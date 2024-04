Las colecciones marcan las tendencias en los cambios de estación y, en esta oportunidad te mostramos los pantalones que se llevarán en el otoño-invierno /24.



Pantalones cargo

Este estilo ya viene de otras temporadas, pero pisa fuerte este invierno, presentándose en distintas texturas de telas ; ecocuero, gabardinas, panas, algodón, etc. El cargo es fácil de combinar ya sea con camisas o sweaters de estación.



Pantalones anchos

Los pantalones anchos fueron una tendencia arrasadora el año pasado, pero esta temporada vienen con más fuerza que nunca. Dan comodidad y seguridad a la mujer actual.





Pantalones Jogger

Los jogger, se han convertido en un básico imprescindible en el guardarropa. No solo son cómodos, sino que también son ultra modernos. Este invierno, los puedes combinar con un buzo a juego y unas zapatillas deportivas.





Pantalones de vestir

Este tipo de pantalones son el elemento clave que eleva instantáneamente cualquier look. Ya sea para una reunión de negocios o una salida casual, estos pantalones son la opción perfecta. Combinarlos con un blazer extragrande, es la opción ideal para un toque de sofisticación y con una camiseta blanca para un estilo más relajado y minimalista.



Pantalones de cuero

Estos son los infaltables, una declaración de moda por sí solos. Este año, se convertirán en un elemento básico en tu armario. Con el auge del motorcore, veremos más acabados de cuero, como el vinilo, que añaden un toque de rebeldía y estilo a cualquier outfit.

Pantalones de terciopelo

La pana y el terciopelo son las texturas estrella de esta temporada. Para añadir un toque de lujo y sofisticación a tus looks de invierno, ten en cuenta esta opción. De diferentes estilos, piernas anchas, oxford o acampanados, serán tus mejores aliados para lucir a la moda y cómoda en todo momento.





Los leggings oxford

Regresaron a la moda y ahora se apoderan del street style. No sólo son cómodos, sino que también son trendys y hasta podés tener un look elegante y comfy a la vez. Se pueden llevar con campera de cuero y botas, con tacos y tapado y con zapatillas y campera puffer. Marca las curvas, queda increíble con tops y camperas de cuero. Además, será nuestro aliado este invierno, dado que, si elegimos un look con leggings oxford, tendremos un outfit fashionista y perfecto para ir a la oficina.



