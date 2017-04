Si hay algo que faltaba en la provincia para adaptarse a los medios actuales de compra era una página destinada a aprovechar descuentos de comercios locales. Exactamente un sistema de cupones con descuentos que se adquieren en www.cuponsanjuan.com.ar. Además esta semana se sumará una aplicación para bajar en celulares y desde allí operar y adquirir descuentos increíbles.



Para mayor comodidad Mariana Giola, la autora de la página, distribuyó los beneficios por categorías: Alojamiento y Turismo; Automotriz; Belleza; Eventos y Actividades; Gastronomía; Hogar y Decoración; Salud y Fitness. En cada uno, quien ingresa a la página encuentra diversas opciones con descuentos especiales si se compra desde allí.



Automáticamente recibe la confirmación de la compra con la rebaja correspondiente pudiendo pagar con cualquier tarjeta de crédito o Maestro (Débito), incluso para quienes no cuentan con este medio de pago pueden hacerlo a través de Pago Fácil o Rapipago. Nadie queda afuera porque las modalidades son amplias y figuran en el paso final del sistema.



En cuanto a los comerciantes que quieran sumarse también pueden contactarse a través de la web, con una gran ventaja: "Sólo pagan el porcentaje correspondiente a cada cupón vendido caso contrario no les genera ningún gasto", explica Mariana.



En la página se pueden encontrar productos y servicios de toda la provincia con descuentos porque tendrán exclusividad los empresarios locales. Claro que como contrapartida, algunos rubros como alojamiento y turismo permitirá contratar desde cualquier punto del planeta.



"A los negocios les da la posibilidad de hacer ventas on line sin tener que invertir dinero por adelantado, ya que se cobra un porcentaje de las ventas. Si no hay ventas no se cobra nada.

La idea de este negocio es dar la posibilidad de aumentar el negocio con un medio nuevo para la provincia. Por otro lado se le da la posibilidad al cliente de comprar con diferentes medios de pago, lo cual es otra ventaja para aquellos locales que no reciben tarjeta de crédito", dice Mariana.



El dato

Web: www.cuponsanjuan.com

Teléfono: 2645818125