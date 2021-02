Los primeros días de encierro obligado por la pandemia fueron la incubadora perfecta para "Las voces'', el primer videoclip "oficial'' de la banda Plenilunio, una conjunción de voces y músicos de diferentes partes del país, entre ellos, dos sanjuaninos Ariel Luna y Juan Cruz Sarmiento. La canción indie (por haber sido concebida de manera independiente) y con groove fresco y melodías suaves, tal como la describen, ya se puede escuchar en diferentes plataformas como Spotify y You Tube, desde dónde va ganando adeptos y adhesiones a pasos agigantados.



"Este tema surgió en un momento súper difícil, en un momento de mucha introspección. La letra nos transporta a ese sentimiento, tal a flor de piel, que no lleva a pensar en las cosas que hicimos en un pasado, de las que a veces nos arrepentimos y hasta nos castigamos, pero no debe ser así, sino que hay que ordenar los sentimientos y seguir adelante escuchando nuestras voces internas que nos guian. Esta es la canción que queríamos'', resume Celina Contigiani y adelanta que la banda tiene al menos otros dos temas casi listos, a punto de presentarse en sociedad.



La cordobesa -en realidad es de Marcos Juárez, al suereste de la capital de esa provincia- que la voz de la banda, es quien hizo la letra y la compartió con el resto. La canción se grabó en su casa con el home studio del sanjuanino Ariel Luna. Fue Nicolás Giarmaná quien aportó los bajos y el músico Francisco Azorai, sesionista de bandas como Wos, Chita, Emmanuel Horvilleur, Conociendo Rusia, quien se ocupó de la mezcla y masterización. Mientras que los resultados finales del videoclip de Las Voces son obra de Lihuen Peirone, realizador audiovisual de Villa María.



Plenilunio nació como dúo en el 2019 y al poco tiempo creció como banda. Inicialmente lo integraban tan solo Celina Contengiani y Ariel Luna (productor, guitarrista y coros), quienes se conocieron estudiando la carrera de Licenciatura de Composición Musical. Con los meses sumaron a Sarmiento, Giarmaná y Roberto Metral (tecladista).



Como dúo ya se presentó en San Juan y ahora esperan poder volver a la provincia lo antes posible, ya como banda y con los nuevos temas.



"Siempre es bueno volver a San Juan a mostrar lo que uno hace con tanto amor'', cuenta Ariel Luna, quien confiesa que nunca estudió música en la provincia, salvo unas clases de guitarra que tomó con un profesor particular. Pero como le enseñaba folclore y a él le interesaba el rock, fue unos meses y abandonó. Intentó con la Escuela de Música de la UNSJ pero no podía entrar por haberse excedido en la edad. Entonces recurrió a la academia más libre e ilimitada que le ofrecía Internet: con You Tube lo aprendió todo y de la mano de sus grupos predilectos. Eso fue suficiente para crear su banda sanjuanina, Alma Gemelas, e ingresar a la carrera de Composición Musical, de la que ya puso en práctica, mucho de los saberes aprendidos.

Por Paulina Rotman

Foto: colaboración Ariel Luna