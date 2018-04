El control de Lobesia botrana con la técnica de confusión sexual (TCS) muestra un notable descenso de las capturas de ejemplares de la plaga en la red oficial instalada en Mendoza y una estabilidad en San Juan y Salta, en relación a temporadas anteriores, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



Según un informe elaborado por el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (Pnpyelb) del Senasa, en Mendoza se redujo un 70% la detección de ejemplares adultos de la plaga en la red de trampeo, mientras que en San Juan no aumentó la superficie afectada, y en Salta no se han registrado nuevas detecciones en la localidad de Cafayate, tanto en el área rural productiva como urbana primera experiencia de control en zona residencial.



La Argentina posee la mayor superficie bajo la TCS del mundo para controlar la plaga Lobesia botrana con más de 75 mil hectáreas que comprenden las provincias de Mendoza (65), San Juan (8,5) y Salta (2).



La TCS constituye una herramienta eficaz para el control de la plaga y de bajo impacto ambiental. Además, no afecta la fauna benéfica, no genera individuos resistentes y evita la aparición de plagas inducidas por efecto de la aplicación sucesiva de insecticidas.



Esta técnica consiste en la colocación de difusores de feromonas en el viñedo antes del inicio de la floración y logra que la feromona esté distribuida en el ambiente antes de que comiencen los primeros vuelos de la plaga, para asegurar el control temprano de la primera generación.



Cabe destacar el trabajo público-privado entre el Senasa, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, los gobiernos provinciales y las asociaciones de productores vitivinícolas, que permitió obtener estos resultados en la implementación del plan sanitario.



Además de la TCS, como acción principal, para el control de la plaga también se realizan aplicaciones aéreas y terrestres de productos fitosanitarios de bajo impacto ambiental.