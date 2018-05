En acción. Las líneas de capacitación articuladas en el convenio marco incluyen el traslado de las aulas técnicas móviles según las necesidades de cada departamento.

Desde mediados del año pasado, luego del convenio marco firmado entre los ministros de Minería y Educación, se pusieron en movimiento diferentes líneas tendientes a generar capacitaciones y perfeccionamientos para alumnos y miembros de la comunidad interesados en ingresar laboralmente al sector minero. Con la participación de diferentes instituciones como la Universidad Nacional de San Juan y el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, comenzaron a dictarse distintos cursos de capacitación laboral. A su vez, siempre articulados por el Ministerio de Educación, existe una serie de líneas integrantes del convenio que están a punto de ver la luz y así ampliar la oferta de aprendizaje. A continuación, un repaso detallado.

Líneas en acción

1 Capacitación docente



La primera línea técnica del convenio marco firmado entre el Ministerio de Minería, Ministerio de Educación y la empresa Minera Andina del Sol incluyó una serie de capacitaciones que involucraron profesionales de la Universidad Nacional de San Juan y del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. Más de 300 docentes de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Calingasta, Sarmiento y Albardón recibieron a principio de año el certificado del curso de capacitación técnica vinculada directa e indirectamente a la actividad minera, dictados por profesionales de CADIM. “En total fueron 6 días de capacitación, un día por cada uno de los departamentos. La articulación fue realizada por el Ministerio de Educación y los gastos fueron afrontados por el Ministerio de Minería”, comentó Carlos González, Director de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional. Y agregó: “Tuvimos mucha presencia de docentes mujeres, quienes enseñan en las mencionadas escuelas de capacitación laboral. Resulta fundamental facultar a los docentes en materia minera, es el primer paso para que todo ese conocimiento posteriormente llegue a los alumnos y a la comunidad en general”. Cada jornada tuvo una extensión de tres horas. En su mayoría versaron sobre los servicios que utiliza la minera: los estándares de calidad que establece la industria, inversiones necesarias y la articulación laboral dentro de una futura compañía.

2 Programa CISCO Networking



Este reconocido sistema de capacitación en programación es parte del convenio marco firmado entre educación y minería. Los cursos comenzaron el año pasado y se extenderán durante todo 2018. Son dictados exclusivamente en la escuela EPET Nº1 de Jáchal y en la Escuela Especial Múltiple de Iglesia. Cabe destacar que CISCO es una empresa privada de capacitación que fue vinculada al convenio a través de las empresas Barrick y Shandong, en el binomio actualmente conocido como Minera Andina del Sol. “Lo importante de este curso de programación es que te brinda las herramientas para directamente entrar a trabajar en cualquier tipo de sector productivo, no solo en la minería. Te brinda las herramientas para poder tomar diferentes programas abiertos y amoldarlos a las diferentes necesidades que pueda tener cualquier empresa, ya sea minería, industria textil, de internet, de diseño, comercio etc.”, explicó el ingeniero Carlos González. Otro de los puntos fundamentales de esta línea de capacitación es que anteriormente para poder realizar este curso había que salir de la provincia. Actualmente, los alumnos interesados y miembros de la comunidad, pueden cursarlo tanto en Jáchal como en Iglesia.

3 Aula taller móvil



El convenio marco firmado entre los dos ministerios junto a la compañía minera propuso utilizar las aulas móviles de la cartera de educación para dictar capacitaciones no vinculadas directamente a la minería. “Las aulas móviles pueden capacitar a gente de la comunidad o alumnos recibidos, por ejemplo, en diseño de ropa común o de trabajo. Te pueden dar conocimiento en mecánica de auto, de motos o diesel en general. Te puede capacitar en instalaciones de electricidad, informática, refrigeración, gas, agua, soldadura etc.”, explicó González. Y agregó: “Más allá de no abocarse directamente a la minería, te brinda todas las herramientas para ingresar laboralmente a ella. Pero sobre todo te permite poder ejercer oficios de manera particular o para cualquier otra industria”. Fuentes de educación confirmaron que más de 500 personas se han capacitado en alguna de las aulas móviles. “Recientemente pusimos en funcionamiento el aula textil en Andacollo, que contará con doble turno (mañana y tarde). Son 60 alumnos los que están capacitándose, a los que se sumarán otros 60 el próximo mes. También estamos con un aula móvil de soldadura en Rivadavia, donde la empresa Loma Negra nos está ayudando con los insumos. Mientras que en Albardón también están utilizando las aulas móviles de instalaciones y de aire acondicionado y refrigeración”, explicó González. Las 6 aulas móviles que funcionan actualmente dependen de la Dirección de Educación Técnica y de Formación Profesional. “Cada una tiene un capacitador, un coordinador y se trabaja en conjunto con los municipios, porque necesitamos servicios de baños, conexiones trifásicas, etc”, indicaron fuentes técnicas. Las mencionadas aulas son trailers de 16 metros de largo por 6 de ancho cuya parte central puede expandirse 10 metros adicionales, para totalizar 60 metros cuadrados cubiertos. Están provistas de todos los materiales necesarios dependiendo de la temática de la capacitación.

Ampliación. El material que será adquirido se orienta específicamente a formar laboratorios de electrónica, construcción, minería, informática y mecánica.

Líneas a futuro

1 Equipamiento para Escuelas Técnicas



Otra de las líneas del convenio marco firmado en agosto del año pasado contemplaba la compra de equipamiento para las 14 escuelas técnicas de la provincia. “El año pasado no llegamos a incorporar el presupuesto antes de fin de año, así que en enero comenzamos nuevamente junto a la cartera de Minería y según me han informado recientemente, está a punto de licitarse la compra del equipamiento por más de 8 millones de pesos”, explicó González. El equipamiento, que será financiado por la cartera de minería, incluirá elementos de última tecnología para los talleres y laboratorios de electrónica, construcción, minería, informática y mecánica.



“Para nosotros es una alegría inmensa pensar en un laboratorio minero totalmente equipado en nuestro primer año. Poder contar con todas las herramientas tecnológicas eleva el nivel de los estudiantes, facilita el trabajo de los docentes y sobre todo genera una enorme salida laboral dentro de un departamento que es netamente minero”, explicó Miguel Ángel Martínez, Director de la Escuela EPET Nº 1 de Albardón, establecimiento que en 2018 inauguró la modalidad “Tecnicatura en Minería” con los 28 mejores promedios inscriptos.

2 Prácticas profesionalizantes



Esta línea de capacitación incorporada en el convenio marco implica el desarrollo de diferentes actividades por parte de los alumnos de orientación técnica tendientes a resolver problemáticas dentro de cualquier ámbito del sector productivo.



“Cuando hablamos de problemáticas hablamos de resolver creativamente problemas o situaciones conjuntamente con los conocimientos adquiridos. Es la posibilidad de aplicar el contenido de manera práctica, resolver juntos situaciones que lleven a pensar, a encontrar una salida a cualquier problemática electrónica, de instalación, energética, de gas, informática, textil, comunitaria etc.”, explicó Carlos González. Dichas prácticas ser realizarán dentro de las empresas incorporadas en las diferentes cámaras con las que el Ministerio de Educación firmó convenios. “Ya firmamos con la UOCRA y la Cámara de la Construcción. Nos falta con la Cámara Minera y sus asociados. Los técnicos mineros harán sus prácticas en las empresas mineras y de servicios y los técnicos constructores en compañías vinculadas a su actividad”. La forma en que se materializará esta línea quedará establecida entre los convenios a firmar entre el establecimiento educativo, la empresa y los ministerios. Sin embargo, desde educación adelantaron que serán 200 horas (mínimas) las destinadas a las prácticas profesionalizantes dentro de las empresas del sector a lo largo de los cuatro años (6.000 horas aproximadas) que poseen las tecnicaturas.