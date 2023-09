La vida tras la jubilación, sin duda, dependerá de la actitud que cada persona tome para seguir viviendo a pleno con un bagaje de experiencia significativo y una mirada diferente de las cosas. Lo que queda claro es que todo continúa de la manera que cada uno elija. Cinco docentes jubiladas eligieron retomar el teatro, el mismo que las vio unidas por primera vez hace 21 años y ahora repiten con otra obra "Mujeres en vuelta", escrita por Sonia Patricia Quiroga, una de las integrantes del elenco, junto a Danila Alcaide, Elsie Flores, Bibiana García y Patricia Rocca.

Una apuesta a la vocación que jamás se jubila y un reconocimiento a la amistad de muchos años que sigue intacta respetando las diferencias de cada una. Así la obra muestra la convivencia en la diversidad de ideas, abordando temas actuales y candentes, lo que seguramente llevará a la identificación entre el público asistente y las actrices.

"Toda la vida hice teatro, a la par de mi actividad en radio y la docencia en el Bachillerato José Manuel Estrada. Allí fue donde comenzó todo esto porque junto con otras docentes hacíamos un sketch sobre todo lo ocurrido en el año a modo de cierre del ciclo. Buscaba cuatro o cinco profesoras dispuestas a acompañarme y lo armábamos entre todas. Luego con la crisis del 2001 cuando pasaban más de tres meses sin cobrar, muchos paros, nos reunimos para hacer algo, y así surgió la primera obra en conjunto "Mujeres al desnudo", que presentamos en el Teatro Sarmiento", cuenta Patricia, quien ejerció la docencia en cátedras de Lengua, Literatura y Comunicación.

Ese fue el gran puntapié para salir del ámbito de la escuela y consolidar una amistad que continuó en el tiempo. Aquella obra escrita por todas estuvo vinculada a diferentes problemáticas de mujeres encarnadas en personajes muy disímiles, y el resultado fue una gran aceptación del público.

Luego llegó el momento de otra puesta en escena "Cuando el dolor es mío", con un guion redactado por las cinco protagonistas.

Ese empujoncito duró hasta el año 2003/04 aproximadamente porque no era sencillo llevar adelante el trabajo, la vida personal, profesional y el teatro, más aún cuando autogestionaban absolutamente cada detalle.

"En mayo estaba saliendo de complicaciones que trae la vida y en 15 días escribí "Mujeres en Vuelta". Sentí la gran necesidad de volcar todo en este guion, pero siempre lo hice pensado en ellas que también están jubiladas, imaginé los personajes y me puse a escribir. Cuando terminé le consulté a mi marido (Nano Andino), que le parecía y él me terminó de dar el aliento que necesitaba. De inmediato las reuní como siempre porque nunca hemos dejado de hacerlo, y les leí la propuesta para saber si querían acompañarme. Sólo una del grupo inicial no pudo y ahí pasó algo insólito: me llama Patricia Rocca para preguntarme si estaba haciendo algo de teatro porque tenía ganas de hacer una obra. A eso yo le llamo una Diosidencia porque hasta era excelente para el personaje", asegura la autora.

El título de la obra apuesta a dejar de lado aquella frase tan popular que dice "está de vuelta", cuando se cree que alguien ya aprendió o hizo todo, y en realidad la vida demuestra que uno está "en vuelta" por la vida. "No se puede estar de vuelta porque nadie regresa al mismo punto", dice una de las protagonistas en la obra considerando que a esta altura de la vida todas fueron atravesadas por alegrías, sufrimientos, dolores, emociones y otras cosas compartidas.

"Es un libreto muy rico en ese sentido, se habla mucho sobre la ausencia de realidad que vive mucha gente con respecto a las imperfecciones, las redes sociales y las vidas ficticias, y sobre todo de los jóvenes con los problemas actuales", agrega.

Nano es el único varón que interviene y colabora con la puesta en escena, el resto son todas mujeres. Además de las intérpretes, completan el equipo: Giuliana Palucchini a cargo de la difusión, fotografía, vestuario y maquillaje; María Inés Royán y María Luisa Sarmiento en la producción integral.

Esta obra también consagra a Patricia, la autora, como guionista ya que siempre había escrito, pero sólo textos cortos o poesía, nunca una obra completa. Esta fue la primera vez, y seguramente no será la última.

Las voces de las protagonistas

Elsie Flores (profesora de Ciencias Naturales): "Hace 20 años estábamos de paro y tan acostumbradas a tener mucha actividad que decidimos hacer teatro. Es algo que comenzó como un juego con los sketch que armábamos para fin de año y terminó siendo la primera obra de teatro. Este año llegó la hora de retomar y estamos muy felices, sobre todo porque planteamos temas muy actuales. Habla de nuestra amistad a través de los años y de la diversidad que conformamos porque eso nos ayuda a crecer".



Patricia Rocca (profesora de Matemáticas): "Siempre me gustó el teatro y cuando me jubilé antes de la pandemia hice tres años en talleres que se dictaban en la escuela Antonio Torres

para adultos mayores. Descubrí que el teatro me divierte, me fortalece desde todo punto de vista, y lo disfruto. Ahora con Sonia (Quiroga) con quien compartí muchos años de docencia y amistad vuelvo a teatro, antes ya le había pedido que dictara algunos talleres, porque el teatro ayuda mucho con la memoria y la personalidad. Esto nos permite crecer, aprender día a día, a mejorar, y sobre todo a disfrutar, porque tiene un fondo muy actual que es la realidad que todos estamos viviendo. La idea es que llegué a cada persona del público, que se queden con la idea de alimentar la amistad, la necesidad de apoyarse en la malas, aprender a acompañarse aceptando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas actuales que todos tenemos. Para mi esto es un gran logro porque esta actividad para mi es fortalecedora".



Bibiana García (profesora de Teatro): "Por mi profesión siempre estuve relacionada con el teatro. A eso se sumó que cuando comencé a trabajar en el nivel secundario me encontré con estas mujeres que también les gustaba lo mismo y me prendí con ellas. Hicimos muchas cosas juntas y volver a reunirnos para hacer una nueva obra es hermoso. Me siento muy contenta y feliz de poder compartirlo y hacer lo que nos gusta a esta altura de nuestras vidas".



Danila Alcaide (profesora de Ciencias Naturales): "El teatro para mi fue animarme, nunca había hecho nada de eso. Me inicié haciendo un sketch en la escuela para cada fiesta de fin de año. Con la crisis del 2001 nos animanos a escribir y poner en escena Mujeres al Desnudo, una experiencia maravillosa. Esta nueva obra para mi es un desafío, que mostrará los retos que debió enfrentar cada una, así es que seguramente las personas que asistan se verán reflejadas en alguna de nosotras. Resume un poco la realidad que todos vivimos".

El dato

Obra: Mujeres en vuelta

Elenco Teatral Estrada

Lugar: Cine Teatro Municipal

Fecha: 30 de septiembre a las 21,30

Valor de las entradas: 2.000 pesos

Puntos de venta: Whatsapp (2644744340) / En la puerta del teatro el día del evento.