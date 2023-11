La inteligencia artificial, también conocida como IA, está causando furor en multitud de sectores, y el de las frutas y hortalizas no es una excepción. Aunque el término "inteligencia artificial" puede resultar novedoso en el contexto de la agricultura, es importante señalar que el sector agrícola lleva mucho tiempo basándose en la investigación y la toma de decisiones basadas en datos. "Ya utilizábamos la IA, sólo que no la llamábamos así", afirma Dirk Winkelmann, presidente de Vanguard Direct. Dice que Vanguard aprovecha datos de 10 fuentes de todo el mundo. La aparición de la IA no es más que el siguiente paso en la progresión natural, ya que ofrece nuevas herramientas que agilizarán y mejorarán procesos vigentes durante generaciones.



En el sector hortofrutícola, la IA puede ser una herramienta versátil y potente que contribuye a diversos aspectos de la cadena de suministro. Una de sus funciones claves en el sector de las frutas y hortalizas es ayudar en la gestión del inventario analizando las tendencias del mercado, los datos meteorológicos y las cifras de ventas para ofrecer información sobre la demanda. También optimiza la cadena de suministro proporcionando información en tiempo real sobre el movimiento de los productos y garantiza el control de calidad mediante el uso de un sistema de visión artificial para clasificar los productos frescos.



En el sector hortofrutícola, la IA puede ser una herramienta versátil y potente que contribuye a diversos aspectos de la cadena de suministro. En los últimos años, el impacto de la IA en la agricultura se ha extendido a la agricultura autónoma. Según Forbes, hay "aproximadamente 200 empresas emergentes agrícolas basadas en IA sólo en Estados Unidos", lo que refleja un creciente interés por la automatización de los procesos agrícolas. Este cambio hacia la autonomía es evidente en innovaciones como los tractores autodirigidos y los pulverizadores autónomos, que mejoran la eficiencia de las labores agrícolas.



