Los crop top, la prenda favorita de la primavera - verano, se versionan en códigos románticos, más sensuales y con grandes detalles que no dejarán a nadie indiferente.



Su sensualidad implícita y revelador estilo conquistó a las revolucionarias de los años 60 y 70, más su popularidad despegó al final de los años 90 y principios de los 2000s, para desde 2019 retomar una curva de interés y celebridad que ahora no hay sitio donde no lo veamos, incluso se ha hecho un espacio en la más reciente moda invernal. Pero como ley de vida en la moda, con el paso del tiempo y la activa retroalimentación entre pasarelas y street style, ciertos estilos y tendencias pasan, así que más que gritar que los crop top están de vuelta, porque se encuentran en pleno apogeo. Algunos de los estilos que más veremos en las calles y los que estarán en boca de todos, para que no des un paso en falso con la tendencia del momento. Uno de ellos es el crop top de cuero o efecto piel, ahora mismo está en su mejor momento. También pasa de una temporada a otra como favorito y se instala de lleno en el nuevo estilo primaveral. Pero el reto es saber cómo lo llevo según mi cuerpo. Aquí van los consejos para que no quedes atrás.

Cómo llevar el crop top de acuerdo a tu figura



Asumir nuestra figura es algo que todas deberíamos hacer con la mayor seguridad. Para crear looks que te hagan sentir bien y destaquen tus mejores atributos, sólo necesitas seguir ciertas reglas, en especial con una pieza como el crop top. Todas podemos presumir uno, de que existe la forma adecuada para ti, ¡existe!

Figura triangular (Hombros estrechos y caderas amplias)

Elige colores claros en tu crop top, el blanco es perfecto pues creará mayor dimensión en tu torso; con esto balanceas tu figura. Un sólo color en todo su outfit. Esto te ayudará a minimizar tu cadera y lucir más estilizada.

Figura manzana (Con curvas, poca cintura y probablemente con volumen en la zona abdominal)

Si pensabas que por tener una figura más rellenita no puedes usar un crop top, ¡te equivocas! La clave para llevarlo está en elegir un top que llegue justo a la mitad de abdomen y combinarlo con una falda o pantalón de tiro alto. Así, sólo enseñarás un poco de piel. ¡Súper sexy! Otra opción es agregar un chaleco largo (de lo más sofisticado) o una gabardina para crear un efecto de alargamiento.

Figura rectangular o atlética (Los hombros y la cadera están alineados proporcionalmente, tiene pocas curvas)

Si tienes un cuerpo con pocas curvas, los estampados y los vuelos se convertirán en tus mejores aliados, ya que ayudarán a crear volumen. Una opción de lo más girly es la falda con corte en A, ya que hará que tu silueta se vea mucho más femenina. Si tienes piernas largas, ¡el corte mini te hará ver muy sexy!

Figura con curvas (Hay mayor volumen en pecho y caderas, la cintura es perceptible)

En este caso el truco está en crear la ilusión de un crop top. Opta por una falda de tiro súper alto y un top que no vaya pegado a la piel, sino que tenga un poco de vuelo. Lucirás de lo más elegante. Además, este truco ayuda a crear una cintura mucho más fina.

Figura de triángulo invertido (El opuesto del triángulo, tiene hombros más anchos y menos cadera)

Si tu torso es un poco más ancho que tus caderas, los tops ajustados en la parte de arriba son la opción; prueba con un corte tipo halter o un cuello alto, la idea es llevar la atención al centro de tu pecho. Esta opción funciona mejor con una prenda con vuelos en la parte abajo, pues añadirá volumen y balanceará tu figura. Tampoco tengas miedo a los estampados.