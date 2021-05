1 - LOS INICIOS

El proyecto Josemaría comenzó con las primeras prospecciones hace 18 años, periodo en el cual se establecieron las propiedades mineras, se generaron los primeros permisos, se comenzó la exploración inicial, media y avanzada. Los estudios de línea de base socio-ambientales se iniciaron en 2013 y se concluyeron en el año 2020.

2 - FINALIDAD

El propósito del emprendimiento es el aprovechamiento de recursos minerales de cobre, con contenidos de oro y plata durante un periodo estimado de 19 años. La mina será de tipo convencional, a cielo abierto y procesamiento del mineral mediante trituración, molienda, flotación, espesamiento y filtración del concentrado, de manera económicamente viable.

3 - DESTINO

El producto final obtenido del proceso será un concentrado de cobre, oro y plata, que será transportado en camiones hasta la localidad de Albardón, y luego será trasladado por ferrocarril hasta la Terminal Puerto Rosario (TPR), localizada en Rosario, Provincia de Santa Fe. Finalmente será exportado hacia fundiciones ubicadas en Asia o Europa.

4 - UBICACIÓN

El emprendimiento está localizado en Iglesia, al norte de la provincia de San Juan. Limita hacia el oeste con Chile y al norte con el departamento de General Lamadrid, en La Rioja. Todas las instalaciones del proyecto se van a desarrollar en San Juan, con una altitud comprendida entre los 3.700 y los 5.300 msm (metros sobre el nivel del mar).

5 - ACCESO

Para llegar hasta el proyecto se contempla la construcción de un camino que atravesará los parajes de Angualasto, Buena Esperanza, Malimán, La Chigua, El Chinguillo. Primero se ingresará al campamento La Brea y posteriormente a campamento Batidero. La construcción del nuevo tramo corresponderá a la extensión de la Ruta Nro. 430. Desde La Chigua hasta La Brea hay unos 190 km.

6 - IMPACTO AMBIENTAL

Actualmente se está desarrollando el estudio del informe de impacto ambiental presentado por la empresa. Se trata de una descripción pormenorizada de cómo se hará y qué cuidados se tendrán para el procesamiento de los metales, como cobre, oro y plata. Y también contiene los detalles para el cierre de la mina y que no quede un pasivo ambiental. Está previsto tenerlo finalizado en octubre.

7 - ÁREAS PROTEGIDAS

El área del proyecto se encuentra ubicada dentro de la Reserva Provincial San Guillermo (como parte de la Reserva de Biosfera San Guillermo) y contigua a la Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava. Está previsto que en la zona se deben conservar y preservar el hábitat natural de una de las mayores concentraciones de vicuñas y guanacos de la Argentina.

8 - PRODUCCIÓN

El producto generado a partir del procesamiento del mineral será concentrado de cobre, con contenido de oro y plata. Se espera obtener un concentrado con un 25% de cobre. En promedio se esperan producir 590.000 toneladas de concentrado de cobre por año. La producción anual promedio de metales será de 131.000 toneladas de cobre metálico, 224.000 onzas de oro y 1.048.000 onzas de plata.

9 - INVERSIÓN Y CRONOGRAMA

El proyecto Josemaría contempla una inversión inicial de U$S 3.091 millones para la construcción y U$S 830 millones aproximadamente para la etapa de operación del emprendimiento. Las actividades exploratorias previas de Josemaría equivalen aproximadamente a U$S 128,7 millones de inversión desde las primeras prospecciones.

10 - TIEMPOS

El ciclo de vida propuesto para el emprendimiento será de aproximadamente 43 años. En ese período se contabilizan 3,8 años de construcción de la mina, 19 años de operación, 5 años para el cierre y 5 años de monitoreos post cierre. La construcción está prevista que comience en el primer trimestre del año próximo, según el plan convenido.