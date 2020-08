El Gobierno asegura que no subirá el precio de la leche: "No existe ningún producto con IVA cero".

Así lo afirmó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien manifestó que la leche que se consume en Argentina ya paga un IVA del 21%. Ahora buscan la unificación tributaria.

En medio de la polémica por el proyecto oficial para ampliar el Presupuesto, que incluye la eliminación de la exención del IVA a la leche, desde el Gobierno Nacional salieron a afirmar que esa medida no impactará en los precios del alimento. "La mayor parte de la leche que se consume en la Argentina paga IVA al 21%. Hoy no existe ninguna leche con IVA cero. Por eso, este año buscamos unificar tributariamente esta cuestión, para pasar del 21% al 10,5% el IVA en la leche que consumimos", dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. "El origen de este problema comienza en agosto del año pasado, luego de las PASO, cuando por decreto se modificó la alícuota del 21% al 0% por seis meses. Eso no redujo los precios y, además, el IVA al 21% se restituyó a fin de año. Por lo cual ese es el lugar del que partimos", agregó la funcionaria en declaraciones radiales.