"Hacemos blogs diarios, llenos de locuras, diversión y alegría!' se presentan por su cuenta los chicos de Dosogas, el combo de youtubers uruguayos que el 1 de abril se encontrarán cara a cara con sus seguidores sanjuaninos, para compartir humor, música y stand up, sin pantallas de por medio. Con la boletería ya en agite, cabe preguntarse con qué lograron conquistar estos muchachos, a diferencia del resto de la oferta que pulula en internet, a sus congéneres locales, ya movilizados por su pronta presencia. Según un sondeo de DIARIO DE CUYO online, lo que más les gusta a los fans sanjuaninos de Mathías Sellanes y Federico Vigevani -la dupla fundadora del hoy taquillero team que también hará escala en el porteño Gran Rex- es su creatividad, seguida de su humor y su música.



Con más de cinco millones de suscriptores (sí, leyó bien, cinco millones), estos jóvenes que realizan cámaras ocultas en espacios públicos y negocios al mejor estilo del viejo VideoMatch. También graban momentos de sus vidas, onda reality show. Y cantan... "Los dos", "Los copiones" y "Nadie nos va a parar jamás" son algunos de sus singles.



Como suele suceder en estos casos, Dosogas empezó en 2014 como una iniciativa de Mathías, que para divertirse, le propuso a Federico grabar bromas "extremas' y otras yerbas en Montevideo, y subirlas a sus redes sociales. Pronto comenzó a crecer el número de reproducciones, y con ello, fueron dedicándole más tiempo a la producción, sumando protagonistas al canal y cosechando admiradores en otros países, como Guatemala, México (donde vivieron un tiempo) y Argentina. ¿Y ese nombre?. "Surge porque entre nosotros nos decíamos soga, como decir "¡che soga, vení!" y al arrancar éramos dos por eso Dosogas', comentaron a la revista Upss los muchachos, para quienes el secreto de su éxito se resume a dos palabras: "originalidad y esfuerzo'.



"Sinceramente, no sabíamos que íbamos a conectar con tanta gente en el mundo, queríamos simplemente subir algo diferente porque faltaba un poco de diversión y terminó siendo algo masivo que hasta el día de hoy no podemos creer', declaró Mathías a Montevideo Portal, hablando de este fenómeno 2.0 que cada vez se extiende más entre los más jóvenes... y no tanto.





Para agendar



Dosogas estará en Sala del Sol de Luna Morena, el 1 de abril. Las entradas están a la venta en DATA: las primeras 150 cuestan $1500 e incluyen meet & greet. Hay 500 tickets a $900 y 600 más a $600.