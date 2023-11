El muralismo es un movimiento que ha despertado gran interés por parte de historiadores, investigadores, así como de artistas plásticos y visuales, debido a la influencia que tiene en todo el mundo al mostrar, de manera abierta y pública, diversos apartados de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestra vida y de nuestra esencia. Hoy Luján Ferrer cuenta de su emprendimiento con los murales y cómo llega y se va desarrollando dentro del mundo de las artes. Si bien su fuerte es el muralismo, podríamos decir que Luji, como la llaman es una artista multifacética. Y, ella cuenta su historia donde se puede palpar cuando a una persona le corre por las venas ser creativo. Desde pequeña le encantaba estar entre lápices de colores dibujando y pintando. Luego pasa un tiempo desconectada de esto y es recién a los 18 años cuando vuelve a retomar su vena artística y lo hace pintando mates para vender por Instagram. "Luji afirma que es en ese momento donde ella comienza a ser emprendedora. Si bien mi pasión está en realizar murales, también incursioné en cerámica, en pintura de prendas y pintura de cuadros. En realidad puedo decir que soy autodidacta a pesar de que estudié diseño gráfico durante tres años, pero dejé porque no me gustaba, hoy estoy haciendo la carrera de Artes Visuales, en tercer año, muy contenta porque cada día afianzo más mi mundo artístico.

En realidad, para llegar a ser muralista hice muchos cursos por internet. Comencé pintando murales en el 2020, en cuarentena, llevo como tres años pintando muros y otras superficies, en mis obras busco transmitir un optimismo y alegría en cada espacio que intervengo. El arte transforma todo, me manejo en espacios privados, es decir pedidos de personas, hay mucho de boca en boca, respecto a mi trabajo.

Puedo decir que el estilo de los murales que he ido formando está compuesto por varias figuras geométricas, es bastante abstracto y se caracteriza por tener muchos colores y diferentes tramas y texturas. Son formas simplificadas basadas en formas orgánicas o geométricas. Mis diseños siempre llevan un espíritu donde busco generar alegría y optimismo en el espacio en que se encuentra. No pinto pedidos personalizados, lo que realizo tiene que ver con mi estilo.

En cuanto a cómo realizo mi trabajo, primero hay una preparación previa en bocetos, elijo las combinaciones, la paleta de colores, coloco las formas, entre otros detalles más. Luego hay una conexión con el cliente para ultimar gustos y diseño. Se llega a un acuerdo para el armado de colores. Este trabajo depende la superficie a pintar, por ejemplo, en paredes se utiliza un tipo de pintura como puede ser látex, ya sea de interior o exterior. Pero hay muchos soportes para ser intervenidos, no sólo paredes o muros, puede ser vidrio, madera, chapas, muebles, no hay un límite donde se pueda pintar, claro está que cada uno lleva un tipo de pintura especial. En cuanto a los presupuestos se arman teniendo en cuenta las medidas de la superficie a trabajar y también teniendo en cuenta los diseños. Esto depende de muchos factores, tales como, la calidad de la pintura, la cantidad de colores, la cantidad de horas que lleva la mano de obra, los bocetos, etc. Los bocetos los armo con una aplicación digital, donde se puede ver el montaje y el diseño de como quedará la pared intervenida. De este modo el cliente puede ver el diseño a escala y realizar sus sugerencias.

Cuando me toca intervenir murales muy grandes, debo recurrir al armado de un equipo para que me ayuden. Si son más pequeños demoro menos, ya que también dependo de los demás, por ejemplo, horarios de apertura de un local. La idea es realizarlos lo más rápido posible.

En los ratos o días libres me dejo jugar con otros gustos, como ser la cerámica. Empecé en el 2022 en el Taller Vuelta al Barro, lo hago como una diversión. Pero con el tiempo fue tomando forma y se convirtió en otro de mis emprendimientos. Claro está que primero están los murales y luego en mi tiempo libre, la cerámica.

La intervención en las prendas lo tomo como un juego personal, es decir lo hago para mí. Cuando me canso de alguna prenda, es entonces cuando me pongo a pintarla para darle otra vida. Esto no lo tengo como trabajo es mi juego artístico.

Cada cosa que emprendo en realidad va ligada una con otra, es algo que te va llevando para descubrir cada vez más la creatividad.

Hoy me sorprende la demanda de murales que solicitan, respecto a la crisis que vivimos.

Elegí Artes visuales porque me enseña pintura, dibujo, escultura; utilizo las manos, que es lo que me gusta. Esto me lleva aprender más la historia del arte y siento que es muy importante para mi futuro. Son muchas herramientas que puedo utilizar en mi mundo creativo y enriquecerme cada día más".

Se denomina muralismo

A la creación de pinturas murales: es decir, de obras que se realizan a lo largo de un muro o pared. El término alude a este tipo de arte; a los conocimientos y habilidades que se necesitan para desarrollarlo; y al movimiento que surgió en torno a él.

Existen diversos tipos de técnicas de muralismo. No obstante, entre los más significativos podemos destacar algunas tales como el relieve escultórico, las teselas, el mural cerámico y la pintura mural.

El movimiento en México

A comienzos del siglo XX, el muralismo comenzó a crecer con fuerza en México. Tras la Revolución Mexicana, varios artistas recurrieron a la pintura mural como mecanismo de acción política, buscando difundir determinados ideales. Desde el Estado, de hecho, se apoyó a los muralistas, brindándoles recursos para su trabajo. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco están considerados como los principales exponentes del muralismo mexicano.

El muralismo en el continente americano

Cabe destacar que, más allá del impulso dado por Rivera, Siqueiros y compañía a esta clase de pinturas, las raíces del muralismo en el continente americano son remotas. Los pueblos prehispánicos elaboraron murales en Teotihuacán, Cacaxtla y Bonampak, por ejemplo, según pudo conocerse gracias a las ruinas que se mantuvieron en pie hasta la actualidad. Algunos de esos murales datan de los primeros siglos de nuestra era. A pesar de que fue en México donde consiguió originarse y alcanzar su máxima expresión, poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo. Es habitual que haya gente que confunda muralismo y grafiti. Sin embargo, una de las principales diferencias entre ambos es que las obras del primero son encargadas por los propietarios de los muros.