Alejandro Zabotkine, experimentado bombero bonaerense, pero asentado hace mucho tiempo en Los Hornillos, Traslasierra, del departamento San Alberto, provincia de Córdoba, fue entrevistado por Suplemento Verde para conocer más sobre los incendios, en especial el actual de Corrientes, cómo es armar un cuartel y equiparlo con materiales y gente, y la vida de los bomberos en Argentina.



SV: ¿Cómo y cuándo nació tu vocación por ser bombero?



Estuve en las Fuerzas Armadas desde 1965 y hasta 1995, construyendo caminos, puentes, reservóreos, galpones, casas, de todo. Y ya en la década del 90 me vine a vivir a Traslasierra. Los incendios eran comunes. Las quemas que hacían los lugareños para tener mejores pasturas para sus ganados, llevaban a los desastres. Con un grupo de vecinos autoconvocados para defender el sitio nació la idea de hacer un cuartel de bomberos. Eso fue el 25 de julio de 1997, recuerdo, se firmó el acta de fundación y se conformó el primer grupo de 8 bomberos.



SV: ¿Cómo fueron los primeros pasos en el Cuartel de Bomberos de Los Hornillos?



En la reunión de fundación, se hizo una comisión de 18 miembros y se pasó a una votación y me nombran presidente. Todos voluntarios. Eso que siempre tarda años, lo hicimos en 6 meses. Personería jurídica, seguridad, etc. También en ese tiempo se dio la capacitación básica a los primeros bomberos, quienes debían viajar a la Ciudad de Córdoba a recibir instrucción elemental. No teníamos equipamiento alguno. Es que recién a los 2 años de formado, un grupo tiene derechos a los subsidios de la Nación.



Los objetivos, eran armar el recurso humano, sumar la parte legal provincial y nacional. Y en tercer lugar, conseguir un sitio físico, como sede. Se logró un lote prestado, una casilla rodante y de a poco se fue logrando. Teníamos una camioneta Fiat pequeña de uno de los bomberos y yo ponía de particular una combi Ducato para trasladar la gente. De la nada. No teníamos ni handys, ni equipos de vestimenta, pero si muchas ganas.

Alejandro Zabotkine, nuestro entrevistado.



SV: ¿Qué inventario tienen hoy?



Respecto del equipamiento, contamos con 7 unidades pesadas, que son 5 autobombas, 1 camión cisterna y 1 camión playa. Además, 3 unidades livianas, que son 2 camionetas 4x4 doble cabina y un pequeño utilitario, 1 lancha, 3 ambulancias, y un dron más equipamiento menor, motobombas, motosierras, grupos electrógenos, tijeras de corte, y muchas herramientas pequeñas. Elementos para capacitaciones, computadoras, pantallas, 5 equipos de radio, cámaras de vigilancia y la ropa de protección, llamado autónomo, estructural. Más lo de ropa forestal, para bosques, son distintas ropas. Se ha logrado mucho, con bastante sacrificio.



SV: Tu experiencia y capacitaciones en el exterior, y en otros sitios de Argentina...



Córdoba tiene una Federación de Bomberos, que reúne unos 180 cuarteles, y son los encargados de las tareas de enseñanza. Todos los bomberos deben tener los distintos niveles aprobados. Primer nivel, curso de un año, con varias materias, fuegos, primeros auxilios, manejo de vehículos, etc. Segundo nivel, para ser suboficial, y comandar un grupo de personas, o brigada, dura otro año mas, dentro de la regional. Para nosotros en Traslasierra, son Villa Dolores, Las Tapias, Mina Clavero, San Javier, Los Hornillos, Villa Las Rosas, Cura Brochero, Salsacate y San Carlos Minas. Y el tercer nivel, para ser oficial, se hace en la capital cordobesa, y dura aproximadamente un año y medio; finalmente hay un cuarto nivel, los instructores, que con materias pedagógicas y didácticas, pueden capacitar a todos los niveles.



En equipamiento, el fuerte en equipos se logró en 2005, cuando se inicia el Plan de Manejo del Fuego. Una camioneta doble cabina, una autobomba, un camión cisterna y un cuatriciclo. De a poco fuimos creciendo. Siempre hemos participado en las capacitaciones, regionales, provinciales y nacionales. Creemos que es la única forma de mejorar en lo nuestro. Tuve la suerte de participar en Cuba de una capacitación a nivel internacional, en el año 2000, y en forma particular en cada lugar en que estado, he aprovechado y visitado el cuartel de bomberos, en Rusia, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Brasil, Chile y Colombia. La conclusión a la que llego es que hay de todo, los totalmente voluntarios, mixtos y otros totalmente pagos (generalmente del Ejército, como es en Rusia, Brasil y otros). En nuestra región, el mejor sistema es el de Costa Rica, que es rentado y está muy bien equipado. Cuidan mucho los parques nacionales, son prioridad suprema.



En Argentina, gracias al Plan de Manejo del Fuego, en Córdoba tenemos cinco bomberos rentados, con becas, y se formaron luego 5 unidades o centros, que son mantenidos por la provincia nuestra. Ellos captaron bomberos capacitados y armaron esos grupos.



SV: ¿Qué opinas de lo de Corrientes?



Primero es importante, para todos, el alerta temprana. Consiste en que apenas comienza una columna de humo, o principio de incendio, alguien debe avisar por teléfono a las centrales de bomberos; dar aviso a los cuarteles más cercanos, y automáticamente salir las dotaciones. Para eso está la dotación inicial, que es una camioneta con un kit forestal, con 500 litros de agua a presión y un equipo; atrás, inmediatamente, salen las unidades pesadas: una o más autobombas con su dotación, y camiones cisternas, por la provisión de agua. Antes salía la primera a ver y luego de estar en el lugar avisaba, muchas veces eso costó muy caro. Hoy la orden que se da, es salen todos, urgente, a apagar. Si la capacidad se ve superada, se pide apoyo a los cuarteles lindantes. Más incendio, más se extiende el pedido, a regionales, a la provincia, incluso a la nación. Más el apoyo aéreo, aviones hidrantes, etc. Hay 4 en Córdoba, y se suman 2 fumigadores adaptados que andan bien para estos menesteres.



El secreto está en concurrir en la primera hora. Luego se complica.



A las dos o tres horas, dependiendo del clima, la sequedad ambiental, el sitio, y sabiendo que el 98 % de los casos son por negligencia o intención explícita del ser humano, el resto es el rayo de una tormenta eléctrica.



El inconveniente en Corrientes es la cantidad de focos que hubo, y si toma lugares con palmeras, por ejemplo, las piñas lanzan sus semillas hasta 200 metros de distancia, lo he visto personalmente, y cada semilla es causante de un foco nuevo. Otras especies forestales también son peligrosas. Hubo mucha improvisación inicial, no hubo un plan. Es un escenario complejo. Primero alerta temprana, comunicación, brigada inmediata, ataque inicial, unidades pesadas en acción, auxilio si da abasto, sumar escalones regionales, provinciales y nacionales. Ahora veo mucha gente trabajando, pero sin una guía no es bueno.



Estos incendios causan la destrucción de la flora, pero además, una gran pérdida de la fauna. No hay planes de reforestación, y eso es otro gran tema.

Graves pérdidas millonarias en corrientes.

Los números estimados de la catástrofe



Unos $26.000 millones es el monto estimado por las pérdidas de los incendios en Corrientes. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes elaboró un relevamiento que incluye un recuento de pérdidas en la producción forestal, ganadera, citrícola, yerbatera y arrocera. De acuerdo con esos datos, el saldo negativo superará los $ 26.000 millones, de los cuales en el sector ganadero el cálculo arroja unos $5.200 millones. Según la Estación Experimental del INTA Corrientes los incendios habrían arrasado hasta el momento (al 21 de febrero de 2022) con más de 785.000 hectáreas, lo que constituye el 9% del territorio provincial. Estimaciones privadas llevan la cifra hoy (24/2) más cercana a los $ 69.000 millones. Hubo demora en entrar en acción, escasez de bomberos, brigadistas, equipamiento y fondos, causó este dantesco episodio para el litoraleño pueblo trabajador. Al 22 de febrero, ya se hablaba que superaron las 800.000 hectáreas dañadas, con estimaciones según la fuente Infobae, de: Yerba mate: De 60.000 hectáreas cultivadas, se perdió el 50%, unos 64 millones de kilos de yerba, unos 3.200 millones de pesos. Forestación: Con550.000 hectáreas de bosques implantados, 70% pino y 30% eucaliptos, se quemaron 10.000 hectáreas aproximadamente. Suman 5.000 millones de pesos de pérdidas. Cítricos: Con 30.000 hectáreas, en la zona de Bella Vista se informó pérdidas de un 50% aproximadamente, son 72 millones de kilos y daños por 1.800 millones de pesos. Arroz: 96.000 hectáreas, con daños por 200 millones de toneladas, y las pérdidas llegan a los 4.968 millones de pesos. ganadería. Actualmente Corrientes pose 4.600.000 cabezas aproximadamente, representando el cuarto stock nacional después de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba. Tiene una superficie ganadera de 6.110.616 hectáreas y con un total de producción de carne de 325.084.771 kilos. Ganadería: Pasto se perdió un 37%, más pérdida de kilos totales, son 3.575 millones de pesos en kilogramos totales de carne perdidos. Más 5.211 millones de pesos perdidos por la mortandad de animales.



Además, no hay números certeros del post incendio. En el caso de animales, quedan secuelas serias según veterinarios especialistas en catástrofes, como es el caso de vías respiratorias, piel, manos y patas. Incluye bovinos, equipnos, ovinos, caprinos, aves y otras.



Ramón Pared: "Sin equipamiento y gente idónea, es muy difícil"

Ramón Pared, el jefe de operaciones.

En Santo Tomé, al norte de Corrientes, donde el fuego no da respiro, se encontraba Ramón Pared, este martes, es el jefe de operaciones de la Federación de Bomberos de Buenos Aires, quien está guiando el operativo. Dijo en horas de la tarde-noche "la lluvia trajo un pequeño alivio, pero esto sigue. Hay que hacer un recambio, todos los bomberos quieren estar, pero hay que renovar. Para este viernes (por ayer) queremos traer gente nueva. El inconveniente es que el área es muy grande; son muchos focos. Vamos apagando y siguen apareciendo. Es de todos los días. Otro aspecto: el clima es muy raro aquí, con la federación hemos ayudado en el Sur, en Córdoba y otros sitios, pero acá los vientos son con remolinos, difíciles de manejar. Es un factor muy complejo. Yo me encontré con poco equipamiento y poco factor humano, en la zona, y eso es básico para controlar el fuego.

Expertos aducen falta de equipamiento.

Sin medios no se puede. Además, entendemos que la gente tiene miedo de perder sus cosas, pero es que cada uno tiene otra manera diferente de trabajar, ellos quieren salvar sus animales, forestales, pastos, casas o propiedades, y nosotros ...para salvar todo, es muy diferente. La solidaridad del pueblo argentino si es manifiesta y la considero muy buena, pero sería mejor si siempre estuvieran bien equipados los cuarteles de zonas con posibilidades de catástrofes. Muchos insumos son importados y es difícil conseguirlos. Pero creo que con planificación todo se puede solucionar. Hay que pensar en el momento, no después, cuando ya es muy tarde."