"A mí me enseñaron a despertarme muy temprano, salir a trabajar al alba y que no hay otra receta, esto siempre para avanzar. Eso yo lo he transmitido a mis hijos y todos los días son de aprendizaje, de sacrificio y de dejar el aliento para poder mejorar en la vida", así comenzó su diálogo esta semana, un día común a mediamañana, con Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO don Manuel "Manolo" Albacete, desde arriba del tractor en un predio de Colonia Rodas, en el departamento Rawson.

El hombre, junto con sus hijos Juan Manuel, Ricardo y Cristian, integran Gaita Jardinería, una empresa pequeña familiar que crece día a día y comenzó sus tareas allá por el año 2016.

El motivo de la visita nuestra era conocer la nueva finca, a la que Juan Manuel describió cuando llegamos "esta propiedad rural tiene una superficie de unas 6 hectáreas, está ubicada en Callejón Sarmiento y Cervantes, muy cercana a nuestro domicilio, y con la alegría de poder contar con un predio propio. El resto lo alquilamos. Son varias hectáreas".

"La intención dice Juan Manuel mientras caminamos por prolijos lotes que de donde pronto se extraerán los paños de césped, "es sumar tecnología aquí, tenemos ya un 90 por ciento cultivado, con riego de pivot y nivelación láser. Vamos de a poco pero sin parar. Compramos 2 tractores John Deere de 60 HP, también un camión, una bobcat y optimizamos pulverizadora, con aguilones y otros sistemas".

En estos momentos están obteniendo 3 tipos de panes de césped, el de "Bermuda" (la popular chepica o chépica), el "Kikuyo" (más de pisoteo) y el denominado de las "Cuatro Estaciones".

Los cortes de máquinas les permiten logran panes de pasto o también llamados "!tepes" de 0,50 metros de ancho, por 1 metro de largo. Son muy útiles, y la pyme además de obtenerlos, los coloca en destino, a pedido.

"Estamos trabajando, dijo Juan Manuel, con preparaciones de terrenos, nivelaciones, colocaciones de tepes, fertilizaciones y también la instalación de equipos de riego por goteo, todo con personal propio, y en base a experiencia del día a día, somos autodidactas".

En relación a los últimos trabajos realizados por Gaita Jardinería, el grupo familiar sigue colocando césped a pedido, en casas y barrios privados de Santa Lucía, Rivadavia, Capital y departamentos del Gran San Juan, como Albardón y Pocito.

Han tomado operaciones prácticas en el Complejo de Campo L"Uva, por ejemplo, en las cercanías del Club Amancay. Allí hicieron nivelaciones, instalación de equipo de riego presurizado, bombeo domiciliario, colocación de champas de césped de distinto tipo (según suelo, zona, utilización, etc) también se colocaron plantas autóctonas de la Región de Cuyo. Asimismo en otro complejo,Las Brisas, en este de Santa Lucía. Además abastecieron de tepes de mezclas al Hotel Pismanta en Iglesia, donde los propietarios realizaron su colocación y en fábricas , galpones y viveros instaladas sobre la Ruta 40, desde la Calle 6 a la 11.

Ricardo nos agrega "somos abastecedores de césped natural, alfombras verdes, también le sumamos el paisajismo. Un caso es Lorenzo Automotores, en concesionario de Peugeot. Luego de contactarnos, visitamos en sitio en cuestión, escuchamos al interesado, y luego hacemos nuestros debates de equipo y vamos realizando un proyecto, junto con un presupuesto integral, que puede ser desde el punto cero hasta la finalización, por ejemplo con un riego automatizado, con computadora para elegir horarios, caudales, etc".



Más info: Cel 264 4581021 y 264 5410790

