Me contacto con ustedes por varios motivos. El primero es felicitarlos por la nota titulada "Elaboran jugos de fruta y soja con una vaca mecánica" sobre la donación del Rotary Club San Juan a la Escuela Agrotécnica Sarmiento, con la que los alumnos a cargo del licenciado Pedro Correa preparan además pizzas, hamburguesas o milanesas, turrones y barras de cereales.



Los demás artículos también son importantes, como por ejemplo, informarle que en los años 99/2000 se instaló una pequeña fábrica de aislado de proteína de soja en la provincia.



Este aislado comprende lo que se da en llamar la leche de soja pero no es solamente eso una simple similitud que se da al hacerla y en su aspecto final, en definitiva es una materia prima maravillosa aplicable a innumerables alimentos; tan maravillosa es que, al secarla, por ejemplo, se hace "instantánea", y con cuatro cucharadas soperas grandes sumadas a las cuatro comidas del día, en los niños se podría reducir en forma importante la desnutrición.



También es muy importante como alimento para aquellos imposibilitados de comer alimentos sólidos -alimentación nasogástrica- que entre otras cosas fue lo que me permitió salir a flote y seguir viviendo mientras transitaba un infarto que según dijeron era terminal, en fin lo que más que nada quería es decirles que ustedes se han metido, no sé si en forma consciente o no, en algo maravilloso e importante.



Debo decirle también que hay puntos importantes en la fabricación de dicho alimento; según leí en la nota, se manejan al hacerla con temperaturas de 70 grados y para desactivar bien la soja transgénica hay que someterla a más de 90 grados, si no queremos tener inconvenientes a nivel del duodeno.



Cabe resaltar que con este alimento se pueden hacer muchas comidas, el milagroso tofu entre otros, que tiene 8 aminoácidos esenciales y no contiene metionina, pero si al consumirlo lo combinamos con cereales completamos el valor de las proteínas y alcanzamos la totalidad de los aminoácidos, contiene en forma fantástica los tan preciados ácidos grasos oleico y linoleico, que son los encargados de desprender el colesterol que tenemos en las arterias y venas, y el otro a través de la sangre el encargado de llevarlo al hígado para luego desecharlo. También contiene mucha lecitina y las importantes isoflavonas, esto es todo un tema.



En aquellos años quise a través de las escuelas transmitir conocimientos a los alumnos y maestros dando clases los días feriados, y se logró hacer en una escuela de Pocito, no recuerdo cuál, pero luego aparecieron los intereses de gente de alrededor y por sobre todo intereses políticos que me hiciera combinar de idea y quedó todo en la nada.



Respecto al trabajo que están haciendo en la escuela, habría que profundizar, ya que me parece que no están obteniendo la proteína en los porcentajes adecuados.



Bueno, siempre estoy pensando en contribuir a cambio de lograr bienestar o beneficios para aquellos a quienes están dirigidas las acciones. Saludos cordiales y nuevamente les pido sigan en el tema y profundicen.





Felix Romero. E-mail: [email protected]