Durante la visita a Expoagro 2024, Milei estuvo acompañado por José Luis Espert y por su hermana, Karina Milei. Destacó la importancia del sector en la economía, como promotor del desarrollo económico. También alertó sobre la profundidad de la crisis y repasó índices que muestran resultados de la estabilización de la economía.



El Presidente confirmó la continuidad del plan económico y precisó que durante enero el gasto del Estado se redujo en un 30% y en febrero se ajustó otro 36%. Con respecto a la inflación, el mandatario sostuvo que hay un consenso alcanzado en que el indicador del mes de febrero estará en torno al 15%, casi cinco puntos menos que en enero.



Adelantó que recién podrá bajar impuestos cuando se estabilice la economía. Al mismo tiempo criticó el déficit fiscal como el originador de la emisión y las regulaciones que impactan en la economía argentina. La Nación citó una frase del Presidente en Expoagro 2024: "Teníamos muchos abanderados de la corrupción y de esto no encontraban nada. Me refiero a fondos fiduciarios o a los seguros. Muchos proclaman bajar la corrupción, pero no han hecho nada, lo hacemos nosotros. Por eso está tan nerviosa la casta".