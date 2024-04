Siempre fue inquieto y persigue sus sueños con gran anhelo. A todo le pone los sabores de la vida para llevar adelante nuevos emprendimientos culinarios. Escribió libros: "Punta de espalda orgullosamente sanjuanina", "Amo cocinar" y "Agua Negra un camino que une Tradición, Sabor y Cultura", es un chef que transmite sus conocimientos, llevo el arte culinario por alturas y a lugares impensados, le encanta ayudar a la ama de casa, por eso su programa en TV, tuvo restaurant y ahora nos da un rápido recorrido de lo que Tereszko hace en el 2024.

"Después de un giro en lo laboral me dediqué de lleno a la educación. Estoy desarrollando la academia de cocina "Grand Chef", certificada por la AGAR (Asociación Gastronómica Argentina) y por la Word Chef. Vale decir que los certificados que entregamos a los alumnos tienen un respaldo internacional, utilizando las últimas tendencias en cocina.

Lo que enseñamos no es cocina de cuarenta años atrás porque ya no se utilizan las ollas de aquel tiempo y no es la forma de cocinar de años atrás. Hemos adaptado los planes de estudio que son propios de la institución, creados para el mundo que se viene en gastronomía. Esto significa que hay más cuidados con la materia prima, hay más tecnología, la higiene es preponderante, la manipulación de los alimentos es muy cuidadosa, las preparaciones llevan más dedicación hoy y, esto es lo que tratamos de expresar en la academia. Hay varios tipos de cursado, tenemos la carrera de cocinero profesional, de pastelero profesional y panadería y facturería profesional. Luego están los diplomados que son más avanzados, como es la Diplomatura en cocina moderna y de vanguardia y una diplomatura en Pastelería de autor.

Más clases

Además, hay cursos cortos nocturnos y after office, uno se llama "Maestros del Fuego", son seis clases seguidas de un solo día, de 21 a 1 de la mañana, son grupos de personas muy agradables y simpáticos que van para despuntar el vicio del arte culinario. El 16 de mayo empezamos un curso nuevo, llamado "Sabores del mundo", donde la gente va hacer un recorrido por las seis regiones gastronómicas más fuertes, por ejemplo, la Cocina Mediterránea y de Medio Oriente, donde habrá preparaciones árabes y libanesas, después de cocinar cada uno lo que le tocó, lo compartimos en una gran mesa con todos los sabores. Los grupos son de 15 o 16 personas que les gusta cocinar pero que durante el día trabajan y no tienen tiempo, allí todo ocurre de una manera más descontracturada. Luego pasamos a Cocina Tailandesa, India, Española, etc., y terminamos con Cocina Japonesa, donde aprenden hacer sushi. Aquí aprenden nuevos sabores o mezclas distintas, que no tenían en su conocimiento, es otra forma de cocinar con otros aromas.

En cuanto a las clases de la academia se enseña con los lineamientos de la cocina moderna, que se basa en cocciones al vacío, con temperaturas cuidadas, con hornos a convección de aire, se eliminó el aluminio y también en la forma en que se debe presentar un plato, es mucho más estético y con más nutrientes. Podemos decir que es una cocina más tecnológica, hoy hay robots de cocina que cortan, robots que mantienen a una temperatura constante un alimento, entonces, hay muchas armas que hay que saber utilizarlas. Por ello la academia los enfoca al mundo actual, prepararlos para lo que se viene. Obviamente que la preparación del cocinero es apta para todo tipo de cocina, me refiero a si es una fonda, de un restaurant, bodegón o en una cocina internacional".

Mi comunicación con las amas de casa

"Es a través del programa de cocina "Fácil y Sabroso", que se emite todas las mañanas a través de la pantalla de Del Sur TV en su décima temporada, una solución para la preocupación diaria a la hora de preparar el almuerzo. Es de lunes a viernes a partir de las 10:30.

Con carisma, diversión y simplicidad, me entrego para la preparación del día con recetas fáciles y con productos de la temporada. La propuesta de cocina es con pocos ingredientes dándole una vuelta de rosca, con lo que uno tiene en casa o lo que puede comprar en el almacén de la esquina y este año más que nunca adecuándose a lo económico. Tratamos de hacerlo fácil y sabroso, buscando preparar cosas maravillosas.

Además, tengo en el canal de Youtube el programa de "Cocina Extrema", una gran experiencia gastronómica, donde mostramos San Juan, cocinamos a la intemperie y en las alturas. En algunas ocasiones traspasamos límites nacionales para deleitarnos con otro tipo de cocina".

El nuevo emprendimiento

"Este arrancó hace muy poco tiempo, como una necesidad que creo que les pasa a muchas familias. Cuando termina el día de trabajo y no tener comida en casa. Se llama "13 Empanadas", son empanadas congeladas. Quisimos entrar en el mercado de una forma diferente y elegimos el 13 como docena. Estas llevan trece rellenos totalmente diferentes son más grandes que las que encuentras en otros lugares.

Las masas también llevan un gran detalle, son de colores, para diferenciar cada una. En cuanto a los rellenos están las clásicas Hay dos clásicas criolla y la de mozzarella y jamón. Pero el esmero está en las de chivo, de osobuco braseado, de punta de espalda, de pollo salteado, de vegetales al oliva (solo vegetales sin queso) de bondiola braseada, árabes abiertas, de mariscos. Los pedidos se hacen de lunes a sábados. Y se pueden encargar de los gustos que desean, siempre hay stock, pero si hay un pedido especial es mejor hacerlo con tiempo. Empanadas del freezer al horno, son exquisitas, no te las podés perder". Para hacer pedidos: 264-4159607.