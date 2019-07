María Inés Peñafort de Montes, al inicio del curso.



"Soy socia honoraria de la Asociación Argentina de Rosicultura, con sede en Buenos Aires. En un principio, esta institución fue de hombres solos y actualmente es sólo de mujeres. En nuestra provincia hace unos 30 años que se fundó la filial. El objetivo principal es la difusión de la plantación del rosal, una especie vegetal que la encontramos en todo el mundo. Hay rosas en zonas frías, en desiertos, en valles, en fin, es muy adaptable", comenzó diciendo a Suplemento Verde María Inés Peñafort de Montes, presidenta de la filial local. "Hoy son 5 sedes en todo el país. Al sur está Bariloche, al centro Córdoba y al este Mar del Plata zona marítima, la central, Buenos Aires y nosotros".



Esta institución sin fines de lucro reúne a los amantes de la rosa de todo el país "para conocerla y compartir con sus socios el amor por la Reina de las Flores", tan ligada a la historia de la humanidad desde tiempos anteriores a Cristo. Esta flor está vinculada a la Iglesia, la cultura, la ciencia, la geografía, la poesía y la literatura, entre otras actividades del hombre.



Muy sensible a sus palabras, dijo "la rosa es la vida misma para nosotros los rosicultores y nuestro año es de poda a poda. O sea de julio a julio. A mi la pasión por esto me la inculcó mi madre, Virginia de Oro de Peñafort, y el trabajo con ellas es una tradición. Yo ya estuve varias veces por dejar de trabajar, por diversos motivos, pero es muy grande lo que causan las rosas en el corazón de una persona. Hoy mi hija María Inés está tomando la posta familiar".

Asistentes a la capacitación técnica. Hubo debate y diálogo con el experto.



EL CORAZÓN SOBRE TODO

"Nuestro objetivo es la difusión de la plantación del rosal. Es uno de los pocos arbustos que se adapta a cualquier clima y suelo. Tal es así que el vivero Rosauer, gran productor y distribuidor de plantas, está en el sur y nosotros traemos las plantas desde allí".



Destacó "las traemos a raíz desnuda en función de la experiencia generada durante años. Nosotros tenemos unos 1.500 rosales en Médano de Oro y 1.500 más en Caucete, lo que nos hace partidarios de trabajar con tu propia tierra y no traer tierra de otro lado. Incluso nosotros elaboramos nuestro abono con el orujo y la semilla resultante de los procesos de elaboración del vino y luego de la extracción de sus remanentes de alcohol".



Continuó: "Hemos hecho muchos ensayos, no traemos tierra de otros lugares porque el rosal debe adaptarse a tu terruño y clima. En San Juan incluso varía mucho el suelo y el clima de un lugar a otro. Son diferentes en Barreal, Pedernal, Desamparados y Capital. La planta reacciona según su suelo y su clima".

Rosas y lavandas, buena combinación.



EXPERIENCIA LOCAL



"Cuando recibo una rosa a raíz desnuda por experiencia no la planto de inmediato. La recibo, la tapo con pasto de fardo y le coloco una palada de tierra encima. Por el viento Zonda. Hasta que no salen los 10 centímetros de brote rojo no la planto", contó María Inés a Suplemento Verde.



"Por ello, el rosal es la planta que más se adapta a todos los suelos y climas del mundo. En San Juan por ejemplo se expresan mejor los colores vivos como el amarillo, los naranjas y los fucsia y en el Sur sí se da el blanco inmaculado".



María del Carmen López de Barceló, anfitriona de la reunión, que se realizó en la sala de Conferencias Alberto Kenny, de YPF Directo, sobre la Ruta 40, informó que se realizan dos Exposiciones Anuales en otoño -marzo o abril- y en primavera -octubre- que son un deleite para los sentidos y para el alma pues tienen además un fin solidario. Se exponen las mejores rosas y se debaten las técnicas para lograrlas y los manejos. "La rosa tiene mucho de contacto con la persona. Eso también la hace especial", dijo.



La Asociación dicta también cursos sobre rosas en general, brindando toda la experiencia adquirida a través de los años y de la información que recibe de las otras Asociaciones del exterior, a las que pertenece como afiliada.



Finalizó "además, estamos preparando una sorpresa para dentro de unos 60 días, que daremos a conocer cuando esté lista. Está relacionado con nuestros lugares de encuentros de rosicultoras, pero luego daremos más información".