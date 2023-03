Foto: Ing. Agr. Alejandro Acosta



Desee que en 1896 Riichi Satake, el primer presidente, inventa e inicia la producción y venta de la primera máquina de molienda de arroz impulsada por energía de Japón, la empresa de ese nombre, pasó por harinas, alimentos básicos de ese país como trigos y luego análisis de todo, siempre con la Investigación y Desarrollo (I+D) como emblema principal.



Generación tras generación se han ido superando en mecanización y en avances, siendo hoy una de las líderes del mercado mundial, muy reconocida en todos los continentes.



Creció hasta que en 1980 se establece Satake USA Inc. en Houston (USA) Ya en 1994, se establece el Satake Centre for Grain Process Engineering en Manchester (Inglaterra), ingresando en Europa. En 1998 Satake Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd. inicia operaciones en China. Y ya en Sudamérica, en 1999 Satake América latina Ltda. se establece en Porto Alegre (Brasil). Siguiendo con la historia, Satake recibe en 2008 el Mérito de Desarrollo en Tecnología Agrícola por desarrollar el Clasificador Óptico de Semillas de la Sociedad Agrícola de Japón.



Una notable firma científica, que hoy queremos destacar en Suplemento Verde. Y también el esfuerzo de los productores de innovar en forma constante, buscando la excelencia. Y esto porque diferentes productos desarrollados y probados con alta eficiencia por esta fina firma, están operando en la provincia de San Juan.



Esta semana, en tierras del sur provincial, pudimos ver en acción nueva maquinaria de selección láser colorimétrica tipo Sorter, utilizada para la etapa final de la limpieza de semillas de diferentes especies, previo al envasado para entrar en la comercialización final.

En acción. La nueva incorporación de los semilleros. Permite llegar a tener 100% de pureza en el lote final.



La máquina en cuestión es una Satake Evolution, de dos vías (o canales) que puede trabajar en doble separación , tanto de color como de formas, superando a la maquinaria de anterior modelo, denominada Serie Pikasen alfa series.



La calidad con la que se recibe la semilla es impecable. La máquina puede operar en cada vía separada o sumando los dos canales. El rendimiento en cuanto a kilos por hora respecto de la anterior edición es literalmente mayor, casi del doble en cantidad.



Básicamente este innovador equipo rechaza los materiales extraños que se mezclan con granos de arroz, trigo, o la semilla que se trate. Un sensor detecta el material extraño que luego es expulsado por el aire a altas velocidades. En el momento de la visita, se operaba con una partida o lote de semillas de cebolla destinada a la exportación a mercados del Hemisferio Norte.



La máquina es muy simple de usar. La nueva función, el sistema automático de creación de sensibilidad, permite que la máquina clasifique varios materiales con alta precisión. Su sencillo sistema de alimentación y descarga de material la hace muy competitiva. Posee sensibilidad inteligente, lo que significa que simplemente escaneando tanto los productos aceptados como los rechazados, luego se presiona el botón para crear automáticamente el perfil de color para una fácil configuración de clasificación. Es más, La clasificación por forma permite que la máquina clasifique el material por forma (como roto o adherido) que los clasificadores de color convencionales, o más antiguos no pueden lograr.



En la provincia, existen unos 30 galpones de trilla, limpieza y procesamiento de semillas de hortalizas (principalmente), forrajeras, cereales y otras especies. Existen en funcionamiento, unas 7 máquinas colorimétricas tipo Sorter, algunas más modernas que otras. Tanto a nivel privado, como es la mayoría, como en el sector oficial, con la instalación de una de ellas en el Instituto Hortícola Semillero (Insemi), se ofrece servicio a terceros interesados.