad a lo que vamos generando", dice Fede.



Un profe con la camiseta puesta e hiper conectado con la formación de futuros profesores de teatro, y en dar siempre nuevas cosas al público del teatro independiente.





MATI PUIG / Actor y bailarín

Fanático del arte



Nano se parece bastante a Mati Puig, el joven actor que lo interpretó en Conectados. Ambos son streamers y fanáticos de los videojuegos. Hasta ahí las coincidencias luego aparece el verdadero ser humano dispuesto a romper reglar y empezar a generar sus propias creaciones.



"El personaje me llegó muy de cerca porque juego una banda entonces había cosas que las tenía clara, entendía un montón, así es que me encantó que fuera algo con lo que estoy tan conectado. Sin embargo nano es más retraído, es muy competitivo y enérgico, y a mi me pasa todo lo contrario", cuenta Mati quien con apenas 21 años tiene claro el camino a seguir y se define como intérprete.



"Lo que más me gusta es la actuación y ahora estoy incursionando mucho en la danza sobre todo en contemporáneo. Me preparo con Lean Bustos Bustos y Mati Tello en un taller que están dictando que se llama Agitando el Nido. Siempre me gustó mucho la actividad física, de hecho hice gimnasia artística incluso rugby cuando era chico. Claro que apenas descubrí el teatro supe que eso era lo que adoraba hacer", dice el joven actor.



Sus primeros pasos fueron en un taller "Catarsis" dictado Milenka Rupcic y Paula Martín. Ahí se produjo el descubrimiento, al punto que empezó a escribir y sueña con gestar sus propias obras.



"El teatro generó un montón de cosas en mi, tanto que dejé Psicología, la carrera que estaba estudiando. Decidí abocarme al ciento por ciento a mi carrera artística", asegura.



Totalmente conectado con las artes, a diferencia de las redes que sólo lo mantienen en contacto con los amigos. Sí reconoce que a raíz de la FNS tiene más seguidores pero no es algo a lo que apunta. "No le cacé mucho la onda. Claro que reconozco que son muy importantes y debería involucrarme más", dice.



Todo se dio para empezar a lo grande. Su primer papel fue en la obra "Y que todo arda" dirigida y creada por Juan Francisco López Búbica. Un puntapié que involucraba una súper producción. "Aprendí mucho con el elenco que era bestial. Fue todo una experiencia más considerando que largué en 2021 con eso. Fue un proceso muy intenso de mucho trabajo y aprendizaje", dice con mucha humildad.



Si hay algo con lo que también está conectado es con su cuerpo. Para él es primordial no sólo desde lo interpretativo sino como herramienta que le permite transitar este mundo. "Me gusta mantenerme ágil, capaz, tener el poder de hacer cosas con él", indica.



Nano, su personaje, fue muy útil para sumar experiencia porque le demandó conectarse con sensaciones ayudado por el grupo de actores que lo rodea a quien catalogó de "maravilloso".



El próximo paso será mudarse a Buenos Aires para trabajar allá, mientras tanto sigue estudiando teatro y se perfecciona en danza contemporánea. A la par sigue escribiendo porque tiene un par de proyectos para autogestionarse. "Estoy haciendo una obra con otro compañero de teatro, Fabricio Saquilán. A mi me gustaría volcar todas mis ideas para luego gestarlas y generar nuevos proyectos. Estoy seguro que si nos ayudamos entre todos vamos a poder vivir de lo que nos gusta. Creo que si nos organizamos de manera correcta lo podemos lograr. No es fácil pero si hay mucho trabajo de equipo y amor se puede. Este proyecto me tiene muy ilusionado. También me gustaría hacer cine porque en esta fiesta he descubierto un lenguaje más cinematográfico, me sentí cómodo y me re gustó, así es que no descarto incursionar en eso.



Mati está decidido y eso vale mucho. Pensar a futuro sin perder de vista el ahora y saber que siempre se puede.