Cómo es el nuevo tratamiento facial no invasivo para hombres y mujeres ya disponible en la Argentina

La propuesta de BTL Aesthetics se basa en el aumento de las fibras de colágeno, la elastina y el tono muscular facial a través de un único procedimiento. Los detalles de la tecnología Emface. El cambio de paradigma se puede observar en distintos aspectos de la vida diaria. El avance de la tecnología permite que, cada vez, sean más las personas que se animen a los tratamientos para mejorar la piel del rostro, ya que uno de los factores clave de estas nuevas opciones es su característica no invasiva. Dentro de la gama de este tipo de procedimientos BTL Aesthetics trajo a la Argentina Emface, la primera tecnología para rejuvenecimiento facial con estímulos eléctricos de alta intensidad y radiofrecuencia que, sin cortes ni anestesias, logra un rostro más firme y definido, reposicionando el triángulo facial invertido. El procedimiento es tanto para hombres como mujeres, de todas las edades. Las sesiones duran veinte minutos y su característica no invasiva permite a los pacientes volver a su rutina de manera inmediata, sin ningún tipo de molestias.

Cómo funciona

Se colocan almohadillas, en la frente y las mejillas, que están diseñadas específicamente para adaptarse a los contornos y relieves del rostro. Con un ajuste mínimo, por parte de quién asiste al paciente, comienza a funcionar el sistema que activa y contrae selectivamente sólo la musculatura facial deseada con energía Hifes. Por su parte la radiofrecuencia sincronizada se entrega para regenerar colágeno y elastina. Ambas se emiten al mismo tiempo, y todo esto es completamente manos libres. Poco a poco aparecerá en el rostro una sensación de suave calor.



Las recomendaciones

Un tratamiento típico consta de 4 sesiones de 20 minutos, con un período de descanso promedio de 5 días según cada diagnóstico y sin tiempo de inactividad necesario. Para arrugas más profundas y pérdida de volumen de moderada a severa, se puede ampliar el tratamiento con sesiones de mantenimiento. El resultado completo, según BTL, se puede ver aproximadamente a los 90 días después de la última sesión. Es importante recalcar que el paciente, durante la aplicación del tratamiento, sólo sentirá una suave vibración junto con el agradable calor emitido por la radiofrecuencia. Y aclaran que, no hay ningún inconveniente si la persona está utilizando aplicaciones estéticas inyectables, al ser Emface compatible con este tipo de tratamientos.



Tratamientos no invasivos, la última tendencia mundial

La última encuesta de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial (AAFPRS) reconoce el aumento año tras año de consultas en pacientes menores de 30 años debido a la influencia de las celebridades y el exceso en el uso de telefonía móvil, por lo que se destaca la importancia de trabajar sobre tratamientos no invasivos. Emface fue desarrollado por la misma compañía que anteriormente presentó Emsculpt Neo, un tratamiento basado en electromagnetismo que quema grasas y desarrolla músculo en simultáneo, cuyo fin es replicar en el cuerpo el impacto del ejercicio sin que la persona tenga que hacer ningún trabajo. De esta manera, esta máquina estimula y trabaja selectivamente los músculos elevadores del rostro logrando reposicionar su estructura respetando la anatomía facial. "Durante más de 30 años BTL, compañía de origen europeo, ha diseñado y desarrollado las tecnologías más innovadoras y disruptivas para el mercado de la medicina estética. Con Emsculpt, por primera vez en la historia, le dimos a los médicos la posibilidad de abordar el músculo en los tratamientos estéticos corporales", afirmó la ingeniera María Cecilia Molas, Regional Manager de BTL.



Sobre BTL Aesthetics

Desde hace ya 30 años, BTL es uno de los principales fabricantes de equipos estéticos a nivel mundial con oficinas directas en más de 70 países alrededor del mundo. La empresa desarrolla, fabrica y comercializa una cartera de productos reconocidos, convirtiéndose en líder del mercado en la remodelación corporal no invasiva, uno de los segmentos de la medicina estética de mayor crecimiento. Se puede conocer más de la propuesta de BTL Aesthetics a través de su sitio web o su cuenta oficial de Instagram en Argentina.