Desde hoy, domingo 22 de enero de 2023 y hasta el próximo 9 de febero de 2024, el Conejo de Agua regirá la vida y el destino de todos los signos del zodíaco chino, dejando entrever por qué es símbolo de longevidad, paz y prosperidad en la cultura china y por consecuencia deparando que éste sea un año de esperanzas. Así se dejar atrás el año del Tigre del Agua -que tuvo vigencia durante todo el año pasado- y se inician algunos cambios para los 12 signos, algunos con más suerte que otros.



El conejo ocupa el cuarto lugar en el horóscopo chino y corresponde a las personas nacidas durantes los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023 inclusive. Hay que tener en cuenta que los signos más compatibles con los conejos son: Cabras, Perros y Cerdo.



De todos modos ¿qué signos del horóscopo chino tienen suerte en 2023? Primero vienen los bueyes, los tigres y las serpientes. Luego, con menos suerte, vienen los perros, los caballos, las cabras y los cerdos, según las predicciones.



La personalidad del Conejo

Los Conejos son sinceros con todo lo que hacen, solo piden que otros los traten de la misma manera.

Para los extraños, la amabilidad del Conejo puede hacer que parezcan suaves y débiles. En verdad, la personalidad tranquila del Conejo esconde su confianza y fuerza. Se están moviendo constantemente hacia su objetivo, sin importar la negatividad que los demás les den.

Con sus buenas habilidades de razonamiento y atención al detalle, son excelentes eruditos. Son socializadores con un aura atractiva. Sin embargo, les resulta difícil abrirse a los demás y, a menudo, recurren al escapismo.

Una vida simple y rutinaria no es su estilo. Aunque conservadores y cuidadosos en sus acciones, necesitan sorpresas cada cierto tiempo para animar las cosas.



Los hombres conejos

Los hombres nacidos en el año del Conejo son extraordinariamente educados y hacen todo lo posible para evitar conflictos. Tienen control sobre sí mismos y a veces son conservadores. Tienen una línea de fondo que no cruzarán.



A estos hombres les gusta organizar y decorar, y a menudo ayudan a sus esposas con los quehaceres. Pero eso no significa que en realidad les guste ser responsables del hogar. Aunque son grandes amigos, no les gusta estar demasiado cerca de alguien.



Las mujeres conejos

A las mujeres nacidas en el año del Conejo les encanta ser sociables. Son atentas y tratan a todos con cortesía. Son muy conscientes de su imagen pública y odian la violencia.

En el amor, son muy extremas: Hay una clara diferencia entre a quién aman y a quién no. Y rara vez pasan esa línea. Pero si aman a alguien, pondrán todo en la relación, aunque cuanto más profundizen, más daño pueden sufrir. Estas Conejos son más inseguras que otros zodíacos y deben tranquilizarse con frecuencia.

¿Año para agrandar la familia?

En efecto, el año del Conejo de Agua es bueno para tener un bebé porque en la astrología china, el agua significa longevidad y paz, y el Conejo es un símbolo de vigilancia, ingenio, cautela, destreza y autoprotección. Se predice que las personas nacidas en el año del Conejo de Agua disfrutarán de buena fortuna y tendrán una mente en paz durante toda su vida.



Además, en la mitología china, el Conejo es el único animal del zodiaco que convive con la Diosa Chang'e en la Luna. De hecho, China nombró a su primer rover lunar robótico Conejo de Jade, que recorrió la superficie lunar a finales de 2013.



Personajes famosos de Conejo

Albert Einstein: 14 de marzo 1879, Conejo de Tierra

Michael Jordan: 17 de febrero1963, Conejo de Agua

David Beckham: 2 de mayo 1975, Conejo de Madera

Lionel Messi: 24 de junio 1987, Conejo de Fuego



Signo por signo

Rata (1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 / 2020)

Debido a que están 'en oposición a Tai Sui'' -el dios de la edad en la mitología china- encontrarán más problemas espinosos este año. Entonces, deben ser más cuidadosas y atentas en 2023, y no ser impulsivas. En general, su suerte en la carrera parece bastante buena, pero aún así se encontrarán con algunos obstáculos, como el ostracismo de sus colegas o rumores y calumnias.

Las fortunas de amor de las ratas tendrán una tendencia a la baja, y es probable que las solteras permanezcan sin cambios, mientras que las ratas casadas deben ser francas y hablar más para mantener relaciones estables.

Deben prestar especial atención a cualquier problema de salud este año y hacerse un chequeo si hay alguna molestia. Mantengan una buena vida laboral con suficiente descanso en su tiempo libre.

Colores de la suerte: azul, dorado, verde.



Buey (1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009 / 2021)

¡Este año su fortuna va en aumento! Sin embargo, aún tendrán que trabajar duro y aprovechar las oportunidades para progresar en su carrera. Tendrán oportunidades para que se noten más en el trabajo.

En cuanto al amor, la suerte también está en una tendencia al alza. Sin embargo, deben estar atentos especialmente a su salud, ya que existe un gran riesgo de una operación. Si sienten un problema, para detener una pequeña dolencia convirtiéndose en una grande, obtengan atención médica temprano.

Colores de la suerte: amarillo, marrón, blanco, dorado, plateado.



Tigre (1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010 / 2022)

Las personas de Tigre tienen una perspectiva completamente satisfactoria para 2023: aunque habrá algunos tiempos difíciles, la tendencia general es la suerte en ascenso. Deben aprender a obtener una experiencia valiosa de sus fallas, comprender completamente sus deficiencias, y enfrentar la adversidad con frialdad, así evitarán el desastre y enfrentarán muchas más situaciones favorables.

Están listos para ver mejoras en su carrera gracias a la ayuda de benefactores. Aunque su fortuna financiera está en una tendencia general a la baja, aún ganarán más que el año anterior. Si no están muy seguros de las desventajas financieras no hagan ninguna inversión este año, incluso si es un amigo cercano que les hace una propuesta, no inviertan, de lo contrario, al final conducirán a pérdidas y congelarán la relación.

Colores de la suerte: verde



Conejo (1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011 / 2023)

2023 es el Ben Ming Nian es decir el año de nacimiento del signo de los Conejos. Y en este año se cree que ofenden a Tai Sui, el dios de la edad en la mitología china, por lo que se les predicen muchos desafíos con cambios de vida frecuente. Sean más cuidadosos con todos los aspectos de su vida en este ciclo. Es mejor que eviten grandes cambios, como casarse o comenzar una nueva empresa. Sean circunspectos con la resolución de problemas y la comunicación y usen ropa interior y medias de color rojo para reducir la mala suerte. Su carrera estará bien si trabajan duro y, a pesar de todo, es probable que asciendan. Crean que "después del viento y la lluvia vendrá un arco iris''.

Colores de la suerte: azul, verde.



Dragón (1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

En general, este año debería ser totalmente desfavorable para los dragones debido a la oposición de Tai Sui, pero no deberían preocuparse demasiado. Este año las estrellas de la suerte también brillarán sobre ustedes, por lo que solo deben mantener el enfoque correcto y el 2023 irá sin contratiempos.

La suerte de su carrera será relativamente buena, con un buen desempeño en el trabajo y la ayuda de personas influyentes que lo llevarán a un ascenso o aumento de sueldo. En las relaciones románticas, habrá fortunas con la pareja pero el matrimonio será difícil de lograr debido a problemas personales. A los dragones con pareja les resultará difícil entenderlos y se encontrarán frente a una 'guerra fría'' interpersonal. Deben tratar de ver las cosas desde el punto de vista del amor e interactuar más.

La salud de los dragones es promedio y no se sentirán tan en forma. Presten atención a la relajación y el ejercicio diario, y desarrollen hábitos de alimentación y sueño regulares.

Colores de la suerte: blanco.



Serpiente (1941/ 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

La vida de las serpiente será más tranquila. Las perspectivas de desarrollo profesional serán bastante buenas. Deberían recibir el reconocimiento de sus líderes. Después de una serie de pruebas, crearán el terreno para un ascenso y/o un aumento salarial.



Las relaciones de amor se desarrollarán de manera constante. Las serpientes solteras podrán atraer la atención de buenas parejas románticas. En cuanto a las serpientes que están en una relación o casadas, tendrán muchas disputas este año. Cuando vean signos de una pelea, deben inmediatamente apaguen el fuego de la ira y resuelvan el conflicto con un diálogo considerado.

Tentrán pequeñas dolencias. Deben hacer ejercicio con frecuencia y equilibrar el trabajo y descansar sabiamente.

Colores de la suerte: amarillo.



Caballo (1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

Será un año de fortunas cambiantes. Sean cuidadosos y circunspectos. Con esfuerzo constante, podrán salir ilesos de este año riesgoso. Todas las cosas serán totalmente turbulentas. En el trabajo, deben prestar atención a los detalles.

En el amor, sin embargo, los caballos encontrarán que todo marcha sobre ruedas, los solteros encontrarán que las relaciones florecen y cosecharán una afinidad predestinada.

Sin embargo, sus fortunas financieras sufrirán una sacudida. Sean cautelosos y adviertan el riesgo. Busquen una base financiera firme. Ahora no es el momento de pensar en cómo ganar más dinero o cómo pueden ayudar más a los demás.

Colores de la suerte: rojo.



Cabra (1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Las fortunas de las Cabras se desarrollarán de manera bastante errática. Entonces, tendrán que ver las cosas de manera pragmática. Mientras puedan madurar en situaciones difíciles, este año irá bien. Su perspectiva profesional no es mala y deben lograr el reconocimiento de benefactores, con los beneficios asociados de ascenso o aumento de salario.

La suerte en el amor es bastante normal, y es posible que encuentren que su relación se está debilitando, así es que no miren las apariencias externas, sino concéntrense más en el carácter y los valores de su pareja.

Sus perspectivas de salud son regulares. Como sus perspectivas comerciales son buenas y estarán ocupados en el trabajo, deben administrar el tiempo para apreciar un buen equilibrio entre el trabajo y la vida y los beneficios del ejercicio fuera del trabajo.

Colores de la suerte: naranja, rojo, morado.



Mono (1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Las perspectivas de suerte de los monos fluyen en tres direcciones sin control: caer, subir y permanecer igual.

Sus carreras están en declive, y el trabajo no parecerá tan desafiante como antes. Deben perseverar en su trabajo/posición actual este año, creyendo que el estancamiento del 2023 es solo temporal. Solo den la bienvenida a los tiempos difíciles y supérenlos ya que estas circunstancias pasarán.

La suerte en las relaciones verán un aumento constante.

El pronóstico de salud es muy estable: Monos con condiciones crónicas, todo lo que tienen que hacer es tomar su medicación y hacerse chequeos regularmente, y su condición debe permanecer bajo control, no recurrente ni creciente.

Colores de la suerte: púrpura, negro.



Gallo (1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Lamentablemente el 2023 será muy desfavorable astrológicamente. Lucharán por progresar en su carrera. Estarán enojados por los obstáculos que enfrentan en el trabajo y tendrán que estar alerta a la influencia de las personas con malas intenciones que les rodean.

Con respecto a su riqueza, debido a la influencia negativa de Tai Sui en su trabajo, las perspectivas de desarrollo son planas. Si la capacidad para trabajar es limitada, puede perderlo. Deben hacer todo lo posible para mejorar su empleabilidad, estabilizar sus finanzas y evitar que su dinero fluya en grandes cantidades.

Este año, las posibilidades de cualquier cambio relacional son relativamente inamovibles. Los gallos que están saliendo se sentirán atraídos hacia el matrimonio.

Colores de la suerte: amarillo, blanco, dorado, plateado.



Perro (1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

La suerte será relativamente estable, pero aún conservan parte de la desgracia del año anterior. Las perspectivas de salud y riqueza disminuirán continuamente, por lo que deben tener cuidado con estos aspectos.

En cuanto a sus carreras, estarán llenas de altibajos. Este año, existe el peligro de un gran error en el trabajo, lo que lleva al desecho de un proyecto exitoso, por lo que deben trabajar mucho más duro y, cuando surjan problemas, estar preparados para superar la adversidad.

El amor estará en una curva ascendente, pero para los solteros, la vida amorosa será positivamente floreciente y harán muchas amistades que tienen buenas posibilidades de ser la pareja ideal.

Los que ya tienen problemas físicos o de salud, deben elegir algún ejercicio que su cuerpo pueda soportar bien para fortalecerlo. De esta forma, podrán combatir el aumento de infecciones y dolencias.

Colores de la suerte: rojo, amarillo, marrón.



Cerdo (1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

Año más estable. En su carrera, disfrutarán de una buena cooperación con colegas y líderes y tendrán la oportunidad de una promoción o aumento. Comercialmente nuevas asociaciones o una nueva apertura en el mercado.

En el amor, su encanto aumentará, por lo tanto, para los que no tienen pareja consolidada habrá oportunidades más favorables, abriendo el camino para salir de la soltería. Las relaciones conyugales de los casados serán muy armoniosas, al igual que los vínculos dentro de la familia en general.

Sin embargo, las perspectiva de salud no son tan felices. No importa cuán ocupados estén en sus trabajos, deben encontrar un equilibrio, al menos encontrar tiempo para comer y descansar bien.

Colores de la suerte: negro, amarillo.

