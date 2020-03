Un grupo de 300 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y asociados formarán parte de la nueva edición de la Liga Minera de Fútbol 2020, que anualmente organiza el sindicato jerárquico ASIJEMIN. Cuando las medidas de prevención sanitarias impuestas a nivel provincial y nacional por el Covid-19 lo permitan, la liga iniciará con un formato nuevo, más federal, que llevará a los equipos a jugar sus partidos no sólo en Capital, sino también en otros departamentos mineros como Iglesia y Sarmiento.

“Este año se ha formado un equipo en Los Berros directamente, es un equipo casi totalmente de caleros, con algunas incorporaciones de la mina Veladero. También tenemos personas de las comunidades que se han unido, por ejemplo contratistas de la mina Veladero y Barrick, que son de Rodeo e Iglesia, lo que significará que representarán a dicha zona. Se ha hecho un poco más federal, eso está bueno, porque la intención es trasladar la liga a estos lugares, y que este torneo pueda desarrollarse en departamentos más alejados”, explicó Fabián Gasco, Director Deportivo del sindicato jerárquico.

Según informaron fuentes de la organización sindical, el formato de la liga será casi idéntico al de la edición anterior: dos zonas de siete equipos cada una, de los cuales clasifican los cuatro primeros directamente a semifinales y luego a la final.

“Al igual que el año pasado, se consagrarán dos campeones, ya que por los turnos y los rosters de trabajo, se establecieron dos zonas diferentes de equipos con fechas de torneos diferentes”, dijo la fuente.

La liga que cada año se hace más grande, tenía previsto su partido inaugural el futuro 10 de abril, sin embargo, se postergará hasta que las medidas sanitarias de la provincia y del país así lo determinen en virtud de la pandemia que se atraviesa.

El certamen declarado de interés deportivo y social por la Cámara de Diputados de la provincia allá por 2017, cuando el torneo se jugaba en formato fútbol 5, fue creciendo exponencialmente año tras año. En 2019 incluso llegó a formarse una selección en base a todos los equipos que formaron parte de la última edición de la liga. Este combinado entrenó durante meses bajo las órdenes de técnicos de la escuela de Cesar Luis Menotti para viajar a Buenos Aires y enfrentar en una seguidilla de partidos a grandes exponentes nacionales como Boca Senior, Atlanta, la Selección Nacional Sub 35, Barracas Central, Camioneros, Real Pilar, Estudiantes de Caseros y el Club Italiano SITAS.

“La selección minera arrancó con los entrenamientos y amistosos hasta que las medidas sanitarias dispusieron que no se podía. Ahora estamos tratando de aportarle más plus a los chicos: estamos armando amistosos fuera de la provincia, y ver la posibilidad de presentarnos con otras instituciones. La intención es que la selección minera pueda jugar en todos los departamentos de la provincia con combinados locales, que pueden ser mineros o no. Lo mismo se tratará de hacer en relación a otras provincias mineras. El entusiasmo está, estamos trabajando fuertemente y esperamos que sea una liga tan exitosa como lo fue la anterior, aunque debido a las conocidas causas que han paralizado todo, vamos a tener que reprogramar muchas actividades y sentaron a analizar cómo sigue el año para la liga minera”, finalizó Gasco.

Cifra

14 son los equipos que comenzarán a disputar la liga minera cuando las medidas sanitarias impuestas por el Covid-2019 así lo permitan.