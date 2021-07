Suplemento Verde comprometido con el desarrollo comercial de la región ha tenido algunas instancias y mejores sentencias, con iniciativas innovadoras en productos y servicios.



Franquicias que hoy están traspasando la frontera, marcas de vinos y alfajores de autor que son degustados y apreciados en otros mercados. Productos de exportación que generan no sólo reconocimiento sino un cambio en la estrategia comercial de los empresarios cuyanos.



Hace unos meses este suplemento conversó con el especialista en agregado de valor y franquicias, Iván Nolazco, quien en propias palabras nos manifestó la importancia de la creatividad e innovación en el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas. Lo hizo enmarcando el éxito de los cafés culturales y los productos regionales, subproductos que se desprenden de los proyectos que dirige. Nolazco lidera importantes marcas y franquicias dentro y fuera del país. Eso es lo que se lee en general, vamos a leer entre líneas: para Nolazco "Café, vino y tú", no sólo es un libro en cuyas páginas nos deleita con relatos que tiene como protagonista principal al café y el vino. Es el resultado de la sinergia entre lo regional y cultural. Ambos mueven la economía de gran parte de la Argentina, recordemos que los primeros cafés culturales nacieron en Buenos Aires, que el per cápita de café en Argentina es mayor comparado incluso con países productores. Y en cuanto a vinos no sólo tenemos las mejores zonas de producción sino también el mejor Malbec del mundo. Vemos dos productos de tradición y cultura por excelencia.