Son un básico esta temporada y podríamos decir que están en el ranking número uno de tendencias más vistas del street style. ¿Los motivos? Sin duda, la vuelta a los años nostálgicos de los 90 y los 2000 que nos han devuelto esta prenda a nuestro armario. En cuanto a tejidos, aunque hay muchas faldas largas, el denim se lleva el podium. Se trata de un diseño ponible, favorecedor y elegante.

Aunque con las faldas largas al principio existía algo de amor/odio; lo cierto es que han ido ganando aceptación. También porque encontramos con más frecuencia todo tipo de diseños. Están las clásicas largas en denim rectas, pero también otras con abertura. Estas últimas las encontrarás en multitud de firmas, incluso low cost. Gracias a esa abertura, ya sea en la parte frontal o lateral, aporta más fluidez a la falda. Sin embargo, parece que este no será el único modelo que veas a partir de ahora a muchas influencers y famosas. Su auge en la actualidad no ha venido dado por las colecciones de las firmas de moda, donde las grandes ganadoras han sido precisamente sus opuestas, las minifaldas más extremas. Precisamente, los fashionistas en las calles de las grandes capitales de la moda han venido a recordar que, si bien muchas prometimos no llevar de nuevo este tipo de faldas largas de marcado acento boho, ofrecen más opciones de las que pueda parecer a primera vista y que, combinadas de la manera adecuada, pueden ser una prenda perfecta.

¡Prepárate para lucir a la moda y cómoda en el verano de 2024 con estas fantásticas opciones de faldas y elige la que más se adapte a tu estilo!.



Falda larga de jeans

La falda larga de jeans tubo es una tendencia en outfits que ha ganado popularidad. Estas faldas de mezclilla lucen más largas y han incorporado detalles utilitarios de la década de 2000, como bolsillos funcionales y una cinturilla cruzada de tiro bajo. Esta fusión de estilos Y2K y referencias de The Matrix ha captado la atención del mercado juvenil. Con el estilo adecuado, esta falda puede adaptarse a cualquier ocasión. Su silueta favorecedora y versátil, junto con el tejido de mezclilla, la convierten en una prenda ideal tanto para eventos elegantes como para outfits más informales.





Falda cargo

Luce moderna con una falda midi cargo o prepárate para la próxima temporada eligiendo una falda corta cargo, que se combinará a la perfección con tu guardarropa actual. Esta es una tendencia que hemos estado siguiendo. Las marcas han jugado con referencias utilitarias de la década de 2000, actualizando la falda con bolsillos funcionales y una cinturilla cruzada de talle bajo.

La minifalda cargo es la versión más reciente de esta tendencia. Su diseño plisado le añade un toque femenino al estilo vanguardista del cargo, lo que la hace versátil y fácil de combinar en outfits elegantes o informales.

Las opciones de estilo son infinitas. Puedes combinar tu nueva falda cargo con una camiseta blanca básica y zapatos de tacón bajo para un look casual, o vestirla con una blusa y tacones de aguja para el trabajo.





Falda lápiz midi

La falda lápiz midi es una tendencia de faldas que debes seguir de cerca. Prefiere claramente siluetas simples que reflejen seguridad y actitud.

Las siluetas minimalistas hacen una gran declaración cuando se ejecutan en cuero. Opta por una falda lápiz midi de cuero si buscas una prenda versátil que te lleve del trabajo a una salida nocturna. También puedes elegir una falda lápiz con apliques de flores en 3D para renovar tu estado de ánimo con un estilo sensacional. O apuesta por una versión moderna de la sensualidad con una maxifalda lápiz con abertura. Recuerda que ser seductora no se trata necesariamente de cuánta piel muestras, sino de cómo la muestras. Para un look actualizado, elige una maxifalda lápiz con una abertura, ¡está de moda este verano de 2024!





Falda a crochet

El crochet es perfecto para el verano, transmitiendo un estado de ánimo despreocupado. Ya sea para un festival, un brunch con amigos o una cita romántica, esta falda llamará la atención y recibirás elogios. El diseño intrincado de crochet es deslumbrante, con delicados patrones y un estilo femenino ideal para cualquier ocasión. Su versatilidad te permite combinarla con un crop top y alpargatas, o incluso con un blazer y sandalias de tacón para un look más refinado. Disfruta de la frescura y el encanto único que brinda esta falda de ganchillo en tus outfits de verano.





Faldas con volantes verticales

Las faldas con volantes verticales son la tendencia clave de la moda para el verano de 2024. Son una excelente manera de mostrar tu sentido de la moda y creatividad. Puedes experimentar con diferentes estilos, combinando la falda con un top corto, joyas llamativas o plataformas, creando looks únicos y llamativos que atraerán todas las miradas.

Los volantes atraen la atención de forma vertical, creando un efecto adelgazante que alarga la silueta, haciéndote lucir más alta y esbelta. Además, el movimiento de los volantes agrega diversión y estilo a tu atuendo. Disfruta de esta tendencia para lucir elegante y moderna este verano.





Falda pareo

Las faldas tipo pareo, consideradas obsoletas, han regresado con fuerza para el verano. La clave está en la ejecución y el estilo. Los resultados son verdaderos clásicos contemporáneos, siempre elegantes y de buen gusto. Puedes lucir tu falda pareo con un blazer en los días frescos de verano, o con una blusa y tacones para una salida nocturna. También puedes combinarla con un top halter y un sombrero negro para protegerte del sol en un día informal en la playa. Es perfecta para cualquier ocasión y su estilo único te hará destacar en medio de la moda ordinaria. Disfruta de la versatilidad y elegancia que ofrece la falda pareo en tus outfits de verano.





Falda mini Y2K

¿Estás lista para agregar diversión y coquetería a tu guardarropa? Una minifalda Y2K es justo lo que necesitas. Aunque la tendencia de las minifaldas está en declive, estas resurgirán en el verano de 2024. Canaliza tu interior de Britney Spears o París Hilton con una minifalda adornada con un gran cinturón y hebilla, creando un estilo divertido y a la moda. Esta prenda de inspiración retro es perfecta para salidas nocturnas con amigos o días en la ciudad. Su dobladillo corto y estilo coqueto te harán sentir seguro y juguetón.





Falda plato midi

Las faldas plato midi están de vuelta en el mundo de la moda. Esta temporada, las faldas midi serán una tendencia candente. Pero lo mejor de todo es la practicidad que ofrece una falda amplia. Su amplitud facilita el movimiento, convirtiéndola en la opción perfecta para eventos al aire libre o actividades enérgicas. Tienes una amplia gama de estilos y patrones para elegir, desde estampados audaces hasta delicados diseños florales. Encuentra la falda plato midi que mejor se adapte a tu estilo y deslumbra en cualquier ocasión.



Fuente: Notilook