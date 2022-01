En plena tarea de cosecha, Alfredo Fernández, en una finca cercana al INTA de Pocito destacó a Suplemento Verde, "la ola de calor nos afectó seriamente. El primer cuadro que tenía por fecha de trasplante, se me atrasó en el calendario; a su vez, y los lotes de las dos semanas siguientes se me re adelantaron, entonces a la máquina cosechadora Pomac-Agrinar que compré con gran sacrificio en la campaña pasada, y basado en los altos rendimientos promedio obtenidos, tuve que adicionarle otra, alquilada a último momento. Fue una Sandei TH 850, la última en tecnología, de grandes rendimientos en el día de labor".



El joven agricultor, conocido desde niño por este cronista, ya que su padre y su abuelo también son destacados chacareros pocitanos, dijo "el tomate que elegí es el HM 7883, una garantía. La superficie, cercana a las 20 hectáreas. En sanidad bien, sin inconvenientes, hay rindes de 120 y 130 toneladas por hectárea, hay que evaluar recién al final de la cosecha. Hay camiones que no están tan pesados, con 22 o 23 mil kilos, quizás por la merma de la alta temperatura reinante. Para diversificar le estoy vendiendo a 4 agroindustrias, tanto de San Juan como de Mendoza".

Elio Cantoni, entrevistado en Pocito.



Mientras tanto, Elio Cantoni, ingeniero agrónomo de AVA (Alimentos Vegetales Argentinos), fábrica con sede en Mendoza, dijo a este medio, en una mañana con 35 grados de temperatura "cómo lo afectó, me consultas, y te cuento que con una merma, en kilos, estimada entre un 10 y 15 por ciento aproximadamente. Se ve un peso individual de tomate bajo, y un caso es esperar en una muy buena chacra unas 130 toneladas o si no 120, y de repente perder ese diez a quince por ciento que te mencionaba. Se afectó la maduración y es como que no tuvo un llenado parejo del fruto, y mermó el peso. En grados Brix estamos bien. Pero en contadas fincas están saliendo los kilos esperados, esto por la ola de calor".



Para dimensionar el interés en el sector agroindustrial, la empresa se extendió de 180 hectáreas en la campaña 2020/21 en tierras sanjuaninas, a un total de 380 en la temporada actual, y aseguran, de no cambiar el rumbo en lo económico, seguirán apostando fuerte a esta hortaliza.



JORNADA A CAMPO

La semana pasada se realizó una Jornada a Campo de Tomate para Industria organizada por la empresa Satus Argentina, llevada a cabo en la finca del productor Alberto Fullana ubicada en calle Tascheret y 8, departamento Rawson. Las ingenieras agrónomas a cargo de la faz técnica fueron Verónica Castaño de San Juan y Agustina Pelayes, de Mendoza.



La temática estuvo enfocada en el plan nutricional que se aplicó en el cultivo, que recomienda la empresa, como así también se compartieron experiencias de los productores.

Verónica Castaño, asesora a productores.



Suplemento Verde hoy brinda un detalle de lo que se aplicó en ese tomatal, y lo que consultaron los agricultores presentes. Las profesionales dijeron que "como fertilización de base se recomienda el uso de Farture Start Organomineral, su composición es 7-28-01 + 5S +3Ca +12% de sustancias húmicas activas que aportan las unidades de fósforo requeridas por el cultivo complementado con la parte orgánica. Posteriormente para el crecimiento, con foco en nitrógeno, usamos Nitrogen Hidro fertilizante hidrosoluble, con 30 unidades de nitrógeno y azufre el cual tiene una alta solubilidad y rápida respuesta del cultivo, su aplicación puede hacerse por riego por goteo o granulado al suelo. Y en el caso del Potasio las técnicas, va Nutrive Potasio, hidrosoluble con 52% potasio elemento".



Mientras se visitaban los cuadros de tomate, los productores consultaron sobre las aplicaciones foliares. En este caso, se recomienda el uso de Nutrive Micromix, fertilizante foliar compuesto por micronutrientes quelatados con EDTA que evita cualquier deficiencia provocada por algún micronutriente. También la Folamina Cooper, cobre quelatado con aminoácidos de origen vegetal, con acción bioestimulante, fungicida y bactericida para prevenir las bacteriosis. Además en ese lote se efectuaron aplicaciones de Fitotron, producto hormonal muy completo que además de traer macro y micronutrientes está acompañado de fosfito de zinc. Y al finalizar la etapa de fertilización, aplicar Nutrive Calcio para un mejor resultado de los frutos.



La empresa cuenta con otras formulaciones de NPK, más las sustancias húmicas activas granuladas y líquidas, por lo que se recomienda asesorarse para obtener el producto que mejor se adapte a las necesidades del cultivo.



Alberto Fullana, dueño de la finca, comentó que como experiencia le gustaron mucho los productos, por su presentación, alta solubilidad y composición química, agradeció la asistencia técnica continua de la profesional de la zona. Se sumaron varios chacareros que estaban usando los productos, destacando la rápida y positiva respuesta del cultivo a las aplicaciones.

Emergencia agropecuaria en Santa Fe

Por la sequía, la Comisión de Emergencia recomendó al Ejecutivo que declare este estado hasta el 30 de junio de 2022. El Gobierno de Santa Fe declarará la emergencia agropecuaria para todo su territorio, para asistir a los productores que vienen sufriendo daños por la sequía y la ola de calor. Sólo resta el paso formal de que el Poder Ejecutivo haga esa declaración por decreto, ya que la medida fue acordada el lunes en el marco de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, presidida por el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna. El Gobierno santafesino informó que el objetivo del encuentro fue "analizar el impacto que han tenido la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en la producción santafesina, y, a partir de dicho diagnóstico, planificar las medidas a adoptar para paliar sus consecuencias". El resultado es que "la Comisión recomendó al Ejecutivo declarar el estado de emergencia en todo el territorio santafesino, para todas las producciones agropecuarias, desde el 1" de enero hasta el 30 de junio de 2022, y solicitar la homologación de la misma en la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios que se reunirá el próximo viernes 21 de enero".



Alcances de la emergencia

El ministro Costamagna precisó que "a través de un mecanismo digitalizado, se hará la presentación de las declaraciones juradas para la emisión de los certificados. A partir de ahí, se trabajará junto a las agencias y asociaciones para el desarrollo con el objetivo de que los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios que lleguen a la provincia de Santa Fe puedan alcanzar de una manera muy rápida y expeditiva a los productores que lo necesitan".



Por otro lado, el funcionario provincial adelantó que se estimulará la siembra de maíz "porque es un insumo que va a faltar, que va a tener un precio muy alto y que va a dificultar las producciones lecheras y ganaderas".



Además, Costamagna destacó el diálogo que existe entre el Gobierno Provincial y las entidades de la producción: "Este trabajo articulado y este ámbito que tiene la provincia es absolutamente genuino y posibilita este tipo de cosas: el acompañamiento al campo, la articulación con los verdaderos actores y fundamentalmente el abordaje no solamente de la coyuntura, sino de lo que va a pasar con la actividad productiva de aquí en adelante".