Comenzó muy fuerte la campaña de transplante de tomate para industria. Es un sector que en San Juan se ha consolidado, esto gracias a varios frentes: es la provincia que posee los mayores rendimientos por hectárea del país, es precoz de manera que entra temprano en producción y abastecimiento de fábricas, posee un gran grupo de productores capacitados y de alto nivel de conocimientos del manejo de esta hortaliza en particular, además de equipado en tecnologías de alto impacto como son la mecanización del suelo, del transplante mismo, de la colocación de cinta de goteo y mulching (cobertura plástica), de pulverizaciones específicas para controlar malezas, plagas y enfermedades, y se incorporan cada vez más maquinas para realizar la cosecha totalmente en manera mecánica. Sumemos que se riega casi en su totalidad, el pack provincial de tomate industria con riego presurizado, con el sistema de goteo.



Esta semana, con altas temperaturas reinantes, Suplemento Verde visitó muy temprano en calle 9, muy cerca de calle Lemos, en el departamento Pocito, la propiedad rural de Pablo Ruiz, quien estaba controlando todos los aspectos finos de la labor de inicio de ciclo.



El productor abrió el diálogo diciendo "en esta temporada que comienza estoy encarando 8 hectáreas de tomate tipo perita para fábrica, he elegido 3 variedades, que son el HM 7883, el HM 1892 y el ISI 23804, siempre bajo el asesoramiento técnico de los profesionales de la Asociación Tomate 2000. Hay un marcado interés en esta chacra, por parte de todo el rubro hortícola ya que el dólar es atractivo y no se va a poder traer de Chile como en otras campañas. Además se ha armado un grupo importante de productores, ingenieros, comerciantes, servicios y otras secciones que hacen que sea un negocio bien consolidado, no como otros que son más variables".



El ingeniero agrónomo Elio Cantoni, de la asociación mencionada, presente en el lugar y viendo los detalles del trabajo, dijo a este medio "estimo vamos a llegar en San Juan a las 2.100 hectáreas en esta temporada bajo nuestro asesoramiento. Considerando que en la campaña pasada hubo alrededor de 1.800 hectáreas, se ha crecido en un 16 ó 17 por ciento, siempre estimativamente, ya que las plantitas están pedidas a los viveros, las tierras se han preparado (o se están preparando) y los insumos están hablados."

Pablo Ruiz (productor) y Elio Cantoni (ingeniero) en plena tarea de transplante.



Pablo Ruiz luego calculó que "más o menos se dice que va a haber unas 2.400 a 2.500 hectáreas en nuestra provincia. El resto es de gente que no está en Tomate 2000."



En la vecina provincia, el interés por este segmento del negocio agroindustrial es alto, ya que se va a pasar, dicen, de las algo más de 600 hectáreas en la campaña pasada a las 2.000 hectáreas en la actual.



Además del semáforo del dólar, que marca tendencia, el alto consumo en Argentina, que es el más alto de Latinoamérica, es otro aspecto que atrae. Cada habitante consume unos 14 kilos de tomate procesado por año, mientras que el promedio de la zona está en los 7 kilos/cápita/año.



Para todos los productores, se puede crecer, pero debe haber créditos para riego por goteo y maquinaria. Hoy la gran queja son los excesivos valores de los costos energéticos, que limitan seriamente a todos quienes bombean agua para regar.



Según el profesional, "haciendo números digamos "de campo", se necesitan entre 70 y 80 toneladas para cubrir los costos de 1 hectárea. Y han bajado aquellos grandes rindes de hace unos años. Hoy se llega a 90 ó 100 toneladas por hectárea, por clima y otros inconvenientes."



Finalmente, el productor indicó "lo bueno es que hay contratos de 8 y hasta 8,5 centavos de dólar por kilo de tomate entregado a la fábrica, y eso nos entusiasma a levantarnos temprano a trabajar."



De inmediato, se anunciaba la llegada de un viento Zonda.



Profesión de riesgo... siempre!