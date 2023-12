¿Podrá imaginar el presidente Javier Milei que a más de mil kilómetros de la Casa Rosada alguien hizo un monumento en su honor? No se puede saber, aunque quizá el artista cumpla el sueño de poder entregarlo en mano al flamante mandatario y explicar cada uno de los significados que contiene. Se trata de una pieza realizada por Juan Diapolo, quien cuenta con más de 200 obras en su haber, de las cuales unas 100 son religiosas -muchas de ellas parroquias muy pintorescas y repletas de símbolos que no sólo son comunes a la Iglesia sino al lugar que las acoge-.



Otro dato curioso es que este monumento lo hizo en la semana comprendida entre el 19 de noviembre -fecha en la que el actual presidente ganó el balotaje, y el 26 del mismo mes. Un récord inspirado en la "felicidad" que sintió por el triunfo, que a su juicio, es la segunda mayor proeza luego de la gesta libertadora de San Martín.



- ¿Juan cómo surgió la idea de hacer una obra para Milei?



Llámale causalidad o casualidad, como quieras, pero surge porque mis hijos, mis sobrinos, todos ellos jóvenes, al igual que sus amigos, tenían una fuerte inclinación por Javier Milei, sobre todo por las ideas de libertad. Muchos de ellos ponían en la balanza la posibilidad de irse el extranjero y eso me dolía muchísimo.



- O sea que si no ganaba esta propuesta política ¿se iban del país?



Sí, exactamente. Además los paradigmas han cambiado porque antes un patriarca familiar decía hay que votar a los radicales, a los peronistas o a quien fuere, y la familia tomaba esa idea. Hoy, gracias a Dios, han sido los jóvenes los que han hecho el cambio de paradigma y nosotros los adultos hemos seguido a los jóvenes. La historia cambió en un minuto.



-¿Cuál es tu origen político? Porque recuerdo que en algún momento fuiste candidato a intendente en Albardón.



En realidad no era peronista, sino que me gustaba la doctrina justicialista, pero también ha mutado. Ahora los partidos no representan a nadie. La gente se ha hartado de este tipo de situaciones, y no sólo en Argentina, sino en todo el mundo. Por eso ganan los outsiders. De todos modos no quiero politizar con ese tema.



- Volviendo al actual presidente, ¿cómo decidís hacer esta obra?



A raíz del tema de los jóvenes comienzo a interesarme por la vida de este hombre que encabeza esta gesta. Para mi esta obra nace porque estoy muy, muy feliz. Considero que después de la gesta libertadora de San Martín, es la otra proeza que debe quedar en la historia de la Argentina con fecha 19 del 12 del 2023. De hecho está inscripta en la obra porque el estilo de gobierno anterior nos llevaba al comunismo y yo creo que el hombre debe ser libre en su expresión y en su condición humana. Esta fue la oportunidad de cambiar y el pueblo argentino lo vio muy reflejado en quien ha sido el director técnico de esta hazaña que ha llevado adelante la gente.



- ¿Ya tenías decidido hacer una obra para la Libertad Avanza antes que ganara?



No. Te explico. El día que ganó me acosté a la una de la mañana y cuando vi que ganaba cada vez por más votos me fui retroalimentando. Dormí muy bien y cuando me levanté dije "hoy me tomo la mañana para mi", incluso le manifesté lo mismo a las personas que llegaban a trabajar para que ese día hicieran lo que quisieran. Recién a las tres de la tarde mirando una pieza que tenía decidí hacer la obra. Busqué cosas que tenía dentro de El Milagro (N.de Redacción: es un multiespacio ubicado en calle Sarmiento entre Tucumán y La Laja, Albardón, donde tiene la bodega artesanal del mismo nombre, una fábrica y venta de jamones y salames artesanales, entre otras delicatessen, y espacios dedicados al arte, incluido un templo ecuménico), para representar este hecho histórico. Encontré unas chapas que quedaron del espacio ecuménico, que en realidad no habían sobrado, sino que estaban destinadas para esto. Así empecé. En ese momento llegó un chico que riega el campo y le dije que dejara todo para ayudarme. No paré hasta terminar.



- ¿Cuál es la simbología de la obra? ¿Cómo está compuesta?



Si empezamos de abajo hacia arriba, primero está la palabra Libres porque creo que este cambio de modelo nos va a llevar a la libertad. Después está la palabra Argentina con la fecha 19 del 11 del 23 como fecha histórica; un pedazo de quebracho blanco en naturaleza pura que no está intervenido para representar la fortaleza de la ciudadanía argentina de haber coincidido en un cambio. A su vez simboliza la valentía del director técnico, Milei, que nos organizó para llevarlo adelante. Un poco escondido también aparece el 22 que es mi favorito desde que nací, también es el segundo número maestro en numerología y representa al presidente electo porque es economista, y porque sobre todo en la suerte es El Loco, como lo tratan a él.



Contiene una esfera que se encuentra en el eje que sostiene el ala de la libertad que encarna a la Argentina en el mundo, otra vez aliada a los países libres y en crecimiento. La inserción de nuestro país en el planeta, mientras que el ala es la figuración de la necesidad de ser libres para que nadie nos reprima.



- Con todo lo que has desarrollado y creado en estos años ¿te has sentido reprimido en algún momento?



No, no me he sentido reprimido, me he sentido triste porque he visto que han oprimido a mis semejantes, al hombre humilde le han generado un vaciamiento en la cabeza durante 20 años para someterlo y dominarlo para que crea que un plan o un beneficio era la solución de su vida y lo que hacían era hipotecar su futuro. A mi no me han reprimido, pero mi lado filantrópico indica que el ser humano debe ser tratado en iguales condiciones y no diferenciado por su nivel económico o social.



- ¿La obra tiene muchos elementos sanjuaninos?



Sí, la piedra, el mármol, y sobre todo la parte metálica tiene como un calado que forma algo parecido al mapa de San Juan. Eso le da nuestra identidad. Además están los colores de la bandera argentina y el sol que es fundamental porque es lo que le da energía al mundo.



- ¿Está iluminada?



Sí en la noche porque la luz es vida, es esperanza. El hombre positivo siempre mira al cielo porque es lo que nos eleva y la luz genera elevación.



- ¿Dónde querés colocar la obra o que harás con ella?



Conseguí el whatsapp de Milei y mi hijo le escribió por Instagram para ofrecerle la obra. El está complicado ahora armando todo y no hemos tenido respuesta. Es un regalo para él si decide llevársela y colocarla donde quiera porque él es el Scaloni de la Argentina en crecimiento y de la Argentina que queremos todos. De alguna manera se la quiero hacer llegar o entregar en mano. Esto en realidad no la regalo yo sino en nombre de la ciudadanía sanjuanina de bien. Es más, si la gente quiere organizarse para que él se entere y la reciba, no tengo problema en no ir.



- Teniendo en cuenta que tus obras siempre han sido de carácter social, y sobre todo religioso ¿es la primera vez que hacés una destinada a un movimiento político?



Sí es la primera vez porque es mi expresión de felicidad, respaldo a mis hijos y a toda la juventud que direccionó este movimiento. Fue una felicidad enorme y no garantizo que sea bueno, pero sí es el principio de un cambio, de dejar atrás el pasado para proyectar un futuro.

> LAS OBRAS DE JUAN

Entre las cerca de 100 obras religiosas realizadas por Juan Diapolo figuran: Cristo la Misericordia en Calingasta; Cruz del Villicum en Albardón; Capilla La Carrodilla en Las Tierritas; Capilla El Chingillo; en Iglesia; Capilla de Andacollo en Villa Nueva (Calingasta); Monumento a la Vida y a la Paz en Cementerio Parque San José, Pocito; Museo Arqueológico en Calingasta; Monumento a Luis Gabriel Campillay en Talacasto; Capilla Hermana del Verbo Encarnado, Pocito; Capilla del Verbo Encarnado en Recta Martinolli, Córdoba; Espacio Ecuménico en Albardón; Sagrado Corazón de Jesús, Calle Aberastain y 14, Pocito; Parque Temático, San Martín; Barreal, Calingasta; Diseño de altar Ambón sede y ermita de la Inmaculada Concepción, Capital; Diseño de ornamentación Iglesia de la Merced; Capital; Diseño y Construcción de altar y ambón, Capilla Angualasto, Iglesia; entre otros.