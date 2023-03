Frente a las realidades del mundo actual para vislumbrar un futuro, casi que para algunos jóvenes se les hace imposible. Pero no, hoy puedes, debes y toma coraje para proponerte un objetivo que te llevará a ver con más optimismo ese futuro próximo. Los jóvenes necesitan estar dispuestos a aprender, a pensar de forma abstracta, ser adaptables y capaces de organizar, procesar y retener información, así como de indagar y buscar respuestas a sus interrogantes. Por eso buscamos en el Instituto Aconcagua, donde las posibilidades son muchas, una gran oferta educativa que va desde cursos cortos hasta carreras universitarias y, como si fuera poco también puedes finalizar el secundario, si no lo completaste. El instituto abrió sus puertas en el 2013, lleva 10 años en la tarea educativa y formativa. Estos cursos, que además de prepararte en un oficio, tienen un fuerte componente formativo y personal, de autoestima, de relaciones interpersonales, o sea, un fortalecimiento a la persona. Por tal razón Adrián Mercado, informático, propietario y representante legal ante el Ministerio de Educación, afirma: "La razón fundamental de capacitar, es la de desarrollar o formar a los alumnos, darle los conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño no solo satisfactorio, sino de alto rendimiento, para que innove y proponga mejoras en y para su puesto de trabajo. Hoy en día los tres principales problemas que enfrentan los jóvenes son la violencia, el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales. La educación es el motor de la transformación de la sociedad en todos los sentidos. Cuando los niños y niñas reciben una educación equitativa y de calidad, se trabaja por un mundo más justo y se lucha para que tengan una mejor calidad de vida en el futuro. El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y psicosociales y por su interrelación con otras áreas de la vida.



La importancia de la capacitación va más allá del desarrollo de habilidades específicas. El hecho de que una persona tenga más herramientas para ser exitoso, fortalece su confianza y su motivación en el trabajo. Al respecto, el 61% de los jóvenes cree que en un futuro la inserción de las nuevas tecnologías, la robotización y la automatización de los procesos afectarán su futuro laboral. Un 20 % piensa que no le afectará y un 19 % no sabe. Por ello es la propuesta de hoy.

> Capacitaciones que ofrece el Inst. Aconcagua

Adrián continúa expresándose, "como Institución estamos avalados por el Ministerio de Educación de la provincia, es decir los cursos que ofrecen tienen certificación a través de Ministerio.



La oferta educativa consta de cursos cortos de hasta 10 meses, avalados por el Ministerio y carreras universitarias con certificación a través de una empresa (una franquicia) intermediaria de la Universidad de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) son cursos a distancia o la Universidad de Lomas de Zamora si es que son presenciales. Los finales se rinden en el Instituto a través de una plataforma donde se hace el examen y esto se ve reflejado en la Universidad y el certificado proviene de la misma universidad.

> Cursos cortos

Hay cursos de 2, 6, 8 y 10 meses, estos al tratarse de capacitación laboral el alumno debe ser mayor de 18 años. El 99% de los alumnos del instituto son mayores de 18, pero en computación puede ser que haya alumnos de 16 o 17 años, ya que esto es fundamental porque hay chicos que se interesan en ámbitos tecnológicos y hay que darles las herramientas para que pueden continuar con los estudios, por esto es que se les permite ingresar antes de los 18. Esto se ve reflejado en el área de la salud, hay mucha demanda, sobre todo en auxiliar administrativo en hospitales y clínicas y auxiliar en farmacias. Luego continúa el secretario administrativo educativo (preceptor) en este curso es obligatorio el secundario completo. Para los otros cursos no hace falta tener el secundario completo, pero hoy estas personas que se capacitan para lograr inserción laboral, deben tener el secundario completo.

> Secundario para adultos

Además de una lista larga de cursos y carreras, el Instituto ofrece el secundario para adultos. El analítico viene firmado por el Ministerio de Educación de la Nación. Este se realiza a distancia, no se cursa y se rinde en el Instituto. Es una triste realidad ver la cantidad de gente que hace esto. Nos pone en contexto de que hay muchos chicos grandes que abandonaron esta etapa escolar y luego cuando trabajan les exige por ley tener los estudios completos. De ahí la razón fundamental en hablarles a los chicos acerca de este tema. En un año y medio se puede terminar, son 28 materias es ciclo superior. Es como el plan FinEs pero a distancia.

> Carreras Universitarias

Además, como si fuera poco el Instituto ofrece la Universidad a distancia a través de la Universidad 3 de Febrero de la provincia de Buenos Aires, cursan a través de la plataforma Untref y rinden en forma presencial en el instituto. Las carreras son muchas y se pueden ver en la página www .untrefvirtual.edu.ar, allí encontrarás licenciaturas, tecnicaturas, diplomaturas, maestrías y posgrados.



Las inscripciones son todas a través de Instituto Aconcagua, porque la sede en San Juan de la Universidad 3 de Febrero es esta. El costo de inscripción es $3.500 y el cursado de $5500.

> La realidad de hoy

Después de la pandemia hubo mucho más interés en la necesidad de estudiar por parte de los jóvenes, sobre todo los que no constan con planes del gobierno. En esa época se implementó la virtualidad y en el 2021 tuvieron algo de presencialidad y virtualidad, pero en el 2022 nadie quería virtual. "Hoy hay mucha demanda que desean realizar los cursos que ofrecemos. Hay gente de todas las edades. Contamos con más de mil alumnos inscriptos, pero también muchos desisten y es ahí la labor desde el Instituto para hacerlos volver, recapacitar, rescatar y que no abandonen. Tenemos un cupo limitado de inscripciones porque ediliciamente no tenemos espacio suficiente. Las inscripciones están abiertas durante todo el año. Las personas eligen el Instituto porque tienen una salida laboral rápida, con una capacitación de 10 meses, se puede trabajar en una clínica, sanatorio, farmacia, estudio jurídico, geriátrico, etc. Y, hoy se necesita el trabajo y esto lo comunican las personas que asisten. Otra realidad que se vive en el Instituto son los chicos que desean capacitarse desde zonas alejadas como Jáchal, Valle Fértil, Rawson, Pocito y Media Agua, la distancia, el factor económico y otras imposibilidades dan como resultado la búsqueda en este tipo de educación".



EL DATO:

Instituto Aconcagua

Calle: Santa Fe 295 (e) 1°piso.

Teléfonos: 4210306 - 4277947

www.institutoaconcagua.com.ar