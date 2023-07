Repasamos todo lo que sabemos de "Barbie", la película de Greta Gerwig en la que convierte a Margot Robbie en la famosa muñeca y a Ryan Gosling en Ken. Este live action de 2 horas de duración ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la famosa muñeca. La cinta trata sobre cómo Barbie es expulsada de Barbieland, por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca después en una aventura en el mundo real. Un día cualquiera, la colorida vida de Barbie cambia y, de repente, descubre que de su ducha sale agua fría, que no puede volar hasta su descapotable rosa, que se plantea preguntas sobre la muerte y que ya no camina de puntillas. Cada vez más humana y menos muñeca, Barbie decidirá viajar al mundo real para dar respuesta a todas sus preguntas. Por supuesto, estará acompañada durante este viaje, de su inseparable, a la par que pegajoso, Ken. El solo es Ken, el personaje masculino queda aquí relegado a un segundo plano. La actriz Margot Robbie es quien se pone en la piel de Barbie y dijo: ¡Viene con un montón de accesorios! Y gran cantidad de conexiones nostálgicas.

Barbie es una marca de muñecas perteneciente a la empresa estadounidense de juguetes Mattel. Fue creada el 9 de marzo de 1959, por Ruth Handler. Empresaria estadounidense, presidenta de la empresa de juguetes Mattel y es recordada, principalmente, por su papel en la mercadotecnia de la muñeca Barbie.

Es en 1978 cuando Barbie se encamina al mercado Internacional llegando a nuestro país, en donde se convertirá también en la muñeca preferida de las niñas de la época

La casa real, un detalle no menor

Cómo es la casa real de la muñeca Barbie hecha en escala y, por supuesto, toda rosa. Así que Barbie y Ken ya tienen su casa real en Malibú y puede alquilarse por Airbnb

Para celebrar la tan anticipada película de Barbie protagonizada por Margot Robbie, que estrenó en los cines el 21 de julio, dos invitados podrán hospedarse en la recientemente renovada mansión de la muñeca

En un ingenioso movimiento de marketing previo al lanzamiento de la altamente anticipada película "Barbie", surgió una interesante propuesta en Airbnb: ofrece a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de una estadía gratis en la legendaria mansión rosa de la muñeca, la Malibú DreamHouse.

La propiedad está meticulosamente decorada con sombreros de vaquero colgados en la pared, camisas con flecos en el armario y un impresionante caballo de tamaño real como parte de la ambientación.

Aunque los invitados pueden apreciar claramente la nueva energía masculina de la casa, el distintivo rosa de Barbie sigue presente en cada rincón de esta mansión inspirada en los juguetes, ya que "Barbie" redecoró el lugar desde la última vez que estuvo abierto a los huéspedes.

Junto con los impecables trajes de Barbiecore que nos han servido en la gira de prensa de la película y los ya virales teasers con pies arqueados que parecen desafiar las leyes de la física, parece como si estuviéramos en las garras de la Barbie manía desde hace bastante tiempo, y estamos totalmente de acuerdo con eso.

"Barbiecore", ha llegado el momento de abrazar el "rosa Barbie" de una vez por todas



¡Todas quieren ser una Barbie girl! Desde que se dieron a conocer las primeras fotografías de la película de la muñeca más famosa del mundo, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, el color rosa se convirtió en trend alert e invadió los clósets de celebridades e influencers.

Inspirada en las muñecas Barbie y en su mundo color de rosa, el Barbiecore se basa en la moda femenina de finales de la década de los años 90 y principios de los 2000. El objetivo es lucir tal como una Barbie de la vida real, o sea que el tono rosa debe imperar de arriba abajo en los outfits, y se lo combina con accesorios brillantes, dorados o transparentes.

Este estilo no es totalmente nuevo, basta con recordar la película del 2000, Lifesize, en la que Tyra Banks en su personaje de Eve interpretó a una muñeca de este tipo; o la famosa Elle Woods en Legally Blond, del 2001, también fiel representante de este look.

En moda

Sea casualidad o coincidencia, a la par que se desarrolla la producción de la película Barbie, algunos diseñadores también enfocaron sus colecciones en este color. Hace unos meses, cuando Valentino presentó su colección otoño-invierno 2022 totalmente en rosa, marcó la pauta que muchos comenzaron a seguir. Entre ellos Anne Hathaway, Megan Fox, Dua Lipa, Zendaya, Sebastián Stan, Hailey Bieber, Kim Kardashian. ¡La lista de quienes se han dejado ver con atuendos all in pink es interminable! Aunque es conocido como rosa Barbie, en el ámbito del diseño de modas se trata de un nuevo tono que debe su existencia a Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino y quien creó, junto con Pantone, el tono "PMS 219".



Súmate al Barbiecore



En esta tendencia más, es más, ¡más color, más maquillaje, más accesorios! Aunque el rosa es el tono predominante, también son válidos los colores fluorescentes, al estilo de los años 90. En cuanto al tipo de prendas, estas suelen ser ajustadas al cuerpo, pues se trata de lucir estilizada y muy femenina, pero las opciones son infinitas. Pues Barbie siempre ha sido un ícono de moda a la que hemos visto con millones de outfits, desde deportivos, vaqueros, causales o de gala, de acuerdo a la profesión o actividad de cada muñeca.

Se trata de lograr outfits brillantes y llamativos que puedes combinar con zapatillas de punta o enormes plataformas de tacón ancho de estilo retro, grandes pendientes y bolsos pequeños y muy femeninos. No te olvides de las gafas y lucir una manicure muy colorida.

Uno de los colores más representativos de este movimiento es el hot pink o rosa intenso, es un color tradicionalmente femenino, que al vestirse con él, activa sin miedo y con fuerza la energía femenina. "Es el color de la intuición, sutileza y creatividad. De ahí que un hombre que lo lleva comunica tanta seguridad en su propia masculinidad".

Sol Pérez, en la entrega de los Martín Fierro 2023

Luciana Salazar y su hijita

Pampita Ardohain, en los Martín Fierro 2023

Margot Robbie da vida a la muñeca más famosa, el fucsia y todas sus declinaciones se adueñan del armario de celebridades como Megan Fox, Kim Kardashian o Dua Lipa. Una tendencia que va más allá de la estética para abrazar la hiperfeminidad sin complejos. Las pasarelas de la moda dieron rienda suelta a la creatividad y marcaron una tendencia llena de colores vivos y vibrantes. Al igual que el Shocking Pink, la tendencia Barbiecore está creciendo a pasos agigantados y promete convertirse en tendencia. Si bien muchas celebridades han optado por lucir outfits de rosa vibrante, diseñadores como Versace, Armani, Tom Ford, Moschino y Valentino demostraron en sus colecciones que este color llegó para quedarse en nuestro armario. Y, la Argentina no queda atrás del fenómeno por eso vimos recientemente tanto en la entrega de los Martín Fierro como en Instagram a muchas celebrities luciendo de pink.

