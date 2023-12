Instagram eligió a los mejores creadores de contenido de Argentina, Brasil y México, un puñado de jóvenes que son ejemplo de creatividad, construcción de comunidad y promoción de la cultura y la inclusión. No sólo una novedad para quienes usan esta red social -que cada vez son más-, sino para la provincia ya que de ese grupo de sólo 11 instagramers seleccionados sobre miles de todo el país, dos son sanjuaninos: Julieta Coria, actriz y cantante que comparte contenidos de humor en sus redes sociales, e Ignacio Rodríguez (Nachano), creador que se caracteriza por recorrer las calles y hacer costosos regalos a personas desconocidas con su reconocida frase "Si me seguís, te compro lo que quieras".

La iniciativa denominada "Creators of Tomorrow", está orientada a "celebrar el ecosistema creativo que existe en Instagram. El objetivo es reconocer la creatividad, autenticidad, comunidad e impacto que los creadores de diferentes tamaños y nichos realizan todos los días en la plataforma. Estamos emocionados de mostrar que las tendencias, cultura y conexión viven en Instagram a través de perfiles y enfoques muy diversos, y que la plataforma ofrece un amplio entorno de oportunidades para todos aquellos que buscan crear y compartir contenido", indica Mauro Bedaque, Director de Alianzas con Creadores de Meta en América latina.

Las categorías dispuestas por el equipo de Instagram fueron cuatro y están destinadas a que cada vez más creadores se animen a dar el salto (ver recuadro: Destacados de Argentina).

Aquí los sanjuaninos que no paran de crear contenidos que atraen por su originalidad.



Julieta Coria/Actriz y cantante

Multifacética

A los 17 se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar comedia musical, algo que ya hacía desde pequeña en San Juan. A la par también estudió doblaje, cine y muchas otras cosas vinculadas al arte. Actualmente está haciendo teatro independiente y este año comenzó con novelas para TNT en redes sociales. En Instagram tiene 720 mil seguidores, sin contar otras que superan ampliamente este número. Una incansable que no para de generar contenido. Trabaja para marcas como Mercado Libre, Quilmes, Cindor, Clorox, Sedal, Netflix, HBO, entre otras.



- ¿De que se trata el reconocimiento de Instagram?

Es algo muy nuevo. El equipo de Meta de Instagram seleccionó un grupo de creadores de Argentina porque a su criterio tienen un contenido distinto que suma desde lo cultural, el entretenimiento y el arte. Es todo muy reciente así es que aún no se han desarrollado muchas acciones, creo que eso será el año entrante.



- ¿Cómo te enteraste?

Ellos se comunicaron conmigo para decirme que estaba seleccionada y para preguntarme si estaba interesada y les dije que sí.



- ¿Por qué decidiste ser creadora de contenidos en esta plataforma?

Yo estudio teatro desde que soy muy chica y luego me fui a Buenos Aires. Ahí me recibí y la verdad es que no sabía cómo empezar para ingresar a este mundo porque si además sos del interior y no tenés contactos, es más complicado. Fue una salida más para empezar a autogestionarme al mismo tiempo que seguía estudiando otras cosas y me seguía formando. En ese momento Instagram era una re pantalla - y ahora lo es más- por lo que decidí empezar a hacer videos para mostrarme porque no encontraba otra forma. Así me propuse hacer un contenido por semana en el que lo doy todo ya que sigo con el mismo criterio porque antes en las redes se premiaba la cantidad de contenidos y no la calidad. A pesar de eso decidí hacerlo así. No me interesaba que las redes tomaran mi vida ya que sigo haciendo muchas otras cosas. Me pasó que tardé más en crecer pero cuando lo logré fue con mucho sustento, lo que me hizo tener trabajo, no fue una moda o algo pasajero, sino que me hice un lugar.



- ¿Tenías alguna experiencia previa?

Antes había hecho videos con un grupo de chicos y uno de ellos empezó a hacer en forma individual y ahí me dije ¿por qué no hacerlo yo? Eso fue a fines de 2019 ya hace cuatro años.



- ¿Te demanda mucho tiempo cada contenido semanal?

Teniendo en cuenta que es mi trabajo no se cuánto será el tiempo. Es muy raro siendo creador de contenidos, es como que estás siempre trabajando y no porque a veces no se siente tanto como un trabajo pero sí lo es. Es difícil tomar conciencia y decir tengo que subir una historia por más que sea cualquier cosa porque todo es parte del trabajo, siempre es como una estrategia y algo de todos los días. Primero hago un guion que me toma entre dos a cuatro horas, luego me grabo algo que me demanda más o menos un tiempo similar, luego otras tres horas para edición, todo eso para un solo video. Ahora que estuve trabajando para TNT haciendo una novela para redes sociales me demoraba mucho más porque había locaciones distintas, más gente, claro que ese fue un contenido de más calidad.



- ¿Dónde se puede ver la novela?

En mis redes que se diferencian porque tienen la portada azul donde dice el número de capítulo y en TNT novelas.



-¿A qué apuntás con el trabajo en redes?

Primero apunté a conseguir trabajo y se convirtió en mi trabajo, y hacerme conocida para que la gente me vea como actriz, y la verdad es que todo eso ya está visto, así es que ahora apunto a vivir del arte sumando las redes sociales. Supongo que en algún momento lo dejaré de hacer.



- ¿Hasta cuando te ves haciendo este tipo de producciones teniendo en cuenta que has logrado parte de tu objetivo?

No se porque de repente este año me vi haciendo una novela en redes sociales, y creo que se volverá un lugar en el que veremos más contenido de ficción como en la tele y el cine. Así es que nunca se sabe hasta donde se puede llegar, tanto que a mi me gustaría mucho seguir haciendo ficción en redes. Apunto al arte con todo, también estoy haciendo teatro independiente y cosas que van saliendo de eventos y conducciones. Lo que más me gustaría ahora es hacer una serie o un película para poder vivir de la actuación .



- ¿Cuál crees que es la clave para llegar a la gente?

No la sé. Cada uno tiene su clave. En mi caso trabajo mucho en el contenido, que sea bueno, que lo veas y que te entretenga, que esté bien actuado, bien filmado. También creo que la gente se siente identificada porque hago temáticas bastante reales con cuestiones psicológicas, temas de estudiantes, los signos y lo muestro con situaciones mías y con mi humor. Creo que por eso le llega a la gente y se siente identificada.



- ¿Te permite generar ingresos económicos en forma directa o indirecta para poder vivir?

Sí me permiten un ingreso indirecto porque las marcas me contratan para hacer un contenido. Ese es mi trabajo.



Nachano/Influencer

Todo un crack

Ignacio Rodríguez puede haber varios, pero con casi 19 millones de seguidores en redes sociales hay uno, y es de San Juan (@nachano). Sólo en Instagram tiene 2,4 millones, en Tik Tok, 10,2 millones; en Youtube, 3,3 millones y en Facebook, 2,7 millones, por citar las más importantes (esta es información chequeada al cierre de la nota).

Nacho acaba de cumplir 18 años hace unos días y lleva la mitad de su vida en redes. Sí, a los 9 comenzó subiendo gameplays y blogs a Youtube, y así siguió cautivando seguidores hasta ahora que está dedicado de lleno a la creación de contenidos.

Su misión es recorrer las calles y hacer costosos regalos a personas desconocidas con su reconocida frase "Si me seguís, te compro lo que quieras", y lo cumple tal como se puede ver en sus redes. En su último posteo promete un 2024 con más obsequios, incluso adelantó que podría regalar una casa. Para estar atentos.

A esta altura ya está en condiciones de recomendar que "lo más importante es ser constante e innovador, no importa las adversidades que se pongan en frente, la clave es estar pensando todo el tiempo en modo creador, yo por ejemplo me voy a dormir siempre con la próxima idea de cómo romperla al día siguiente".

Por supuesto que esto no pasa desapercibido para nadie al punto que Youtube le otorgó en agosto la Placa de Oro por superar el millón de suscriptores (a la fecha superó los 3,3 millones).

Luego vino otra hito importante. En octubre fue especialmente invitado a participar en México de los Eliot Awards -algo así como los Oscar de los creadores de contenido del mundo de habla hispana-, y su sueño es ser premiado en 2024.



-¿Cómo se te ocurrió regalar cosas?

A mí siempre me gustó regalar y ver la reacción en la cara de las personas, así es que me pareció muy bueno hacer una dinámica en la que si la gente me sigue pudiera ofrecerle algo a cambio.



- Cumpliste muchos sueños ¿cómo solventás el costo que eso implica?

Hay muchas formas pero lo que hago en general es la monetización de mis videos y algunas promociones que me permiten concretarlo.



-¿Qué otras metas perseguís en redes sociales?

Quiero expandirme mucho más, llegar a otras ciudades, provincias y países para alcanzar una base de fans mucho más grande.



-¿Te sorprendió el reconocimiento de Instagram? ¿Te será útil para continuar por este camino?

Siempre aspire tener una cantidad similar de seguidores incluso superior. Creo que mi "yo" del pasado estaría muy orgulloso del crecimiento que hemos tenido. Pero sí me sorprendió bastante porque no era algo que me imaginaba y que mejor que tenerlo de una de mis plataformas favoritas. Es muy lindo y muy bueno, sobre todo por la categoría que estamos. Estoy muy agradecido.



-¿Tenés marcas o sponsors que te contratan?

Exactamente, tenemos muchas marcas que nos bancan día a día. Hemos hecho campañas para Latinoamérica, Centroamérica, Europa y Asia, entre otras.



-¿Pensás seguir haciendo redes mucho tiempo más?

Es un proyecto que tengo planeado para toda mi vida. A lo mejor cambiando el contenido cada cierto tiempo como vengo haciendo y tengo planeado continuar. Amo hacer contenidos y que mejor que compartirlo con la gente.



-¿Has tomado esto como un trabajo?

Desde el año pasado lo empecé a considerar un trabajo, pero este año ya en serio lo era porque se sumaron marcas, la monetización de los videos y tenía que armar y seguir un plan mensual constante.



Los destacados de Argentina

El equipo de Instagram seleccionó a los más destacados en las siguientes categorías:



* Categoría "Besties de Instagram" -creadores que hacen sonreír a la vez que inspiran- : los destacados son Luli González (@lulignzalez) que dice hacer encontrado en las redes sociales un espacio para conectarse con su comunidad y compartir su vida cotidiana.

Lily Chen (@ohayolily) es abogada de profesión y creadora de contenido. Por su increíble historia familiar china, en Instagram da a conocer los secretos mejor guardados de esta cultura milenaria.

Arin Kim (@aarini_) además de ser abogada de profesión, es amante de la comida y comparte lo que come día a día. En Instagram se destaca mostrando las recetas de su mamá y su familia Coreana.



* Categoría "La vara está alta" - estos creadores buscan crecer de diferentes maneras. Inspiran y demuestran que es posible hacer más de lo que uno piensa. Son voces de un movimiento, expertos en su campo o personas "comunes" que hacen cosas extraordinarias. Ellos son: Luki Slevin (@lu cas.slevin_) explica y educa sobre la dislexia,el trastorno de aprendizaje que padece, al que califica como un "súperpoder".

Josefina Diez "la chica del plástico" (@marsinplast) es licenciada en Gestión Ambiental y su contenido se centra en enseñar a su audiencia sobre la importancia del cuidado del ambiente, cómo reciclar y desarrollar objetos a partir de plástico.

* Categoría "Creatividad sin filtro" - llevan a Instagram a otro nivel con su creatividad. Bien sea por las transiciones que hacen en Reel o por sus ideas creativas en Stories. Ellos son Julieta Coria (@julicoriaa) además de ser actriz y cantante, Juli hace contenido de comedia sobre situaciones cotidianas.

Lola Tomaszeuski (@lolaa_ tomaszeuski) encontró en sus redes un lugar donde contar sus experiencias, crear una comunidad y hacer sketches sobre su vida diaria.

Nicolás Caballero (@nicocbllro) además de ser realizador cinematográfico, crea contenido de humor y hace sketches sobre situaciones que todos afrontan en el día a día.

* Categoría "En el mapa" -son los creadores de cultura, los que inician tendencias y se establecen con su propio toque único. Son su propia marca y van camino a convertirse en un nombre familiar. Hagan lo que hagan en sus comunidades, pueden contar con ellos para tomar el pulso del momento. Ellos son:

Benja Calero (@benjacalero01) crea sketches de comedia sobre su vida diaria y realiza videos sobre juegos.

Nachano (@nachano) se caracteriza por recorrer las calles y hacer costosos regalos a personas desconocidas con su reconocida frase "Si me seguís, te compro lo que quieras".

Cande Copello (@cande.cope llo) además de ser cosmetóloga, es apasionada de las tendencias, la moda, el maquillaje y la música. En redes sociales está en constante interacción con su audiencia, probando productos virales, compartiendo tutoriales de maquillaje, mostrando sus outfits y bailes