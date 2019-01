Los números de diciembre de 2018 arrojaron lo siguiente: Las exportaciones alcanzaron U$S 5.282 millones y las importaciones U$S 3.913 millones. Con lo cual, el intercambio comercial registró un valor de U$S 9.195 millones, 7,5% inferior respecto de diciembre del año anterior.



Las exportaciones en diciembre aumentaron 15,4% (U$S 705 millones) respecto de diciembre de 2017. Los precios bajaron 3,6% y las cantidades aumentaron 19,7%.



Las exportaciones de productos primarios aumentaron de manera interanual 36,9%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 11,8%; las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), 9,9% y las exportaciones de combustibles y energía cayeron 13,5%. En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de diciembre aumentaron 1,7% respecto del mes anterior.



Por su parte, las importaciones en diciembre disminuyeron 27,1% respecto a igual mes del año anterior (U$S -1.451 millones). Los precios subieron 1,8% y las cantidades se contrajeron 28,3%.



En este contexto, las que mas cayeron fueron las importaciones de bienes de capital (38%); las de combustibles y lubricantes, (33,9%); las de piezas y accesorios para bienes de capital, (22,9%); las de bienes de consumo, (33,7%) y las de vehículos automotores de pasajeros, 62,8%.



Y aumentaron las compras de bienes intermedios, debido al fuerte aumento de las importaciones de porotos de soja. En términos desestacionalizados, las importaciones de diciembre de 2018 aumentaron 1,8% respecto del mes anterior.



Según los datos oficiales, el balance comercial energético, fue deficitario en US$2.339 millones, el más bajo desde 2012, lo que se explica por el muy buen desempeño de las exportaciones del sector.