Por primera vez se realizarán en la provincia las Jornadas Nacionales y Provinciales Gestálticas Sobre Infancia y Adolescencia, un espacio destinado a generar una actividad que permita observar, reflexionar y compartir contenidos y enseñanzas con profesionales de la provincia y de todo del país sobre infantes y adolescentes de la actualidad. Un gran tema si los hay, en el que está involucrada gran parte de la sociedad. El lema elegido para el encuentro que se realizará el 21 y 22 de abril próximo en los salones del Club Sirio Libanés es "Renacer al presente".

La idea surgió tras la participación de un grupo de profesionales de la Psicología en el II Congreso Latinoamericano y II Congreso Uruguayo de Gestalt. Es que allí se analizaron las consecuencias y dificultades que dejó la pandemia sobre todo en estas franjas etarias.

A esta altura se sabe que tanto niños, niñas y adolescentes de hoy muestran desafíos nuevos, les toca atravesar cambios históricos, tecnológicos, sociales, para los cuales los adultos tampoco están preparados, al menos para brindar respuestas y algo fundamental como es el acompañamiento.

"No podemos concebir infantes y adolescentes ajenos al mundo del internet. Presentan características generacionales distintas a las de otras épocas o a la niñez que nos tocó vivir a nosotros. La aceleración de los cambios mundiales plantean peculiaridades diferentes en estos grupos etarios. Como adultos que los acompañamos -terapeutas, docentes, padres- tenemos que prepararnos para conocer, comprender y guiarlos desde la realidad que viven. No podemos resistirnos a las transformaciones, son los infantes y adolescentes de hoy, con nuevas habilidades que los potencian como seres humanos y con otras que tenemos que integrar para que crezcan en un holismo", indica Silvana Bellotti, Psicóloga, presidente de las Jornadas y vicepresidente de la Asociación Gestáltica San Juan (Agesa).

Sin duda que los chicos necesitan adultos preparados para poder continentarlos según su naturaleza y las realidades que atraviesan. Por ese motivo es que optaron por la palabra "renacimiento". "Elegimos una mirada optimista, podemos acompañarlos a desarrollar todo su potencial y a convertirse en adultos saludables, serán nuestro futuro. Confiamos en su sabiduría interna y que nos muestran el camino para estar con ellos como lo necesitan", indica Bellotti.

Para alcanzar el objetivo distintas comisiones de trabajo de especialistas en Psicología Gestáltica están haciendo el máximo esfuerzo desde hace más de un año para cumplir el objetivo de las jornadas para crear este espacio de escucha, con la responsabilidad que son las primeras no sólo de la provincia sino de todo el país.

"Arribamos al presente sacudidos por los acontecimientos del último tramo del camino.

Muchos de nosotros sufrimos pérdidas y dolores emocionales o nos tocó acompañar a personas, de diferentes edades, que buscaban un equilibrio en medio del encierro, la amenaza a la salud o las secuelas físicas, familiares, sociales y económicas que aquella, ahora un poco distante, pandemia desencadenara. Se nos impuso recordar nuestra fragilidad y vulnerabilidad, sintiéndonos colectivamente muy conscientes de la humana mortalidad; pero también nos reencontramos y apropiamos de la fortaleza y recursos para seguir adelante y rescatarnos para la vida. Este aquí y ahora constituye un verdadero Renacer", agrega Silvana.

Los profesionales y organizadores de este encuentro tienen claro que su tarea y desafío es asistir y responder a las necesidades de niños y adolescentes actuales, que han llegado al tiempo de hoy con características muy distintas a las que vivieron los adultos que los educan. Por ese motivo es que estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro para compartir teorías, prácticas, vivencias que echen luz sobre esta situación que no le es ajena a nadie.



Todo lo que hay que saber



* Las Jornadas se desarrollarán el 21 y 22 de abril próximo.

* Están destinadas a profesionales de la Psicología y todo aquel vinculado a la niñez y adolescencia, y público en general.

* Serán de manera presencial en el Club Sirio Libanés. Sólo los profesionales de México participarán vía on line.

* Las inscripciones pueden realizarse hasta el 31 de marzo en la página www.agesasj.org

* Allí encontrarán los precios. Tienen un costo aproximado de 20 mil pesos. Hay promociones como por ejemplo que cada 5 pagan 4 y precios especiales para estudiantes.

Brindar recursos para enfrentar el mundo

Silvana Bellotti es psicoterapeuta infantil, magíster en Psicología, terapeuta Gestáltica, escritora (es autora de "Hace clic con los niños"), y mamá de 4 hijos. Además se desempeña como vicepresidenta de la Asociación Gestáltica de San Juan -presidida por la magíster Sonia Giménes Bawden-, es Docente de la escuela de formación de A.Ge.Sa y gabinetista del Colegio Parroquial Santa Lucía. Suficiente presentación para asegurar que es una apasionada por todo lo que hace y que su compromiso con las Jornadas sobre Infancia y Adolescencia es total como el de todos los colegas que están trabajando para alcanzar las metas propuestas. Aquí una entrevista en la que aborda uno de los temas que serán tratados en este encuentro que tendrá conferencias, mesas redondas y presentación de investigaciones. Se llevará a cabo durante dos días y habrá hasta cinco charlas simultáneas por lo que cada interesado deberá elegir según sus propios intereses y necesidades.

Los temas van desde: qué está pasando en las familias actualmente; el cambio del modelo familiar; uso de la tecnología; alimentación en los niños de hoy; dificultades de los chicos en el presente, abordaje de género y muchísimos más.



- ¿Por qué "Renacer al Presente" fue el lema elegido para las jornadas?



Nuestros niños y adolescentes vienen atravesando cambios culturales, tecnológicos, incluso una pandemia, entonces frente a eso vimos en el mundo científico que desde el área de la psicología se estaba haciendo poco y decidimos hacer estas jornadas, las primeras a nivel nacional. Surgió luego de un congreso internacional en el que participamos y vimos esta realidad, esta falta de información y dedicación hacia los niños y adolescentes. Así empezamos a convocar a las asociaciones argentinas de la línea gestáltica y desde hace más de un año trabajamos intensamente para llegar a estas jornadas. Vamos a plantear la niñez y la adolescencia en la actualidad que no es la misma que estudiaron otros psicólogos en su momento histórico, ahora debemos ocuparnos de nuevos desafíos y darle a los niños y adolescentes lo que realmente necesitan.



- Actualmente uno escucha y ve a los padres en una lucha permanente con sus hijos por el uso excesivo de la tecnología. ¿Cómo se debe actuar frente a estas situaciones que se repiten en unos y otros hogares?



Los papás nos tenemos que acostumbrar que la tecnología es una parte de sus vidas, están atravesados por ella, entonces no debemos impedirla, pero sí acompañarla porque todo lo que van a enfrentar en el futuro tendrá que ver con lo tecnológico, tanto en las profesiones que elijan como en la vida diaria. La cuestión para los adultos es no temerle, sí enseñarle al niño a hacer un buen uso de ella. El cambio en sus cerebros es tremendo debido a la cantidad de información que reciben en forma simultánea por lo que hay que ayudarlos a desarrollar el juicio crítico, el manejo de sus emociones por lo que la educación emocional es fundamental al igual que la parte de socialización. No impedir la tecnología sino darles recursos para que puedan sacar lo mejor de este mundo tecnológico. Prepararlos para los ciber acosos, las adicciones y los contenidos que consumen. Son tres cosas a las que debemos estar muy atentos. Con buenos hábitos en el uso de la tecnología los vamos a acompañar a vivir un mundo que ellos tienen que enfrentar porque un niño que no esté preparado se va a quedar atrás.



- Dentro de esos buenos hábitos ¿qué importancia tienen los límites en cuanto a la cantidad de tiempo que pueden estar los chicos delante de las pantallas?



Es algo que estoy investigando porque antes se decía una hora como mucho y no es así. Eso corresponde para el uso de los video juegos porque la Organización Mundial de la Salud ha decretado un nuevo trastorno que es la adicción a estos juegos. El niño si pasa más de una hora y hasta cuatro horas frente a este tipo de actividad puede desarrollar una adicción. En cambio si un niño o adolescente usa la tecnología para buscar información, va a Instagram, Youtube y otros sitios que incluso sirven para estudiar, hace un buen uso y no habría peligro. El peligro sería el aislamiento de la persona, la falta de socialización y que no sepa manejar las emociones.



-¿Cuál sería otra buena costumbre tecnológica para poner en práctica?



Dejar el consumo de tecnología una hora antes de ir a dormir porque si no el cerebro sigue muy activo. Está pasando en las escuelas que los chicos no responden en la mañana porque estuvieron con pantallas hasta altas horas de la noche. El uso no debe convertirse nunca en una adicción, deben haber recreos tecnológicos, algo que también va para los adultos que estamos en whatsapp todo el día. El tema siempre es el buen uso que no vaya en detrimento de otras funciones sociales y cognitivas.



- Otra cosa que se ve a menudo es que los padres o adultos a cargo, les dan el teléfono a muy temprana edad. ¿Eso los perjudica? ¿Cuál sería la edad ideal, si es que la hay?



Si se puede tardar en introducirlos al mundo tecnológico para que desarrollen otras habilidades como la creatividad y la imaginación, es mucho mejor. Si son muy chiquitos no pueden discriminar entre fantasía y realidad y los papás usan mucho la tecnología como niñera electrónica y por supuesto que el niño se entusiasma. Te diría que hasta los cuatro años no hay que darles tanta pantalla y recién a los 10 u 11 años pueden tener un teléfono pero hay que medir mucho todo porque viene en detrimento de otras funciones. Que disfruten el mundo real es fundamental porque también es muy agradable.



- Fuera de esto, otro tema muy preocupante es el del suicidio en adolescentes. En estos últimos tiempos hemos vivido acontecimientos dolorosos y la pregunta que surge es ¿qué nos está pasando? ¿En que estamos fallando?



Tenemos que prepararnos para dar respuesta a nuestros niños y adolescentes de hoy. Muy pocos escuchamos las necesidades actuales, y ellos nos están diciendo cosas mientras a los adultos nos está costando sentarnos para escucharlos. Es un llamado de atención. Por eso uno de los temas a tratar será como conectarnos con la vida y a favor de la vida, trabajaremos desde ahí, desde una mirada optimista. Debemos dejar de verlos desde la crítica sino desde su potencial y sacando de ellos lo mejor que se pueda.