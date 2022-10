-Ante la inminente "segunda ola" minera, con Josemaría a la cabeza, ¿cree que San Juan se está preparando mejor que cuando arrancó Veladero hace 17 años?

-San Juan tiene muchas expectativas de los proyectos a venir. Aprobamos la DIA de Josemaría a principios de este año, luego de haberle pedido más informes técnicos a la empresa. Y hay una alta demanda de puestos de trabajo de calidad, sobre todo luego de que Veladero, Gualcamayo y las caleras demostraran la tracción económica que implica su trabajo. En los últimos tiempos también se creció mucho en salarios mineros, en actividad comercial y en provisión de servicios.



-Justo ese tema es el que despertó polémica con Josemaría, por las empresas iglesianas que dicen que se quedan afuera del negocio.

-El mundo de los prestadores de servicios mineros creció mucho pero de forma desordenada. Entonces tenemos que controlar los tiempos para que las perspectivas que tenemos, ante la expectativa que hay, no nos desborden. Hay una expectativa real de modificación de la economía. Por ejemplo, Los Azules planteó que en el primer trimestre de 2023 estaría presentando su DIA. Y hubo un crecimiento real en trabajo minero, son datos que no podemos negar. Pero también sabemos que no todo se da ya: hay que avanzar de forma ordenada.

"Nosotros venimos de un país con un Banco Central sin caja, de una pandemia, de una crisis, de una guerra. Estamos saliendo de a poco".

-¿Qué saca en limpio de la feria minera realizada días atrás en la provincia?

-Dentro de la feria San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, fue muy importante el evento San Juan Tierra Minera. Aunque este último fue presencial a medias, sirvió para mostrar la potencialidad de San Juan, no sólo en minería, sino en economía en general y en infraestructura. Es bueno que el mundo vea que casi el 35% de la energía que consume San Juan es de origen solar, que significa mucho a nivel macro. Y en medio de eso se hicieron las jornadas de Ingeniería de Minas, que sirvieron para que se conociera de lo que son capaces de hacer los profesionales sanjuaninos y argentinos. Generalmente las mineras contratan empresas extranjeras, así que esto sirvió para mostrar la calidad que hay en San Juan y exhortarlos a que tomen servicios de acá, que contraten gente de acá.



-Las propias mineras plantean un escenario económico nacional adverso, con medidas como la retención a las exportaciones y un dólar no rentable. ¿Cómo se promociona la minería en San Juan, cuando las empresas cuestionan la política económica nacional?

-Las quejas no son lineales, no todas las empresas plantean lo mismo. No es igual el problema de Gualcamayo que el inconveniente puntual que puede tener Veladero. Hay un sinfín de problemas, pero siempre digo que para solucionarlos, tenemos que saber de dónde venimos. Nosotros venimos de un país con un Banco Central sin caja, de una pandemia, de una crisis, de una guerra. Estamos saliendo de a poco. En la época de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación hubo modificaciones en las retenciones, estableció las retenciones móviles como opción para las mineras del cobre, porque sí le sirve al cobre pero no al oro. Por eso hay que comprender los distintos grados de complejidad, y así vamos a seguir avanzando. Tal vez no a la velocidad que queramos, pero los problemas se están solucionando. Hemos aprendido que los problemas en San Juan los solucionamos, gracias a un modelo político basado en cuatro pilares: la cuestión ambiental, el sistema participativo, la distribución de la renta y la transparencia.



-Fuera de Josemaría, ¿cuáles son los proyectos sanjuaninos más cercanos en el tiempo?

-Pachón, que ya presentó su modelo económico. Los Azules, que tendría novedades para el primer trimestre del año que viene. Hualilán, que debería tener anuncios este año o el próximo. La exploración de Manantiales como una continuación de Casposo. Filo del Sol, que sigue encontrando mineral en una zona clave para el cobre mundial. Y varios proyectos más que siguen avanzando. Las perspectivas son muchas, hay mucho por delante en la minería de San Juan.