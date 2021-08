ARIES: (21/3 al 20/4)

Son niños muy sociables en general, pero que tienden a ser solitarios en algunos casos y esto se debe por su temperamento, el cual, puede alejarlos de otros niños, además sienten que su inteligencia es diferente a la de los demás. Necesitan que sus padres jueguen mucho con ellos para crear un vínculo especial y estar activos y siempre muy entretenidos para calmar su innata hiperactividad.



TAURO: (21/4 al 20/5)

Poseen un gran sentido de la posesión, no les agrada compartir sus juguetes, por ejemplo. Suelen ser dormilones y les molesta que se los hagas saber. No les agrada que los comparen con otros niños. En caso de tener hermanos, los padres deben tratarlos equitativamente porque los niños Tauro se sentirán melancólicos si piensan que no son equitativos.



GÉMINIS: (21/5 al 20/5)

Desde muy peques tienen habilidades manuales, les encanta construir sus castillos y sus juegos. Destacan por su inteligencia y su rápida capacidad de aprendizaje. Se comunican con todos los sentidos y son capaces de entender las situaciones más complejas. Si desde pequeños los acercamos a actividades que favorezcan su creatividad serán grandes emprendedores en el futuro.



CÁNCER: (21/6 al 21/7)

Imponen su espacio a como dé lugar . Son niños muy dulces y tiernos, no les gusta separarse de sus padres. Les encanta ser mimados y que los tomen en cuenta por su talento y belleza. Al sentirse únicos, puede que sean celosos si llega un hermanito a la familia. Su lugar favorito es la cama de sus padres. Su refugio es el hogar siempre o casi siempre.



LEO: (22/7 al 22/8)

A pesar de su generosidad y su enorme corazón, poco les agrada compartir el cariño y sus juegos. Siempre viven en competencia. Muy orgullosos. Desde pequeños muestran ser líderes y ofrecerán apoyo a sus amigos. En los juegos tienden a ser dominantes, por lo que sus padres deben guiarlo con amor y sabiduría.



VIRGO: (23/8 al 22/9)

Un tanto ególatras y reticentes a la hora de compartir, estos peques saben escuchar y se adaptan fácilmente a sus padres. Se convierten en lo que los padres desean, por lo que cuando estamos frente a ellos debemos cuidar los aspectos negativos porque lo absorben todo. A veces se sienten perseguidos y suelen crear amigos invisibles para jugar. Son cuidadosos y su desconfianza a veces es una ilusión que se termina enfrentando con la realidad.



LIBRA: (23/9 al 22/10)

Son muy familiares. El hogar es muy importante para los peques Libra, por eso tienden a ser ordenados y limpios. Suelen dar opiniones de problemas ajenos a pesar de que no los entiendan. Tienden a ser sensibles, sociables y generosos. Exaltan una figura paterna o materna durante su vida y luego esto, puede causar conflictos en su edad adulta.



ESCORPIO: (23/10 al 21/11)

Desde peques, solo piensan en sí mismos. Aman a sus padres, pero con sus hermanos son celosos. Desde la infancia se les debe enseñar lo que significa la igualdad y equidad. Al tener mucha energía es necesario que encuentren una actividad que les guste y los deje agotados a final del día. Son disconformes de la vida en su mayoría.



SAGITARIO: (22/11 al 21/12)

Especiales. Se hacen notar por su energía y necesidad de expresarse. Es de los que suele defender a quienes ve vulnerables ya que son líderes por naturaleza. Sentirán atracción por deportes extremos o de mucho esfuerzo, tienen la energía necesaria para hacerlo. Dotados de una sabiduría innata e incansables en sus proyectos vitales.



CAPRICORNIO: (22/12 al 20/1)

A pesar de que son sumamente introspectivos; desde muy peques están abiertos a aprender, así que se les debe dar mucho amor. Son muy intuitivos y saben distinguir rápidamente la verdad de la mentira. Los lugares extraños podrían provocarles miedo por lo que tienden a ser poco sociables. Definen y limitan su mundo desde la infancia.



ACUARIO: (21/1 al 19/2)

Estos peques tienen una visión muy adelantada del porvenir. Parecen rebeldes porque todo es pregunta y necesitan respuestas rápidamente. Ven a sus padres como iguales, pero sabios, por eso siempre quieren jugar con ellos y, al mismo tiempo, aprender. Tienden a obedecer pero poco a poco construyen su espacio que lo consideran muy merecido.



PISCIS: (20/2 al 20/3)

Estos nativos suelen tener una infancia muy especial o demasiado encriptada, por así decir. Les encanta dormir mucho, pero cuando están despiertos son expresivos, conversadores y juguetones. Tienen mucha imaginación y demuestran interés en actividades que los haga soñar despiertos. La mejor forma de aprender para ellos es a través de los cuentos. Poseen una imaginación ilimitada.