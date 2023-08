"Ante la situación de sequía que atravesamos, hemos decidido plantar la mitad de los tomates que otros años"



La cosecha de tomates en la provincia de Sevilla disminuirá por culpa de la sequía, informó la fuente elconfidencialdigital.com. Entidades como la Sociedad Cooperativas Las Nieves han tomado la decisión de reducir sus plantaciones para la campaña de recolección ante la incertidumbre en la disponibilidad de agua. Según indicó el presidente de la cooperativa a Confidencial Digital, "ante la situación de sequía que atravesamos no hemos querido arriesgarnos y hemos decidido plantar la mitad de los tomates que otros años. En su lugar hemos sembrado calabacines y pepinos, que son hortalizas que necesitan menos agua". En estos momentos no están preocupados por el agua, ya que tienen las balsas llenas y con estas les da para unos tres meses. Pero el problema real vendrá si no llueve nada antes de que estas balsas se vacíen. La cooperativa normalmente produce unos 4 millones de kilos de tomates en esta segunda cosecha. Sin embargo, este año estarán contentos si consiguen llegar a los 2 millones de kilos.