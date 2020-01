La Rioja comienza la cosecha la próxima semana. u$s 0,50 a U$S 0,60 sería el precio estimado para esta campaña del kilogramo de aceituna conservera.





La olivicultura argentina debuta en esta nueva década con los olivares cargados a medias en La Rioja y normal en San Juan según indicaron los técnicos y empresarios de las dos principales provincias olivareras argentinas.



Los causales son una primavera con lluvias e intensos calores en octubre pasado en los montes de olivares conserveros riojanos, pero un poco más benigna en las tierras sanjuaninas, donde se elabora la mayor parte del aceite de oliva argentino.



Y es que según datos suministrados desde la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCCuyo, el ingreso de divisas anuales es de unos de U$S 46 millones FOB para La Rioja y de más U$S 39 millones FOB para San Juan; mientras Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba generaron en conjunto más de U$S 50 millones FOB.





DESDE EL MONTE



"La cosecha comienza el próximo lunes 26 de enero en Chilecito y con aceituna conserva", comenzó señalando el ingeniero Fabián Famar, destacado especialista internacional del sector agregando: "se anticipó de 10 a 15 días según las zonas".



"Las mermas más importantes por cuestiones climáticas las tenemos en Chilecito, Aimogasta y La Rioja", indicó el profesional señalando como "normal es la producción para el resto del país".



Para Gonzalo Lenzano, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan y jefe administrativo de la firma sarmientina Isola Asti con 300 hectáreas en la localidad de Guanacache, "la cosecha en San Juan comenzaría la primer semana de febrero para la oliva conservera. Aún estamos esperando lo evaluado de los daños del último Granizo al Sur de Guanacache, pero en general es un año de buena calidad y sanidad y rindes normales".



Isola elabora aceitunas de mesa para el mercado internacional y terceriza la elaboración de aceite. Un 60% de su superficie está plantada con variedades conserveras.



Afirmó que "salvo los olivares de Pocito que cuentan con agua de regadío, el resto estamos obligados a regar con agua subterránea y ello nos significan costos altísimos. Es el debate de la olivicultura argentina hace tres campañas. Somos electro intensivos y esto nos complica para regar, disminuyendo cantidad y tamaño de la aceituna y con ello los rindes por hectárea".



Y analizó finalmente Lenzano: "la energía solar puede llegar a ser una alternativa, pero no aún para las grandes extensiones de olivos. Para ello necesitamos poder inyectar nuestra energía solar sobrante a la red eléctrica y así hacer viable la inversión".

Cada vez es mayor la mecanización de los olivares en Argentina. U$S 1.300 a 1.100 FOB son los valores de cotización de la aceituna en conserva.





NORMAL



Por su parte Alberto Aguilera, gerente regional de producción agronómica de SolFrut SA -1.300 hectáreas en San Juan y 1.000 en La Rioja- y presidente del Grupo Crea Olivícola San Juan, enfatizó en que "este es un año de normal para abajo en rindes por hectárea. Es un buen año para el productor de aceituna conservera por que hay una merma del orden del 50% en los oasis riojanos y eso mejora el precio para los olivicultores sanjuaninos".



"En octubre del año pasado, en plena floración, llovió en La Rioja y esto trajo aparejado un menor porcentaje de aceituna. Además tenemos dos problemas serios: Falta el agua y cuesta muchísimo la energía eléctrica para bombearla del subsuelo".



Consultado por la superficie olivícola sanjuanina, indicó que: "no contamos aún con datos oficiales al respecto. Todas son estimaciones del sector para nada serie en cuanto metodología de relevamiento".



Finalmente el empresario Juan Pablo Castellano destacó que "para los pequeños olivicultores, los costos de la electricidad son abusivos. Además tienen una carga impositiva muy fuerte" y destacó como aspecto positivo "es un año donde trabajamos bien los aspectos sanitarios y esto nos significará una buena calidad en el aceite de Oliva".





LA FRASE

"En la región tenemos dos problemas serios, la falta de agua y el costo de la energía eléctrica".

Alberto Aguilera

Pte. CREA Olivícola SJ