En la semana en la cual se termina la recolección a campo de los ajos tempranos denominados "tratados" con frío, con Suplemento Verde salimos a recorrer fincas y evaluar testimonios de protagonistas de este segmento productivo.



Se puede resumir, que desde la primera semana del mes de setiembre, por un período de hasta la primera de octubre, según sea la zona de producción sanjuanina y el método de tratamiento, se cosechan esos ajos. Esa fecha se ha mejorado, respecto de lo que se hacía hace muchos años atrás, y se ha logrado tener en el mercado estos bulbos antes, para el consumidor.



Al ser de carácter temprano, son hortalizas que cotizan muy bien en los mercados locales, en especial en el mendocino, que todos los años, compra gran parte de la producción sanjuanina.



En diálogo con agricultores que tradicionalmente cultivan ajo en nuestra provincia, y que pidieron no ser identificados para los medios "este año hubo y hay muy buenos cultivos, en promedio, y salvo excepciones, los rendimientos acompañan. En lo que va hasta ahora, es una buena campaña la del ajo temprano".



Para Luis Kulitchevsky, ingeniero agrónomo de la Agencia de Extensión Rural Pocito del INTA "en relación a los campos con ajo, se han visto buenos y muy buenos lotes, con tamaño y calidad de bulbos, y sólo se ha presentado una pequeña porción del total con algunas enfermedades de hoja, específicamente hongos del género Stemphyllum spp y Alternaria spp".



Continuó el extensionista "estos tipos de ajos, se venden en rama, y están logrando entre 30.000 y 35.000 kilos por hectárea, lo que se considera muy bueno".



Según productores que trabajan en la zona del Quinto Cuartel, "los que se vendieron en la primera fecha, en los días iniciales de setiembre cotizaron a $ 90 y hasta 100 el kilo, un buen precio.



Un productor joven del Médano de Oro, que este año envió varios camiones a Mendoza, dijo a Suplemento Verde que "el hecho de que sea un cultivo que no sufre tanto la escasez de agua, por ser digamos una chacra con meses de cultivo parte en otoño-invierno y más en primavera, pero que se cosecha temprano, permite defender mejor el ajo. En un año seco, como este, se va a complicar mucho en el caso de los tomates para industria, por su alta demanda hídrica en los meses de verano; bueno a eso, el ajo le escapa".



En una finca núcleo del departamento Pocito, donde se cargaba un camión en ese instante, dos productores presentes agregaron "calculamos en nuestro grupo, que pueden ser unas 200 hectáreas, aproximadamente, la superficie de ajos tempranos de este tipo, en todo San Juan. Esto se termina esta semana".



Gran movimiento se veía en el campo, sin dudas esta actividad es un motor socioeconómico importante para las zonas de producción. Junto con la cebolla temprana, mueven la aguja en este momento del calendario sanjuanino.



Para este último ajo, cargado ahora, los agricultores aseguran que los precios han bajado bastante y ya no son tan atractivos como al principio de temporada, rondando para lotes tardíos del "temprano tratado", de unos $55 y hasta 60 el kilo, en rama".



Kulitchevsky destacó en un momento del diálogo "ahora vienen los ajos llamados chino común y chino blanco, con cosechas cercanas al 20 ó 25 de octubre, y en este tipo de actividad, las fechas no se han modificado, y son las tradicionales de siempre. Y, a continuación, el blanco".



Se habla de distintas superficies de esta campaña de ajos en San Juan, para lo cual el referente técnico mencionó "creemos con nuestro colega y compañero Arturo Pechuán, de que otras 1.000 a 1.300 hectáreas más hay, entre los demás ajos, de los tempranos tratados. No contamos con estadísticas finas".



El grupo de productores locales informaron que ellos separan, en cuanto a superficies, por fuera de los tratados tempranos, un 50 % estiman es de blancos y otro 50 % entre chinos blancos y chinos comunes (oscuros).

¿Qué mejoró en los últimos años, para optimizar los resultados?



Efectuando un resumen, se puede considerar que:



SIEMBRA MECÁNICA. En general aumentó enormemente esta labor y los resultados finales son muy buenos, respecto de lo que se hacía antes, manualmente.



PREVENCIÓN FÚNGICA. Se ha armado un paquete de uso racional de productos fungicidas, rotando sistémicos con los de contacto, con grandes resultados.



CONTROL DE TRIPS. Similar a lo antes, ha permitido mantener a raya a este difícil insecto, que antes causaba más daños en todas las zonas productoras.



ROTACIÓN DE SUELOS. Y cultivos de invierno, para abonos verdes, como es el caso de centeno y avena, han dado muy buenos resultados, en el ajo posterior.



El costo de hacer una hectárea de ajo, es algo complejo y a lo que los productores esquivan. Es que en parte, es cierto que el precio de la semilla es lo que define en gran parte, el número. Son 1.500 kilos, que luego de seleccionados, son 1.200 aproximadamente, de calibres respetables, caso de 5 y 6. Menores tamaños, menores resultados.



Si un productor es dueño de la simiente, baja mucho los costos. Además, no hay existencia en el mercado. Normalmente se hacen 7 aplicaciones, en promedio, entre insecticidas y fungicidas, y 3 básicas de herbicidas, en los lotes producidos en San Juan.



En cuanto a rendimientos, hay que comparar fundamentalmente, las plantaciones con riego por goteo, donde se colocan 300.000 plantines, y las tradicionales (surcos), donde van sólo 200.000, ahí ya se nota la gran diferencia que habrá al final.



En las primeras, que son un 70 % del total de superficie de San Juan, se logran de 12 a 14 toneladas por hectárea, lo que implica decir a comercio, unas 1.000 cajas a la venta.



En cambio, en las segundas, se llega a 10 ó 12 toneladas por hectárea, con 800 cajas a la venta.

Cifras



70 por ciento de las plantaciones de nuestra provincia tienen riego por goteo.



300 mil plantines de ajo, llevan normalmente quienes utilizan el riego por goteo.



1.000 cajas se pueden obtener, terminadas, de unos 12 kilos ó más, según el cultivo.



90 y hasta 100 pesos se pagó el kilo, en rama, del temprano tratado primicia.



55 y hasta 60 pesos, están pagando, en rama, por el último tratado temprano.



7 aplicaciones, en promedio, entre insecticidas y fungicidas, hacen en San Juan.



1.200 kilos de semilla de ajo, seleccionado y calibrado, se usan para sembrar 1 ha.

Palabras del coordinador del Programa Nacional de Ajo



Aldo López, que coordina el Programa Nacional de Ajo del INTA, desde Mendoza dijo a Suplemento Verde "este año no tenemos estadísticas oficiales, por la pandemia. Los datos son sólo una percepción de la gente. La superficie aumentó un poco, sobre todo en tempranos morados, pensando en Brasil. Otra parte es el blanco para exportar al Sudeste asiático. El colorado es un sector importante, con ventas muy tardías, que no compite con San Juan, va desde los meses de marzo, abril y mayo".



Continuó "considero que el productor de ajos se recuperó un poco, por el buen año anterior, y volvió a plantar; el clima también ayudó, por todo ello hay muy buenas plantaciones ".



Respecto de nuestra consulta sobre sanidad, indicó que "no hay roya, y eso es valioso. No llovió y ayudó. Algunos pocos focos de podredumbre blanda, pero no incide en el total. Son puntuales".



"Estamos haciendo ensayos de control con dron de Sclerotium lo vamos a dar en la próxima charla virtual para los productores", dijo.



Sobre las expectativas, "hay de todo. Es un año raro. En el Hemisferio Norte, los precios fueron menores...un 30-40 % que el año anterior. En China, parecido. En dólares, la caja terminada, parece tendrá un valor menor...pero hay que esperar".



Kulitchevsky, como técnico dijo "creo que hay que volver a la extensión básica, analizar aguas, también suelos, con pH y salinidad, y dar consejos elementales. Cuidar la madre de todos, la naturaleza. A veces nos vamos a buscar sólo altos rendimientos, y hay que pensar a largo plazo, algo sustentable".



Existe una gran brecha entre productores grandes, medianos y chicos. Hoy prácticamente los pequeños han desaparecido, los medianos aguantan y los mayores incorporan cada vez más tecnología, y hacen más diferencia.