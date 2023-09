Sol tiene 19 años, estudia diseño de indumentaria pero desde pequeña le encanta maquillarse, disfrazarse y utilizar su creatividad para armar distintos looks. Su destreza en el maquillaje comienza en julio del 2022 cuando realiza su primer curso de maquillaje profesional. Lo interesante del curso es que abarcaba todos los aspectos de mismo, tales como maquillaje social, novias, quinceañeras, entre otros. Luego ganó un perfeccionamiento en la especialidad y cuando lo terminó decidió dar comienzo a su trabajo actual. Con esto empezó pero hay que agregar la página de Instagram que le pidieron en el primer curso, por medio de esta van evaluando los profesionales y pueden ver los progresos de sus alumnas. "Esa página de Instagram es la misma que hoy tengo: Makeupsol_, donde muestro algo de mis trabajos". A medida que ella avanzaba, le fue agregando más servicios, lifting de pestañas y de cejas y lo último que agregó son las cremas naturales y orgánicas.

Estilos de maquillaje

Sol cuenta: "Van cambiando de acuerdo a las tendencias y a las estaciones. Si podemos decir que hay técnicas definidas, pero no como un estilo. Es bueno a combinar esas técnicas, resulta interesante porque también define a la profesional que lo está haciendo. Depende de la edad es cómo se desarrolla el maquillaje, hay puntos en que debes fijarte más y en otros que no, pero el maquillaje que hago es para todas las edades.

En cuanto a las tendencias actuales podemos decir que lo más exagerado se dejó un poco de lado para ir a lo natural. El efecto lifting en cuanto al maquillaje se usa mucho, es decir siempre para arriba, subir el contorno, esto hace levantar más la mirada.

Otra gran tendencia de verano es de Hailey Bieber un maquillaje, repleto de tonos cálidos y muy favorecedores, por eso es un look ideal para probar en la estación calurosa. Pero hay una pauta que parece repetirse desde hace ya un par de temporadas: la piel limpia, casi desnuda. Una tendencia que, más allá de ciertos trucos de los maquilladores, se consigue gracias a una rutina constante de limpieza profunda y cuidados faciales para mantener una tez sana y bonita. No sólo se trata de preparar el rostro antes del maquillaje, sino de un cuidado en casa diario. Looks que hemos visto en desfiles internacionales, como si de una oda a la naturalidad se tratase. Este tipo de apuestas en belleza cobran especial sentido durante los meses de calor. Es decir, es esos días en los que no apetece llevar una gran cantidad de productos en la cara, sino que busca la comodidad y frescura de la piel.

Sin embargo, las hay que no renuncian a una buena dosis de diversión y a jugar con el maquillaje. Para ellas, encontramos una vertiente tan atrevida como favorecedora, pues, aunque existen propuestas muy llamativas, todas ellas están hechas para favorecer y aportar luz al rostro.

Puntos a tener en cuenta

- Siempre recomiendo que antes de maquillarte tu piel debe estar bien hidratada. Debes saber qué tipo de piel tienes para colocar los productos adecuados.

- Las ojeras es otro punto en el que hay que detenerse. Dependiendo del tipo y color de ojera, hay que usar una técnica que las pueda tapar mejor.

- Con el acné también se utilizan otros productos específicos para disimularlos.

- Un maquillaje bien hecho disimula y empareja todas las imperfecciones.

- Cada persona elige su maquillaje, pero siempre hay una tendencia que todas quieren probar. Es normal que si alguien realiza un maquillaje que gusta a la mayoría, esa técnica empieza a replicarse y se pone de moda. Esto sucede mucho hoy por las redes sociales.

- Son importantes los productos porque no se puede colocar cualquier producto sabiendo que no le durará mucho tiempo. Este factor durabilidad es muy tenido en cuenta a la hora de maquillar, ya que no es lo mismo un maquillaje que dure seis horas a otro que sea sólo por un momento.

- El fijador termina el maquillaje, también es muy importante tanto como la hidratación previa, hace que se asienten mejor los productos.

- Hay una gran variedad de productos a prueba de agua. Las reseñas de cada producto son importantes tenerlas en cuenta, por ejemplo, la durabilidad.

Otros servicios



Lifting de pestañas: sirve para arquearlas de manera natural, dura un mes, se le puede agregar un tinte que queda como un rímel.

El laminado: es fijar las cejas en su lugar y el perfilado de cejas es con depilación.

Las cremas: Son naturales y orgánicas, hechas con plantas medicinales en el Valle de Traslasierra, Córdoba, con esencias puras e ingredientes orgánicos. Hay cremas para la cara, de limpieza, tónicos, bálsamo de labios que contiene protector solar.

Algunos precios

Cremas desde $4.000 a $8.500

Lifting de pestañas $3.500

Laminado y perfilado de cejas $4.000

Instagram: makeupsol