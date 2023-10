A muchas mujeres les gusta estar a la moda y nada mejor que darte una vuelta por Renata, para ver los diseños de la nueva temporada. Son prendas para todas las edades y en varios talles, entonces seguro que encuentras algo para tu madre. Son diferentes opciones y estilos donde te identifiques con algo de la nueva colección. Una primavera verano explosiva en color, brillos y estampas en diseños cómodos y elegantes a la vez. Te mostramos algo de la tendencia Renata:



Diseños metalizados

El toque futurista del metalizado llegó a las últimas colecciones de diseñadores plateados, dorados y colores como el magenta y el violeta vienen a imponerse en esta moda que tuvo varios momentos de popularidad a lo largo de los años. Nació en los 30 como símbolo del glamour hollywoodense, en los 70 creció con el disco y en los 2000 volvió con el boom tecnológico. Es una tendencia que aporta un toque brillante entre los colores del verano.



Body

De la mano de la tendencia de usar lencería a la vista, el body viene a ocupar el lugar del nuevo básico. La personalidad de la cultura pop Kim Kardashian llevó la prenda a invadir los looks del día a día. Ahora se aprecia en las últimas colecciones de marcas internacionales y gracias a la popularidad del layering se volvió un infaltable para este verano.





Overall o enterito

Otro ícono de las tendencias vintage y la búsqueda de la comodidad práctica que dejó la moda pandémica. Los overalls o enteritos llamados comúnmente, evocan una moda que tiende a lo masculino y en verano se combinan con crop tops e ítems ajustados para hacer un contraste llamativo. Sin embargo la prenda estrella en este diseño se lo lleva el enterito de denim.





El boom de la sastrería

Tanto el pantalón como el blazer sastrero no pierde popularidad aunque suba la temperatura. Los trajes y conjuntos son íconos hace ya varias temporadas y esto no parece cambiar en un futuro cercano. Ahora se les suma el traje short para continuar con esta moda en la temporada primavera-verano 2024. Sumado al color blocking y el layering, esta prenda es indispensable para armar un look casual y elegante.





Neón

Las pasarelas no se olvidan del neón o verde lima, el protagonista de la última colección. Los años 80 fueron una época de exceso e individualismo, el contexto perfecto para la explosión del tono. La tendencia asociada a looks excéntricos y brillantes volvió en 2019 y también este año. El alto impacto del neón lo hace una elección controversial pero súper destacada para este verano.





Chaleco sastrero

Bien cortito y en algunos casos combinado con una camisa o remera por debajo pero la mayoría de las veces directo sobre la piel. Los chalecos ya no necesitan de la superposición, ahora funcionan como top y se llevan en colores vibrantes aunque también en neutros.



Estampas geométricas

Los estampados abstractos hacen una declaración audaz, inyectando una explosión de energía y creatividad en las colecciones. Para el verano de 2024, las formas geométricas se convierten en el centro de atención en el mundo de la moda. Estas figuras icónicas, aunque técnicamente retro, están experimentando un renacimiento fresco y emocionante. Los estampados geométricos se apoderan de nuestras prendas de vestir, agregando un toque de diversión y estilo a nuestro guardarropa de verano.





Glitter y brillos

La ropa con glitter nos invade. Y es que el mundo de la moda siempre se reinventa y nos sorprende con nuevas tendencias que nos hacen lucir fabulosos y únicos. En esta ocasión, el brillo y el glam se adueñan de nuestras prendas favoritas. Tanto el glitter y las aplicaciones de cristal están aquí para quedarse. El brillo siempre ha sido sinónimo de elegancia y sofisticación, y ahora lo podemos llevar a otro nivel, gracias a la ropa con glitter. Desde chaquetas hasta camisas y pantalones, las prendas con brillo se han convertido en el must-have de esta temporada.

Otros ítems

* En la colección primavera verano 2024 de Renata reinan los naranjas, rojos, azul turquesa, fucsia, lila, verde lima y los clásicos negro y blanco

* En brillos también hay variedades de colores en musculosas y tops

* En cuero plateado, negro y otros hay pantalones, shorts y minis.

* El total denim lo encontramos en palazos, camperas, polleras largas, short, tops y enteritos.





Algunos precios



Short de crepé, cuero y denim, desde $10000

Pantalones con brillos desde $15000

Tops desde $4000

Enterito de jean $31000

Pantalones sastreros y palazos desde $15000

Saco sastrero $17000

Remeras lenceras de algodón desde $4700

Mini y top con brillos $16000

Vestidos desde 15000, vestido lila $38000, vestido naranja de modal $15000

Pollera short con chaleco sastrero $16000

Body de encaje con transparencias $7000

Conjuntos con estampa geométricas desde 18000

Conjunto: pantalón de paillete $31000 musculosa 17000

Conjuntos de lino $23000



El Dato:

Renata

Florentino Ameghino 33 (n)

De lunes a sábados de 10 a 13 y de 17 a 21hs

Instagram: renata_san_juan

Promoción Especial: Desde el lunes 9 de octubre hasta el sábado 14 de octubre la segunda prenda lleva un 50% de descuento

Por: María Inés Montes

Modelos: Vicky Yannello y Cande Tascheret