Puertas abiertas. El IIM está abierto a que la comunidad vallista productora acerque sus inquietudes y necesidades. En la foto Rocío Peñaloza, realizando lecturas de análisis en el SEDIGRAP III.

Son conocidas y aun así están entre las menos estudiadas. Bajo esta premisa las pegmatitas tomaron un rol protagonista dentro de una de las líneas investigativas que se desarrollan en el ámbito del Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la UNSJ. Así, el grupo integrado por micas, cuarzo y feldespato presentes en Valle Fértil, se hicieron eje de investigación con la intención de profundizar la experiencia científica y tecnológica en el reaprovechamiento de pasivos pegmatíticos a fin de generar aportes para el valor agregado de este recurso mineral. “Es bastante más común que las líneas de investigación del IIM tengan que ver con metalíferos, por lo que profundizar en no metalíferos como la Mica representa un desafío si se considera su potencial como recurso minero de la provincia”, explicó Andrea Díaz, docente e investigadora del IIM y subjefa del Departamento de Ingeniería de Minas de la UNSJ. Por otra parte, el contexto que ofrece Valle Fértil como departamento productor, lo convierte en una motivación ideal en cuanto a la posibilidad de transferir a la comunidad minera sus conocimientos, ya que la pequeña y media empresa no cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y humanos para llevar a cabo estos estudios.



Es así que desde 2016 a 2018 se desarrollaron investigaciones que abordaron a las pegmatitas desde diferentes aristas como su aplicación en pinturas, análisis mineralógicos en la molienda, estudios y desarrollos tecnológicos dentro de la industria del cuarzo. Este grado de conocimiento y experiencia en las prácticas de beneficio de minerales no metalíferos y la reutilización de pasivos pegmatíticos, sentaron las bases para que alumnos avanzados con becas de investigación en el período 2018-2019 y algunas planificadas hacia el 2020, comenzaran a profundizar sobre el tema (ver Las Investigaciones) considerando aspectos fundamentales: Recuperar minerales presentes en los pasivos ambientales de pegmatitas, como mica, cuarzo y feldespato, a través de la identificación de pasivos mineros en el departamento Valle Fértil. Analizar energéticamente las mezclas de los minerales, presentes en los pasivos mineros, con el fin de bajar el consumo energético de la mica, el cual es un mineral plástico. Concentrar la mica por su valor agregado con respecto a su granulometría y reutilizar las mezclas obtenidas en los procesos de concentración por flotación como feldespato y cuarzo, para ser aplicadas a la industria de la construcción. “En estos últimos años notamos que los alumnos buscan participar en becas de investigación ya que complementan su formación práctica, les permite adquirir criterios de resolución ante problemáticas específicas y despierta en ellos mayor compromiso en la reutilización de los pasivos mineros y el cuidado del medio ambiente”, explicó la académica respecto del interés de los alumnos. En paralelo, algunos estudiantes se perfeccionan en el uso de equipamientos específicos como el Equipo de DRX (Difracción de Rayos X) que permite identificar las fases presentes en las pegmatitas, como cuarzo, feldespato y mica; o el SEDIGRAPH III, que permite analizar tamaños de partículas menores a 74 micrones. Cada vez que se realiza un ensayo de molienda, la efectividad de las mismas se controla con este equipo y con la separación de tamaños mecánica (tamices).

Las pegmatitas de Valle Fértil, constituidas por cuarzo, feldespato y mica, presentan minerales de alta pureza. En el caso de la mica reviste un interés particular por su valor económico y por sus posibilidades de valor agregado. Según Andrea Díaz, por una cuestión de mercado el cuarzo y el feldespato siempre han estado a la cabeza de la actividad extractiva de Valle Fértil, dejando a la mica en un segundo plano por ser un mineral de más difícil obtención y no por ello con grandes posibilidades. La molienda de la mica reviste cierta complejidad por su forma laminada, requiere de un proceso mayor que insume más energía y por eso es mayoritariamente descartada. Lo interesante es que la mica de Valle Fértil es del tipo Moscovita, uno de los mejores tipos porque no tiene impurezas como el hierro, esto la vuelve ideal para que luego de un proceso de micronizado pueda ser utilizada en el mercado de las pinturas de automóviles”, detalló la académica.



Sin duda alguna, estas investigaciones revisten el sustento científico necesario para la oportuna definición por parte del Estado, en cuanto a políticas públicas que permitan impulsar el valor agregado de las pegmatitas del Valle, ampliando posibilidades de mercado.

El origen de las becas

Las becas CICITCA son Becas Internas de Investigación y Creación, otorgadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. Las becas CIN o del Consejo Interuniversitario Nacional, las otorga la Nación para estudiantes de grado de instituciones universitarias públicas que deseen iniciar su formación en investigación.

>> LAS INVESTIGACIONES

Bruno García Clementi: 2018-1029, alumno avanzado culminando su Beca CICITCA en “Optimización del consumo energético en la molienda en húmedo de minerales no metalíferos del Departamento Valle Fértil, Provincia de San Juan, Argentina”, la cual continuará el alumno Elías Ruiz con su beca CIN (2019 – 2020). Esta investigación se basa en el estudio de otras técnicas que no son las estandarizadas como Índice de Bond la cual contempla el ensayo de molienda en seco. Este estudio aborda la molienda en húmedo por medio del estudio energético del esfuerzo cortante y su relación con la viscosidad de la molienda de pasivos de minerales pegmatíticos.

Eduardo Muñoz: En marzo del 2019 culminó su beca CIN (2018 – 2019) con el estudio de "Análisis energético en la molienda de pegmatitas en el Departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, para aumentar su valor agregado". Esto permitió avanzar en estado de conocimiento en la reducción energética del estudio de mezclas de minerales y el estudio en la concentración de mica a través de la flotación.

Reinaldo Calisaya: En este momento comenzó con su beca de estudiante avanzado CICITCA (2019-2020) abordando el tema "Estudio de las propiedades mecánicas de residuos pegmatíticos para uso como un material en la construcción". Su estudio se centrará en la investigación de propiedades mecánicas y térmicas de los productos que se obtienen en la flotación de mica para su uso en la industria de la construcción. La metodología contempla preparar testigos de estas mezclas y someterlos a esfuerzos mecánicos. También someterlos a cambios térmicos para conocer el grado de aislamiento de estos materiales.

Rocío Peñaloza y Franklin Gaspar. Ambos presentan una Ayudantía de Segunda Categoría del IIM y se capacitan en el uso de equipamientos específicos. Rocío maneja el analizador de partículas SEDIGRAPH III, este equipo presenta un importante apoyo a las investigaciones.



Franklin por su parte, adquirió una gran destreza a cargo de la Ing. Graciela Castro, en el manejo del equipo de DRX, el cual permite cuantificar las fases de minerales presentes en los proceso de flotación.