Las tendencias de maquillaje han navegado en dos corrientes opuestas durante las últimas temporadas: la naturalidad ante todo o la pura fantasía. No hay punto intermedio y, por lo que se puede adivinar que esta dualidad continuará dominando el colorido de rostro durante todo el año. No obstante, el efecto no makeup va reduciendo su ámbito de actuación hasta limitarse prácticamente a la piel, mientras que, para ojos y labios, los tonos potentes y los juegos de texturas regresan con mucha fuerza. Realmente, ¿por qué escoger si puedes tenerlo todo? Estamos viviendo un periodo de renovación hacia el color y la ornamentación en el maquillaje, lo que viene es muy versátil y audaz. El foco va a estar muy dividido y equilibrado, pero lo que no va a faltar es color y brillo.

No obstante, con la rapidez con la que se suceden las tendencias en las redes, especialmente dentro de la vorágine de TikTok, todavía hay lugar para la sorpresa. Es probable que irrumpan nuevas tendencias inesperadas gracias a las redes sociales, donde profesionales e influencers derrochan creatividad de manera incesante, por lo que una nueva tendencia puede emerger en cualquier momento sin que nadie la haya vaticinado. Aún así, hay ciertas líneas generales que ya apuntan la temporada. Gabriela Ramírez sanjuanina de 29 años es maquilladora y manicurista desde hace cinco años. Posee un local en el departamento de Rawson, en calle Gobernador Castro y Vidart donde vende maquillaje, accesorios y otros objetos, además, funciona la parte estética, de manicuría y donde también da clases de maquillaje. Ginna, como la llaman tiene una maestría en maquillaje y estética facial. Estudio en San Juan y en Mendoza, tiene matrícula profesional en el Instituto Entrainer " Sevilla, con aval nacional e internacional sobre instructora de maquillaje social y estética facial, su matrícula es 6833. Ella cuenta, "la mujer tiene que verse empoderada hoy sin ningún tipo de prejuicios. El maquillaje debe acompañar a la moda, por eso vemos un verano full color en cuestión de maquillaje: strass, glitter, brillos y color en sombras. Se prefieren técnicas muy elaboradas con uso de glitter y muchos detalles en el acabado, delineados osados Esto se lleva a cualquier hora del día, la consigna es dejar de lado el color neutro para usar una paleta de colores vivos'.

"La moda actual es el "Cut Crease' muy usado en Brasil. Es una técnica que lleva cortes y delineados gráficos con colores que ya se usó en los años 70 y 80. Este tipo de maquillaje lo pueden llevar todas las mujeres jóvenes o no, es una cuestión de actitud'.

En el desfile de moda que se realizó la semana pasada en la Plaza Seca del Centro Cívico, explicó Ernesto Malla, productor general del evento que la idea es sumar moda, maquillajes y peinados. Por tal razón los peinados estuvieron a cargo de Ivan Molina. El diseñador de moda fue Nicolás Estrada y Ginna comenta que la novia actual lleva un maquillaje natural, donde se resalta la pureza. Se utiliza un esfumado blanco en sombras que hace un efecto de abrir más el párpado, con un delineado sencillo o con un doble delineado de glitter. En los labios un tono nude, aunque algunas más osadas eligen el rojo.

En el desfile hicieron pasada las mallas del negocio "Aquí me quedo', donde Ginna también las maquilló mostrando un maquillaje social, amén de las mallas. Y resalta, la colorimetría juega un papel fundamental, por ejemplo, si estoy vestida de verde puedo llevar los labios rojos. Se debe armonizar el maquillaje con el vestuario de la mujer. También el maquillaje cumple una función más abarcativa, ya que viene a solucionar muchos defectos o lesiones en la piel de la cara. Vale decir que soluciona imperfecciones y disimula aquellas cosas que deseamos ocultar.



Consejos de Ginna:

* Es importante a la hora de maquillarse los productos que debe tener la mujer. Empezar por una rutina de skincare para cuidar la piel, luego debes tener un corrector de ojeras, máscara de pestañas, una sombra de color, un rubor y un buen labial.

* Otro servicio que doy en mi estética es el delineado cejas y pestañas.

* Las clases de maquillaje se dan los sábados a las 18hs. y comienzan a fines de enero.*

* Viene un proyecto nuevo, voy a dar charlas en lugares públicos acerca de todas las técnicas de maquillajes sean sociales, quinceañeras, novias, etc.

